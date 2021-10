Top 5 des pièces les moins chères à acheter maintenant

Les 5 pièces les moins chères à acheter en ce moment sont SHIB, XEC, BTT, HOT, REV.

1. SHIBA INU (SHIB)

Shiba Inu (SHIB) semble être une alternative basée sur Ethereum à la plus grande et la plus populaire pièce de monnaie meme Dogecoin (DOGE). Il a un surnom, DOGECOIN KILLER. De plus, le site Web de Shiba Inu accueille des artistes inspirés des chiens du monde entier pour encourager le mouvement artistique Shiba.

Plus encore, selon CoinMarketCap, le prix SHIB se négociait à 0,000007511 $ avec un volume de négociation sur 24 heures de 318 690 422 $. Au cours des dernières 24 heures, le prix SHIB a gagné plus de 3%. L’approvisionnement en circulation de SHIB est de 394 796,00 B SHIB.

2. eCash (XEC)

La deuxième pièce la moins chère est l’eCash (XEC). Il a été construit par une équipe de développeurs Bitcoin qui a créé Bitcoin Cash. Le réseau eCash combine la technologie de base derrière le succès de Bitcoin. Actuellement, eCash peut être échangé dans des échanges crypto tels que Binance, Huobi Global, Mandala Exchange, OKEx et Upbit.

Selon CoinMarketCap, le prix de XEC se négociait à 0,0002513 $ avec un volume de négociation sur 24 heures de 564 144 692 $. Au moment de la rédaction de cet article, l’offre en circulation d’eCash (XEC) est de 18 858,81 B XEC.

3. BitTorrent (BTT)

La troisième pièce la moins chère est BitTorrent (BTT), elle a obtenu le 56e rang selon CoinMarketCap. BitTorrent est l’une des plateformes de partage de fichiers et de torrents peer-to-peer (P2P) les plus populaires. Par conséquent, BitTorrent construit le plus haut niveau de mesures de sécurité pour protéger les fonds des utilisateurs.

Plus encore, au moment de la publication, le prix du BTT se négociait à 0,003395 $ avec un volume de négociation sur 24 heures de 243 988 675 $. Selon CoinMarketCap, le prix du BTT a bondi de plus de 6%. L’approvisionnement en circulation de BTT est de 656,95 milliards de BTT.

4. Holo (CHAUD)

Holo (HOT), développé pour héberger des applications décentralisées qui ont été construites à l’aide de Holochain. Entre Internet centralisé et Holochain, le réseau Holo construit un pont qui ne dépend pas de la technologie blockchain traditionnelle. HOT peut être négocié sur les principaux échanges de crypto-monnaie tels que Binance, Mandala Exchange, ZT, Gat.io et Hotcoin Global.

Au moment de la rédaction, selon CoinMarketCap, le prix HOT se négociait à 0,008574 $ avec un volume de négociation sur 24 heures de 143 058 889 $. Au cours des dernières 24 heures, le prix HOT a gagné plus de 8%. Encore plus, l’approvisionnement en circulation de HOT est de 172,90 B HOT.

5. Revain (REV)

Le cinquième token crypto le moins cher est Revain (REV). La première plate-forme à fusionner les fonctionnalités des sites Web d’examen traditionnels et la technologie blockchain est Revain. Finalement, son principal avantage est de créer une structure de rétroaction autorisée et authentique pour tous les produits et services dans le monde qui utilisent des technologies telles que l’apprentissage automatique et la blockchain.

Au moment de mettre sous presse, le prix de Revain (REV) s’élevait à 0,0189 $ avec un volume de négociation sur 24 heures de 3 890 622 $. Selon CoinMarketCap, le prix REV a été gagné de plus de 26% au cours des dernières 24 heures. L’alimentation en circulation de REV est de 85,068B REV.