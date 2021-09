Top 5 des secrets du marketing vidéo pour développer votre activité

in

Peu choqué ? Comment le marketing vidéo peut-il vous permettre de développer cela aussi pour les entreprises ?

Cette petite astuce présente des millions d’avantages, allant de l’augmentation des prospects aux revenus.

Les organisations ont besoin de beaucoup de choses pour conduire comme le leadership, les promotions et bien d’autres. Mais dans ce monde bruyant, votre marque a besoin d’une histoire à raconter !

Les histoires conçues pour un meilleur marketing ont des émotions extravagantes, mais pour capturer des acheteurs comme nous, ils doivent jouer avec notre nostalgie, influencer en qui nous avons confiance et nous aider à donner un sens à des informations complexes.

Une histoire vraie prend moins de 3 minutes à communiquer tandis qu’une histoire intelligente vous aide à persuader.

À l’heure actuelle, 86% des entreprises utilisent cette technique de marketing pour attirer des clients comme nous. Alors qu’il était de 67% en 2017.

Pourquoi utiliser le marketing vidéo quand nous avons d’autres techniques de marketing ?

La plupart d’entre nous n’aiment pas lire car ils sont paresseux ou peuvent manquer de temps. Ainsi, ils préfèrent la vidéo aux blogs.

Mais le marketing vidéo a quelque chose d’unique. C’est mesurable, mémorable et compréhensible.

Ils sont courts avec un engagement émotionnel, ce que la plupart d’entre nous veulent.

Comme, quand il faut 5 minutes pour aller à la salle d’examen et que vous voulez en savoir plus sur un concept. Quelle est la première chose que vous faites ? Voir des images d’un sujet particulier ou lire une vidéo. Droit?

Parce que les visuels aident à mémoriser le concept et nous font saisir facilement ce qu’ils veulent dire.

De plus, vous pouvez suivre et mesurer votre public cible grâce au marketing vidéo de manière appropriée.

Pourtant, avoir une vidéo sur votre page de destination peut augmenter votre taux de conversion de 80%, selon EyeWideDigital.

Avant de savoir ce qu’il fait, il faut savoir :

La stratégie du marketing vidéo

Commencez par l’objectif vidéo

Sans objectif, vous ne pouvez pas accomplir la mission, et ce n’est pas non plus un succès !

La première étape de la stratégie de marketing vidéo est de se fixer un objectif qui peut être atteint, réaliste et mesurable.

Dans un premier temps, vous devrez décider quelle étape est essentielle à cibler.

Pour y parvenir, nous suivons l’entonnoir de marketing vidéo qui a :

Sensibilisation: C’est une étape où le spectateur se rend compte du problème auquel il est confronté. Grâce à cela, notre vidéo devrait attirer les utilisateurs et faire une nouvelle famille avec le public. Comme quand les gens ont des problèmes alors qu’ils ne publient pas à temps. Ils ont cherché et tout à coup, ils ont trouvé une application appelée RecurPost qui les attire.Considération: C’est l’étape de l’engagement du public. Maintenant, l’utilisateur est satisfait car certaines applications résolvent le problème. Mais avant de continuer, ils rechercheront la rentabilité du produit, l’examineront et chercheront des alternatives à RecurPost.Décision: Après avoir comparé toutes les fonctionnalités et les recherches, RecurPost reste en tête de liste.

C’est le moment de présenter votre prospect et de lui demander pourquoi vous le choisissez plutôt que ses concurrents ?

Maintenant, vous avez un public qui vous cherche.

Et pourtant, vous voulez un nouveau public. Attirez-les via une vidéo, en fonction de l’étape que vous souhaitez mettre en évidence. Comme dans, pour engager le public, vous devez travailler sur une vidéo d’examen de la même manière que le public dont vous avez besoin.

Trouvez votre public cible

C’est l’étape importante sur laquelle travailler, pour les trouver, il faut s’occuper de ceux-ci :

Quel est votre produit ou service ? Quelle chaîne votre audience utilise-t-elle le plus ? Quel est le but de la vidéo ?

Ces trois paramètres vous mèneront au public cible que vous recherchez !

Déterminez ce que vous voulez transmettre

Il est temps de montrer au public ce que vous êtes. que ce soit inspirant, divertissant ou peut-être, tout ce qui attire le public.

Gardez cela à l’esprit, le contenu est la clé !

Gardez les exigences créatives en ligne

Votre contenu doit être «créatif». Personne n’est intéressé par le même vieux contenu.

Il devrait être prêt à l’emploi, ce qui aura des vues élevées et conduira à des classements élevés dans les moteurs de recherche.

Respectez votre calendrier

De longues pauses lors du téléchargement de vidéos ? Les téléspectateurs disent au revoir.

Il devrait y avoir de la cohérence dans vos vidéos.

De plus, quel que soit votre objectif, il doit être accompli rapidement.

Sinon, les téléspectateurs choisiront vos concurrents plutôt que vous !

Maintenir un budget

Créer un budget est facile. Droit? Mais, le créer à la hauteur de l’exigence est une tâche sur laquelle travailler.

Si vous ne fixez pas de budget pour votre objectif, vous ne l’obtiendrez pas pour combien de ressources vous pouvez avoir. droit?

Planifiez où vous voulez faire des folies et où économiser votre argent.

Après avoir connu la stratégie, qui veut attendre des secrets. Alors, c’est parti !

Les secrets du marketing vidéo

Augmente le taux de conversion

Parce que les vidéos sont courtes et faciles à saisir. C’est pourquoi c’est un as dans le taux de conversion.

En voyage, nous ne voyons presque personne sans casque ni écouteurs. La plupart d’entre eux regardent quelque chose.

Comme il y a une organisation qui donne un jour férié à la date de la saison des cambriolages, mais cela n’arrive jamais lorsqu’un livre est publié. Pouvez-vous voir la valeur du marketing vidéo?

L’ajout de liens vers l’article contenant de nombreuses pistes peut vous aider à exposer votre vidéo, ce qui stimule les ventes.

Aide à la décision d’achat

97% des personnes considèrent les vidéos comme un guide pour leur produit ou service de panier.

C’est un excellent outil pour apprendre et super facile à consommer. Les goûts et les aversions d’une vidéo aident également à sélectionner celle qui vaut la peine d’être regardée.

C’est comme du pop-corn cru à manger en 2 minutes. Vous obtiendrez toute la connaissance de votre produit grâce à cette forme de commercialisation de tout produit ou service.

Les utilisateurs mobiles ont une grande part

Mobile va de pair tout en regardant la vidéo. 90% des consommateurs regardent via mobile.

YouTube rapporte que la consommation de vidéo mobile augmente de 100 % chaque année.

Puisque les gens sont mis à jour avec le mobile, il en va de même pour la consommation de vidéo. Chaque jour, une petite partie des gens achètent un mobile, ce qui augmente l’audience de plus en plus.

Se classe plus haut dans la recherche

Les vidéos attirent tout le public, que ce soit un enfant ou une personne âgée.

Plus nous regardons, plus il se classe haut.

Grâce à la vidéo, un utilisateur investit plus de temps sur votre site Web et classe votre site Web en haut de la page de résultats du moteur de recherche.

Selon les données de MistMedia, l’internaute moyen investit 88 % de temps en plus en regardant une vidéo. C’est trop!

L’algorithme de Google donne de plus en plus la priorité au site qui a de la vidéo.

J’aime, n’aime pas, les commentaires, les informations sur les balises de titre, la fidélisation de l’audience, les mots-clés, la longueur de la vidéo sont quelques conseils à garder à l’esprit pour les meilleurs résultats de recherche.

Aide à booster les startups

Les médias sociaux ont joué un rôle dans la transformation de l’entonnoir d’achat en Web.

Et Instagram a fait monter en flèche le marché avec ses bobines, ses grilles personnalisables et la consommation de l’application par les consommateurs.

Reels a donné une nouvelle envergure au marketing vidéo.

Il a aidé les petites entreprises à se développer. En divertissant, en inspirant, en éduquant et en révélant le chemin parcouru pour les startups/Petites entreprises

En plus de son contenu vidéo, Hootsuite a constaté que le jour où ils publiaient des bobines IG, il y avait des pics dans l’engagement du public.

Grâce aux bobines, vous pouvez promouvoir, partager des critiques, présenter un employé, des conseils, des informations sur votre entreprise, un concours, des tutoriels, etc. Pour engager le public et les laisser vous suivre pour toujours.

Non seulement cela, à travers des bobines de 15 secondes, des choses ennuyeuses deviennent intéressantes en ajoutant de la musique, en suivant les tendances et en faisant la conception graphique, de cette façon, cela divertit le public et l’incite à suivre.

La vidéo renforce la confiance

Comme sérieusement, la vidéo renforce la confiance semble si étrange. N’est-ce pas ?

oui, bien vu !

La croyance est la clé de toute relation avec le public et la marque. Pour créer de l’espoir et le maintenir et finalement leur vendre votre produit ou service, ils doivent d’abord vous être fidèles.

Si vous donnez des tutoriels sur le produit ou le service que vous fournissez, qui sont si liés aux doutes du public, renforceront la confiance dans l’esprit du client.

Les vidéos sont transparentes. Ils montreront ce qu’ils veulent, ce qui signifie renforcer votre confiance dans une nouvelle marque, ils vous présenteront les critiques et les témoignages qui vous feront sentir que la marque n’est pas une fraude.

Montrer le BTS est un ajout à la fidélisation.

Conclusion

Le marketing vidéo a donné une nouvelle forme au public cible. Il est répandu et plus abordable pour tous les facteurs démographiques.

L’utilisation de la vidéo augmente en partie à cause des progrès technologiques, mais aussi parce qu’elle est facile à distribuer dans le monde entier. Réaliser des vidéos marketing pour votre entreprise nécessite de la créativité et des connaissances en psychologie humaine. La combinaison de ces ingrédients permet de créer de véritables miracles publicitaires à moindre coût.

Les vidéos créatives et émotionnelles atteindront de nouveaux sommets à long terme. et c’est tout l’intérêt du marketing vidéo, seule la créativité survit !

