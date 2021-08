Top 5 des projets Blockchain sur lesquels vous devriez garder un œil ⋆ Crypto nouveaux médias

in

Le trimestre dernier, les projets de blockchain ont levé un montant record de 4,4 milliards de dollars, et Statista appelle 2021 “l’année de la crypto-monnaie”. Tout ce capital frénétique repose sur une prémisse : que les réseaux décentralisés sont avantageux à plusieurs égards, notamment le manque de confiance, la transparence et une plus grande sécurité.

Explorons comment 5 projets de blockchain utilisent les avantages de la décentralisation pour une réelle valeur ajoutée, à travers les NFT, la finance décentralisée, les jeux et la charité.

Polygon se présente comme l’Internet des chaînes de blocs d’Ethereum. Tout le monde dans la blockchain connaît Ethereum – c’est la plate-forme de choix pour créer des applications décentralisées. Mais cela ne veut pas dire que c’est parfait, et la vitesse et le coût des transactions Ethereum laissent beaucoup à désirer.

Les blockchains compatibles avec Ethereum peuvent atténuer ces problèmes, et Polygon le rend sans effort. Des centaines d’applications décentralisées ont étendu leurs opérations avec Polygon, y compris des projets DeFi comme Easyfi et des projets NFT comme Neon District.

En fait, Polygon facilite si facilement la création de DApps évolutifs qu’un étudiant de 13 ans a créé un écosystème de gestion de crypto-monnaie, PolyGaj, qui gère désormais des millions de dollars.

Polygon a même lancé une unité pour développer les jeux blockchain et les NFT, appelée Polygon Studios. Avec l’aide d’investisseurs comme Mark Cuban, Polygon a créé Polygon NFT Studio qui facilite le lancement de modèles et de marchés NFT personnalisés.

Next Earth est un monde virtuel détenu et gouverné par ses utilisateurs. C’est un endroit où vous pouvez acheter et échanger des terres virtuelles à partir d’une réplique numérique individuelle de la Terre, tout en contribuant à des œuvres caritatives environnementales.

La vision à long terme est de permettre aux utilisateurs de construire n’importe quoi, des scènes minuscules aux villes tentaculaires ; organiser des réunions sociales ou tenir des réunions d’affaires ; ou même partir à l’aventure avec des amis.

La meilleure partie? Tout dans Next Earth existe sur une blockchain, il est donc sécurisé, transparent et facilement vérifiable par tous les utilisateurs. Cela signifie que vous n’avez pas à vous soucier de la prise ou de la modification de votre propriété foncière sans votre permission.

Aave est une plateforme de prêt décentralisée qui vous permet de gagner des intérêts sur les dépôts et les emprunts.

Leur objectif est de fournir une alternative aux banques traditionnelles, avec des frais moins élevés et un meilleur contrôle sur votre argent. Le pool de liquidités d’Aave vaut plus de 20 milliards de dollars au moment de la rédaction.

Les contrats intelligents basés sur Ethereum d’Aave remplacent le besoin d’un intermédiaire dans le commerce d’actifs, les contrats à terme et les comptes d’épargne.

Étant donné que le fardeau de la dette mondiale avoisine les 300 000 milliards de dollars, le potentiel dans cet espace est pratiquement infini.

Algorand est une plate-forme Ethereum 2.0 qui exploite les dernières recherches en matière de preuve de participation, de plasma et de partitionnement pour fournir des transactions plus rapides avec des frais inférieurs à ceux des plates-formes existantes comme Ethereum.

Algorand est utilisé dans une large gamme d’applications financières, notamment pour les NFT, les pièces stables, les valeurs mobilières, les infrastructures de paiement, les protocoles financiers, etc.

Ils ont développé un protocole de consensus qui permet des applications blockchain sécurisées mais décentralisées à des échelles beaucoup plus grandes, ce qui est crucial pour l’adoption massive de la blockchain, faisant d’Algorand un projet clé à surveiller.

Au moment de la rédaction, Algorand traite déjà plus de 1 000 transactions par seconde dans des applications du monde réel, avec un temps de transaction jusqu’à la finalité de quelques secondes seulement.

Il y a un énorme éléphant dans la pièce en ce qui concerne la blockchain : l’inefficacité énergétique. Les chaînes de blocs sont notoirement énergivores, Bitcoin consommant plus d’un demi pour cent de la production mondiale d’énergie, soit à peu près l’équivalent de la consommation annuelle d’énergie de pays comme la Suède ou la Malaisie.

SolarCoin est une crypto-monnaie conçue pour récompenser les personnes qui installent des panneaux solaires et aider à éliminer les barrières d’entrée pour l’adoption de l’énergie solaire. En émettant leur propre crypto-monnaie, ils espèrent inciter les personnes qui font de petits pas pour réduire notre dépendance aux combustibles fossiles tout en offrant des incitations à toutes les parties de la chaîne d’approvisionnement en énergies renouvelables : développeurs, investisseurs, fabricants, installateurs et distributeurs.

En suivant la quantité d’électricité produite par chaque panneau solaire, ils espèrent créer le système de comptabilité le plus précis de tous les projets énergétiques existants.

En conclusion, la blockchain a rapidement évolué d’une technologie de niche à un phénomène grand public. Il a été appliqué à un large éventail d’industries, et 2021 voit un certain nombre de cas d’utilisation particulièrement chauds dans les NFT, les mondes virtuels et DeFi.