Top 5 des plans d’investissement pour les seniors avec un revenu régulier

Un investisseur à la retraite ou une personne âgée doit investir l’épargne durement gagnée à vie de telle sorte qu’elle récupère un revenu régulier et que les dépenses du ménage soient également gérées.

Dans un scénario de baisse des taux d’intérêt, les investisseurs à la recherche de titres à revenu fixe sur leurs dépôts sont les plus touchés. Les banques offrent un rendement d’environ 5,5% sur la plupart des mandats et, à l’heure actuelle, les personnes âgées et les retraités viennent de survivre à la petite peur des taux d’intérêt de la poste.

Le FM a toutefois annulé la décision prise sur la baisse des taux de la petite épargne et les taux pour le trimestre d’avril à juin resteront les mêmes que ceux du trimestre précédent – janvier à mars 2021. Cependant, l’allégement pourrait être temporaire car Lors de sa rencontre du 7 avril, la RBI a maintenu le taux repo et a pris des mesures qui ont conduit la baisse des taux G-sec, estimant que les taux pourraient rester stables pendant encore un certain temps.

Alors, où un investisseur à la retraite devrait-il mettre ses économies durement gagnées à vie pour obtenir un revenu régulier et gérer les dépenses de son ménage?

Il existe cinq options d’investissement populaires pour les personnes âgées que l’on peut explorer et diversifier entre elles pour garder la liquidité, la sécurité et les rendements sous contrôle.

1. Système d’épargne pour les personnes âgées (SCSS)

Taux d’intérêt: 7,4%

Payable: trimestriel

Durée du mandat: 5 ans

SCSS est pour une période de 5 ans et plus d’un compte peut être ouvert, mais la limite totale est plafonnée à Rs 15 lakh. Les intérêts gagnés dans le cadre du programme d’épargne pour les personnes âgées sont entièrement imposables et doivent être ajoutés aux revenus provenant d’autres sources. Le SCSS convient aux seniors à la recherche d’un taux de rendement fixe élevé et d’un revenu régulier sur une base trimestrielle. Actuellement (avril à juin 2021), le taux d’intérêt du SCSS est de 7,4% par an, payable trimestriellement.

2. Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana (PMVVY)

Taux d’intérêt: 7,4%

Payable: mensuel

Durée du mandat: 10 ans

Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana (PMVVY) a déjà été prolongé jusqu’au 31 mars 2023. L’extension du programme PMVVY aidera les seniors car l’âge d’entrée dans le régime est de 60 ans. Pour le premier exercice, c’est-à-dire jusqu’au 31 mars 2021, le régime prévoyait une pension assurée de 7,40 pour cent par an payable mensuellement et ensuite réajustée chaque année.

La réinitialisation annuelle du taux d’intérêt garanti avec effet au 1er avril de l’exercice en ligne avec le taux de rendement révisé du Senior Citizens Saving Scheme (SCSS) jusqu’à un plafond de 7,75% avec une nouvelle appréciation du régime le franchissement de ce seuil à tout moment. Le montant maximum d’investissement est plafonné à Rs 15 lakh.

À la survie du pensionné jusqu’à la fin de la durée du contrat de 10 ans, le montant investi (prix d’achat) ainsi que le versement final de la pension sont dus.

3. Régime de revenu mensuel des bureaux de poste (POMIS)

Taux d’intérêt: 6,6%

Payable: mensuel

Durée du mandat: 5 ans

Le régime de revenu mensuel de la poste (POMIS) a une durée de 5 ans et une fois investi, le taux d’intérêt reste le même jusqu’à l’échéance. Actuellement, pour le trimestre se terminant en juin 2021, le taux d’intérêt est de 6,6% par an. On peut investir un maximum de Rs 4,5 lakh dans un seul nom tandis qu’un maximum de Rs 9 lakh peut être déposé dans POMIS sous un nom commun.

4. Dépôts fixes bancaires (FD)

Taux d’intérêt: environ 6%

Payable: Intérêts mensuels, trimestriels, semestriels ou annuels

Durée du mandat: 7 jours à 10 ans

Les dépôts bancaires fixes ont toujours été un choix populaire et le premier choix pour la plupart des seniors. Les FD bancaires sont flexibles lorsqu’il s’agit de choisir les paiements de taux d’intérêt car elles offrent des revenus d’intérêts mensuels, trimestriels, semestriels ou annuels aux titulaires de FD. Toutes les banques commerciales de première ligne n’offrent pas un taux d’intérêt supérieur à 6%. Cependant, selon la banque et le mandat, la plupart des petites banques financières offrent un taux d’intérêt supérieur à 7 pour cent sur une partie de leur mandat. Les seniors se voient offrir un supplément de 0,5% sur les dépôts de toutes les banques.

De plus, certaines banques comme SBI, ICICI Bank et HDFC Bank proposent des dépôts spéciaux aux seniors sur les dépôts de 5 ans et plus. Dans le cadre du dépôt SBI Wecare pour les personnes âgées, 0,3 pour cent est en plus payable sur 5 ans et plus. Ces programmes ont été prolongés jusqu’au 30 septembre 2020.

5. Obligations d’épargne à taux variable

Taux d’intérêt: 7,15%

Payable: semestriel

Durée du mandat: 7 ans

Les Obligations d’épargne à taux variable 2020 ont une durée de 7 ans et le taux d’intérêt continuera de varier pendant la durée du régime. Le taux du coupon pour la première période de coupon, payable le 1er janvier 2021, a été fixé à 7,15%. Le coupon / intérêt de l’obligation est réinitialisé semestriellement le 1er juillet et le 1er janvier de chaque année. Le taux du coupon sera lié / indexé au taux du certificat d’épargne national (NSC) en vigueur avec un écart de 35 points de base par rapport au taux d’intérêt du NSC.

Pointeurs clés

En SCSS, la pension garantie n’est que de 5 ans. Le SCSS peut cependant être prolongé après l’échéance de 3 ans, mais le taux d’intérêt en vigueur s’appliquera. Alors que les taux d’intérêt cherchent à baisser davantage, le PMVVY obtient un score supérieur au SCSS dans ce contexte. Après avoir comparé tous les programmes d’investissement pour les seniors, plutôt que d’investir dans l’un d’entre eux, un senior peut envisager d’investir dans chacun d’entre eux en fonction des besoins individuels.

Mieux vaut diversifier ces options d’investissement et également tenir compte de la liquidité. Examinez votre revenu imposable après avoir pris en compte les revenus d’intérêts provenant de diverses sources de placement et essayez de le maintenir en dessous de la limite d’exonération. Utilisez la banque d’épargne d’impôt FD à 5 ans pour gagner un revenu mensuel ainsi que pour économiser de l’impôt. Le portefeuille de retraite d’un retraité doit être tel qu’il puisse également prendre en charge le risque de réinvestissement.

