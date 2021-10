Top 5 des performances du quart-arrière de la semaine 7: Joe Burrow des Bengals établit un sommet en carrière dans une grande victoire de l’AFC North

Le quart recrue Mac Jones a semblé exceptionnel dans la victoire éclatante des Patriots 54-13 contre les Jets dimanche après-midi.

Le produit de l’Alabama a complété 24 des 36 passes pour 307 verges et deux touchés pour mener les Patriots à leur première victoire de la saison au Gillette Stadium.

La Nouvelle-Angleterre a remporté sa 12e victoire consécutive et sa sixième saison consécutive contre New York (1-5). Le demi offensif Damien Harris a réussi 14 courses pour 106 verges et deux scores pour aider les Patriots à atteindre un sommet de 551 verges au total.

Une solide sortie de Jones, mais ce n’était pas assez bon pour casser les cinq meilleures performances des quarts cette semaine.

Voici les QB qui ont dominé et mené leurs équipes à de grosses victoires lors de la semaine 7.

Le quart-arrière des Cardinals de l’Arizona Kyler Murray (1) est félicité par l’ailier rapproché Maxx Williams (87) après que Murray ait couru pour un touché contre les Titans du Tennessee dans la première moitié d’un match de football de la NFL le dimanche 12 septembre 2021, à Nashville, Tenn. (Photo AP/Mark Zaleski))

Kyler Murray et les Cardinals sont toujours invaincus.

Murray a complété 20 des 28 passes pour 261 verges et trois touchés pour les Cardinals lors de leur victoire de 31 à 5 contre les Texans. Murray, le favori de la NFL MVP, a Arizona à 7-0 cette saison.

Ensuite, Aaron Rodgers et les Packers.

Le quart-arrière Matthew Stafford n ​​° 9 des Rams de Los Angeles prend le terrain avant le début du match des Rams et des Seattle Seahawks au Lumen Field le 7 octobre 2021 à Seattle, Washington. (Photo de Lindsey Wasson/.)

Matt Stafford a pris sa revanche contre les Lions dimanche.

Le produit de Géorgie, qui est maintenant l’appelant des Rams, a complété 28 des 41 passes pour 334 verges et trois touchés lors de la victoire 28-19 de Los Angeles contre Détroit.

Les Rams (6-1) affronteront ensuite les Texans.

Aaron Rodgers des Green Bay Packers célèbre son premier down run lors de la première mi-temps d’un match de football de la NFL contre l’équipe de football de Washington le dimanche 24 octobre 2021 à Green Bay, Wisconsin (AP Photo/Aaron Gash)

Le MVP en titre de la NFL a continué à rouler contre Washington.

Aaron Rodgers a complété 27 des 35 passes pour 274 verges et trois touchés dans une victoire de 24-10 contre l’équipe de football de Washington. Avec la victoire, les Packers se sont améliorés à 6-1 cette saison.

Une date contre les Cardinals invaincus (7-0) est fixée à jeudi soir.

Le quart-arrière des Tampa Bay Buccaneers Tom Brady (12) célèbre avec le receveur large Mike Evans (13) après qu’Evans ait réussi une passe de touché au cours de la première moitié d’un match de football de la NFL contre les Bears de Chicago le dimanche 24 octobre 2021, à Tampa, en Floride. (Photo AP/Mark LoMoglio) ((Photo AP/Mark LoMoglio))

Tom Brady a continué à construire son CV déjà Hall of Fame contre les Bears.

Le légendaire quart-arrière a complété 20 des 36 passes pour 211 verges et quatre touchés, dont le 600e de sa carrière, dans une victoire dominante de 38-3 contre Chicago. Brady est devenu le premier joueur de l’histoire de la ligue à franchir le cap.

Ensuite, une confrontation NFC South contre les Saints à la Nouvelle-Orléans.

L’ailier rapproché des Bengals de Cincinnati CJ Uzomah (87) et le quart-arrière Joe Burrow (9) réagissent après s’être connectés pour une passe de touché lors de la seconde moitié d’un match de football de la NFL, le dimanche 24 octobre 2021, à Baltimore. (Photo AP/Gail Burton)

Joe Burrow et les Bengals font une déclaration.

Le produit LSU a complété 23 des 38 passes pour 416 verges et trois touchés lors de la victoire dominante de Cincinnati 41-17 sur les Ravens à Baltimore. Cette victoire a placé les Bengals à la première place de l’AFC Nord et a prouvé qu’ils sont de véritables prétendants à l’AFC cette saison.

Burrow et les Bengals affronteront ensuite les Jets.