Top 5 des performances du quart-arrière de la semaine 8: les sauvegardes de la NFL sont à la hauteur

C’était la semaine des quarts de sauvegarde.

Le quart-arrière des Jets Mike White a été appelé à remplacer Zach Wilson, blessé, et le signaleur des Cowboys a remplacé le candidat MVP Dak Prescott, et les deux ont réussi à remporter des victoires pour leurs équipes respectives.

Voici les autres QB qui ont dominé et mené leurs équipes à de grosses victoires lors de la semaine 8.

HOUSTON, TEXAS – 31 OCTOBRE: Matthew Stafford n ​​° 9 des Rams de Los Angeles sous le centre au cours de la première mi-temps contre les Houston Texans au NRG Stadium le 31 octobre 2021 à Houston, Texas. (Photo de Bob Levey/.) ((Photo de Bob Levey/.))

Matthew Stafford a complété 21 des 32 passes pour 305 verges et trois touchés dans une victoire de 38-22 contre les Texans. Il s’agissait de la quatrième victoire consécutive des Rams, qui affronteront les Titans lors du Sunday Night Football.

CHICAGO, ILLINOIS – 31 OCTOBRE: Jimmy Garoppolo # 10 des 49ers de San Francisco célèbre après avoir marqué un touché au quatrième trimestre contre les Bears de Chicago à Soldier Field le 31 octobre 2021 à Chicago, Illinois. (Photo de Jonathan Daniel/.) ((Photo de Jonathan Daniel/.))

Jimmy Garoppolo a complété 17 des 28 passes pour 322 verges et a ajouté deux touchés au sol pour les 49ers lors de leur victoire de 33-22 contre les Bears. Garoppolo a mené trois buts de touché en seconde période.

La prochaine étape pour les 49ers est un rendez-vous avec les Cardinals.

Le quart-arrière des Buffalo Bills Josh Allen (17 ans) réagit après avoir lancé une passe de touché dans la première moitié d’un match de football de la NFL contre les Dolphins de Miami, le dimanche 3 janvier 2021, à Orchard Park, NY (AP Photo/John Munson)

Josh Allen et les Bills ont rebondi contre les Dolphins.

Le produit du Wyoming a complété 29 des 42 passes pour 249 verges et deux scores et a ajouté 55 verges et un autre touché au sol dans une victoire de 26-11 sur ses rivaux de l’AFC East.

Les Bills se rendront ensuite à Jacksonville pour affronter les Jaguars.

MINNEAPOLIS, MINNESOTA – 31 OCTOBRE: Cooper Rush # 10 des Cowboys de Dallas lance une passe contre les Vikings du Minnesota au US Bank Stadium le 31 octobre 2021 à Minneapolis, Minnesota. (Photo d’Adam Bettcher/.) ((Photo d’Adam Bettcher/.))

Cooper Rush a remplacé Dak Prescott, qui était une décision à prendre pendant le match et a finalement été exclu avant le match de l’équipe contre les Vikings dimanche soir.

Rush, qui effectuait son premier départ dans la NFL, a complété 24 des 40 passes pour 325 verges et deux touchés dans une victoire des Cowboys 20-16 contre le Minnesota.

Il y a de fortes chances que Prescott revienne la semaine prochaine contre les Broncos, mais s’il ne le fait pas, les Cowboys savent qu’ils ont une solide option de sauvegarde.

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY – 31 OCTOBRE: Mike White # 5 des Jets de New York lance le ballon au quatrième trimestre contre les Bengals de Cincinnati au MetLife Stadium le 31 octobre 2021 à East Rutherford, New Jersey. (Photo de Sarah Stier/.) (Sarah Stier/.)

C’était toute une performance pour Mike White.

Le quart-arrière des Jets a complété 37 des 45 passes pour 405 verges et trois touchés lors de l’improbable victoire de New York 34-31 contre les Bengals. White et Cam Newton sont les deux seuls quarts depuis 1950 à lancer pour 400 verges ou plus lors de leur premier départ en carrière.

White est devenu le premier signaleur des Jets à lancer pour 400 verges ou plus depuis que Vinny Testaverde l’a fait en 2000. Et il a également établi un record de la NFL pour le plus grand nombre de passes complétées lors du premier départ d’un quart-arrière.

Ce sera un revirement rapide pour les Blancs, alors que les Jets affronteront les Colts jeudi soir.