Top 5 des produits WTF à sortir du CES 2022

Le CES 2022 est terminé et nous avons déjà jeté un coup d’œil à certaines de nos annonces préférées de l’événement. Cependant, certains des produits annoncés lors du salon nous ont fait nous gratter la tête tandis que d’autres nous ont convaincus que Black Mirror pourrait en fait être sur quelque chose. Nous avons donc décidé de revenir sur certains des produits CES que nous avons trouvés particulièrement… intéressants.

Lentilles de contact intelligentes

Source : InWith

Les lunettes intelligentes sont tellement 2021. Le CES 2022 nous montre que l’avenir des appareils portables pourrait être dans ceux que vous ne pouvez même pas voir. Deux entreprises ont montré leur point de vue sur les contacts intelligents, Mojo Vision et InWith. Le premier s’associe à des entreprises comme Adidas pour adapter son objectif électronique dur aux amateurs de sport. InWith, en revanche, sera apparemment le premier à utiliser un objectif électronique souple (photo ci-dessus). Ses contacts seront également plus polyvalents pour aider à améliorer la vue dans certains scénarios tout en ayant également des applications AR et VR.

Cela semble assez fou pour une si petite chose et presque comme quelque chose tout droit sorti de Black Mirror, mais ils seraient assez proches de la réalité. Moro Vision et InWith attendent tous deux l’approbation de la FDA, bien qu’on ne sache pas quand les contacts arriveront sur le marché.

Un téléphone circulaire, car bien sûr

Source : dTOOR

Nous avons vu pour la première fois Cycle Phone au CES 2020 en tant qu’appareil concept avec un écran circulaire intéressant. Maintenant, la société derrière Cycle Phone est de retour avec le modèle de deuxième génération. Le téléphone dispose d’un affichage circulaire plutôt intéressant (d’où le nom), mais c’est assez banal au-delà de cela. Il s’agit d’une faible résolution 800×800, fonctionne sous Android 10 et ne dispose que d’une connectivité 4G LTE. Vous trouverez de nombreuses meilleures spécifications sur les meilleurs téléphones Android à petit budget.

Bien qu’à l’ère de la diminution des prises casque 3,5 mm, ce téléphone parvient à en avoir non pas une mais deux, alors voilà.

Une ampoule qui suit votre sommeil

Source : Sengled

Voulez-vous profiter des avantages du suivi de la santé et du sommeil, mais sans avoir besoin d’une montre-bracelet ou d’un écran intelligent comme le Nest Hub (2e génération) qui occupe un espace précieux sur la table de chevet ? Eh bien, Sengled a exactement ce qu’il vous faut. L’ampoule la plus chaude de CES est la Sengled Smart Health Monitoring Light. Cette ampoule a tout ; Connectivité Wi-Fi et Bluetooth, surveillance de la santé via la technologie radar pour suivre le sommeil, la fréquence cardiaque, la température corporelle, etc.

Les masques deviennent plus expressifs

Source : Qudi

Les masques font fureur depuis le CES 2021, et ils sont de retour et encore plus bizarres au CES 2022. Razer est revenu avec le nouveau Zephyr Pro qui reprend le modèle de l’année dernière et l’améliore avec une nouvelle fonction d’amplification vocale pour que les gens puissent vous entendre clairement pendant que vous parlez sous votre masque flashy. Cependant, le nouveau masque Qudi (ci-dessus) a une autre façon d’exprimer vos émotions ; en utilisant un ensemble de LED pour vous faire ressembler à quelque chose tout droit sorti de The Purge ou d’un concert de Deadmau5.

Les écouteurs tour de cou font leur grand retour

Source : Ible

Les écouteurs tour de cou sont une espèce qui meurt lentement, mais cela n’a pas empêché une entreprise d’essayer de les rendre à nouveau géniaux. L’Ible Airvida E1 vous permet non seulement de vous détendre, mais il dispose également d’un purificateur d’air intégré pour garder l’air autour de votre visage agréable et frais. Il a une astuce intéressante où il libère des ions qui se lient aux particules en suspension dans l’air, les rendant plus lourdes de sorte qu’elles tombent au sol plus rapidement que d’atterrir sur votre visage.

Ible, la société derrière le groupe, affirme que sa technologie peut éliminer 99,7% des coronavirus, et avec Deltacron devenant lentement une chose, un purificateur d’air deux-en-un pourrait ne pas être une mauvaise idée.

