Top 5 des start-ups de crypto-monnaie en évolution révolutionnant l’avenir de la Fintech

Peut-être qu’une grande quantité de capitaux circule des institutions existantes vers Bitcoin et d’autres actifs numériques.

Bitcoin évolue et la blockchain mûrit en raison des progrès technologiques. Les monnaies numériques ont considérablement augmenté au cours de l’année de la pandémie. Le Bitcoin a fait la une des journaux tout au long de l’année, ce qui a incité les prix d’autres devises et crypto-monnaies à émerger.

Compte tenu de l’évolution récente des industries de la crypto-monnaie et de l’augmentation des prix du Bitcoin, Elon Musk, fondateur de SpaceX, a récemment annoncé que sa société Tesla avait investi 1,5 milliard de dollars dans Bitcoin. De plus, Tesla a commencé à envisager des paiements BTC pour ses véhicules électriques. La société a récemment mis à jour sa politique d’investissement en janvier 2021 pour assurer la responsabilité et la flexibilité, et pour maximiser le rendement des liquidités qui ne sont pas nécessaires pour maintenir une liquidité opérationnelle suffisante.

Compte tenu des mises à jour mentionnées ci-dessus, les analystes et les chercheurs ont conclu que les investisseurs peuvent être facilement éliminés si les prix des monnaies numériques évoluent à l’avenir. De nombreuses entreprises et organisations en évolution travaillent actuellement pour acquérir des transformations de blockchain et de crypto-monnaie.

Jetons un coup d’œil aux 5 startups de crypto-monnaie les plus évoluées qui se révèlent être en train de révolutionner l’avenir de l’industrie Fintech.

1. Wintermute

Wintermute a été fondée par Harro Mantel, Evgeny Gaevoy et Yoann Turpin en 2017. L’objectif principal de cette startup est de fournir plus de liquidités que nécessaire pour le marché de la crypto-monnaie. En outre, ils sont plus disposés à adopter des financements décentralisés innovants à des fins transactionnelles. La startup finance actuellement 20 millions de dollars. Heureusement, Wintermute propose des algorithmes et une technologie de trading sophistiqués et fournit des liquidités à des milliers de paires sur les plateformes de trading et la plupart des bourses contrôlées au niveau international. La meilleure partie est que la société se consacre à aider les échanges de chaînes de blocs et d’actifs numériques pour un avenir imprévisible de l’industrie des technologies financières.

2. Nebeus

Nebeus a été fondé par Konstantin Zaripov, Sergey Romanovskiy. Cette société londonienne en pleine évolution constitue un pont solide en comblant le fossé entre les espèces et les crypto-monnaies. Vous fournissez des services de paiement en espèces cryptés à des personnes pour un usage quotidien. Étonnamment, Nebeus a levé 995000 € grâce à une campagne de financement participatif en actions chez Seedrs. Les gens peuvent acheter, vendre et échanger des crypto-monnaies de manière efficace et précise. Le produit principal est les prêts garantis par des actifs cryptographiques, avec surveillance de la santé, alertes de fluctuation, appels de marge intégrés et propriétaires.

3. Coinrule

Coinrule a été fondé par Gabriele Musella, Oleg Giberstein et Zdenek Hofler. Coinrule finance actuellement 941K £ et est l’assistant intelligent pour l’échange et le trading de crypto-monnaie, tout en étant capable de lutter contre les robots automatisés et les fonds élevés. La société prétend que c’est simple et ne nécessite aucune compétence en codage. CoinRule est une plate-forme conviviale mais sûre pour les débutants utilisée pour envoyer des instructions automatisées à l’échange choisi par le client. L’entreprise n’a pas besoin de clés privées ni de droits de retrait de ses clients.

4. Radix DLT

Radix DLT a été fondé par Dan Hughes et finance actuellement 16,2 millions de livres sterling. Il s’agit d’un réseau de finance décentralisée (DeFi) basé à Londres qui émerge pour développer des protocoles DeFi, offrant un accès, des liquidités et une capacité de planification sans friction à tout actif numérique dans le monde. L’objectif principal de cette société est de fournir des solutions aux requêtes complexes à l’ère actuelle d’un système financier centralisé. Radix se concentre sur trois moteurs de la croissance de DeFi, à savoir l’accès, la liquidité et les options.

5. Wirex

Wirex a été fondée par Dmitry Lazarichev, Georgy Sokolov, Pavel Matveev et finance actuellement 5,7 millions de livres sterling. L’objectif principal de Wirex est de rendre les crypto-monnaies et autres devises traditionnelles également accessibles à tous. La société dispose de sa propre application personnelle et la carte Nex-gen Wirex permet à ses clients d’acheter, de vendre, d’échanger et de dépenser une large gamme de devises numériques et conventionnelles avec un taux élevé d’efficacité et de sécurité, sans frais cachés.

Par conséquent, le secteur de la crypto-monnaie a sans aucun doute acquis une immense popularité ces dernières années et a commencé à affecter l’économie de nombreux pays. Chaque fois que des progrès technologiques sont discutés, l’expansion de la blockchain et l’acquisition de crypto-monnaie font désormais presque toujours partie de la conversation. Dans un proche avenir, les crypto-monnaies ont le potentiel de se développer et de remodeler le paysage des startups fintech.

Des entreprises comme Facebook et d’autres géants de la technologie se concentrent sur l’adoption de la crypto-monnaie et son intégration dans leur réseau, car il s’agit de la prochaine grande révolution de l’industrie des technologies financières.

Source de l’image: Shutterstock