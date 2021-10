Top 5 des stars du basket qui ont investi dans l’esport

Shaquille Rashaun O’Neal a besoin de peu d’introduction. Quatre fois champion NBA (2000-2002 avec les Lakers de Los Angeles et 2006 avec le Heat de Miami), il est apparu dans de nombreux jeux de genres différents, tout en faisant partie de la première vague d’investisseurs NBA dans l’esport.

Selon une interview qu’il a donnée au Washington Post plus tôt cette année, il a décidé de s’impliquer dans le média après avoir assisté au championnat du monde de la saison 3 de League of Legends à la demande de ses enfants.

« Alors, quand j’arrive là-bas, ça ressemble à un match de basket. Ce sont 30 000 petits enfants qui crient. Et puis en regardant ces deux enfants jouer à l’écran, je me suis demandé, qu’est-ce que c’est ? Et [my kids] dit que c’est l’avenir, papa. Esports.