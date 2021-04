Top 5 des prévisions Fintech qui redéfiniront le paysage des marchés financiers en 2021

Compartir

Il ne serait pas faux de dire que la numérisation a connu un immense élan au cours de l’année de la pandémie, en particulier dans le secteur des technologies financières.

Compte tenu de ce taux de croissance rapide, les progrès de la fintech nous mèneront dans un avenir imprévisible, selon de nombreux dirigeants d’infrastructures financières.

Que pouvons-nous attendre des entreprises fintech dans les années à venir? Nous ne pouvons jamais le savoir avec certitude. Cependant, voici des informations fournies par certains des plus grands experts de la fintech sur l’avenir de la fintech et les tendances qui continueront de croître dans un proche avenir.

Prédiction n. # 1: Les banques numériques et les néobanques seront confrontées à davantage d’obstacles et de défis à mesure que les BigTech et les services financiers émergent.

Rich Silverman, fondateur et président de RTS Strategic Communications, a prédit que «la banque numérique sera redéfinie dans les années à venir et fera face à des changements importants. Notamment, plusieurs néobanques ont été fermées en 2020. Cette baisse montre clairement que les gens préfèrent les banques traditionnelles aux plateformes numériques, ce qui affecte la réputation de la banque numérique de différentes manières. «

Par conséquent, les fournisseurs de services bancaires numériques doivent améliorer les fonctionnalités de sécurité et toutes ces exigences obligatoires pour le développement de la transparence entre les clients et les entreprises. Dans le même temps, de nombreuses plates-formes ont été développées en fonction des défis uniques en matière de services financiers de groupes spécifiques, notamment Greenwood, Paybby, Tenth. Les entreprises comme celles-ci comprennent leurs propres besoins financiers et les raisons pour lesquelles ces groupes ont tendance à s’éloigner des banques traditionnelles. Il serait intéressant de voir comment ces entreprises émergeront en 2021 et au-delà et comment ces plans d’affaires résonnent avec leurs perspectives spécifiques.

Prédiction n. 2: de plus en plus de gens feront confiance au Bitcoin

Les actifs numériques tels que la crypto-monnaie Bitcoin et Ethereum ont connu une croissance immense, en particulier pendant l’année de la pandémie. Le principal facteur auquel les gens sont enclins est la confiance et la fiabilité. Des investisseurs plus conservateurs comme JP Morgan ont prédit qu’ils voyaient un potentiel dans l’émergence des monnaies numériques. La confiance est la seule chose qui a de la valeur spécifiquement dans les infrastructures financières. Les banques centrales se corrodent au fil du temps à cause de la seule confiance, culminant au lendemain du coronavirus. En outre, un effet de levier excessif a joué un rôle crucial dans cette corrélation.

La fondatrice et PDG du syndicat Dadiani, Eleesa Dadiani, a déclaré que:

«L’avènement récent de Bitcoin témoigne des transitions de confiance et cette poussée continuera de croître à la vitesse de la lumière dans un proche avenir. De l’argent garanti par l’État aux actifs indépendants de l’État, que ce soit l’or ou le Bitcoin, la confiance est la clé. «

Prédiction n ° 3: Le nombre de licornes fintech continuera d’augmenter, mais les analystes estiment que le graphique fera face à une baisse.

Le directeur marketing de Tipalti, Rob Israch, a déclaré que:

«Avec cinq entreprises recevant le statut de licorne au cours de la première semaine de l’année, 2021 sera l’année où les entreprises intensifieront leurs investissements pour investir des sommes considérables dans des améliorations. Les entreprises rampent à la recherche des derniers moyens innovants de continuer à prospérer et à progresser. Lorsque nous examinons en profondeur les licornes du marché, nous nous rendons compte qu’en se concentrant sur l’ajustement produit-marché, les entreprises ont atteint le sommet du graphique. Ils ont une stratégie de croissance unique et des plans de collecte de fonds tels que le financement participatif, le bootstrap et le financement par capital-risque. Les industries qui ont le plus évolué en 2020 étaient la fintech et le commerce électronique et la principale raison de leur exposition était leur intégration avec les derniers algorithmes d’intelligence artificielle. Ces innovations continueront de répondre aux demandes des clients et d’atteindre le statut de licorne à travers la marque en 2021. «

Prédiction n. # 4: Intégrer les infrastructures de paiement publicitaires basées sur le cloud dans le grand public

Les plates-formes basées sur le cloud deviennent une nouvelle norme compte tenu de la croissance rapide du nombre de pirates informatiques parallèlement aux progrès technologiques. Compte tenu de cette émergence du cloud computing, il est obligatoire de protéger ces plates-formes de manière beaucoup plus efficace et significative.

Nili Klenoff, vice-président principal des solutions d’acceptation mondiales de Mastercard, a déclaré: «Nous décrivons le premier déploiement de la carte de crédit ou de la connexion cloud de MasterCard sur les appareils mobiles de partout dans le monde. Nous avons déplacé notre produit «Tap on Phone» vers le cloud. Cela permettra aux partenaires de développer leurs propres solutions de téléphones tactiles avec bien plus d’améliorations qu’auparavant. Toute entreprise peut offrir la meilleure expérience client en utilisant son smartphone. «

Prédiction n ° 5: La banque commerciale est sujette à la numérisation et révolutionne la façon dont les entreprises développent une relation avec la banque numérique.

Matt Cox, líder de consultoría bancaria comercial y para pymes de EY Americas, afirmó que “los clientes se han sentido más cómodos con los modelos de suscripción que hacen que sea eficiente y fácil de realizar operaciones CRUD (crear, leer, actualizar y eliminar) intérimaire. Les clients des services bancaires aux entreprises et aux entreprises aspirent toujours à la possibilité d’ajouter et de supprimer des produits avec plus de précision et d’efficacité. Les banques doivent adopter des approches «plug-and-play» efficaces pour attirer l’attention des futurs clients et créer des relations axées sur la valeur. «

De futures surprises vous attendent!

Puisque nous sommes actuellement aux prises avec des prédictions, l’avenir est plein de surprises. Excitant mais imprévisible. Comme le décrit l’auteur du reportage scientifique Karl Shroeder,

« La prévision ne consiste pas à prédire l’avenir, il s’agit de minimiser les surprises. »

Cette citation est d’une grande pertinence compte tenu des prévisions futures de la fintech. Les perspectives et les prévisions des leaders de l’industrie susmentionnées nous amènent au fait que la technologie financière est l’une des industries les plus évoluées de cette ère moderne de progrès technologique et qu’elle évoluera avec la vitesse de la lumière dans un proche avenir. La technologie progresse rapidement, garantissant la confiance et la fiabilité des clients en leur fournissant des fonctionnalités de sécurité améliorées avec précision et efficacité. Cette évolution continue de l’industrie de la fintech est pleine d’incertitudes et dans les années à venir, l’industrie de la fintech émergera comme un secteur captivant et digne de confiance.

