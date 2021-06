Top 5 des systèmes de dépôt à terme d’entreprise avec des notations AAA

Il est préférable d’investir dans des dépôts à terme d’entreprise qui portent des notes AAA indiquant une sécurité élevée pour le capital investi et les revenus d’intérêts.

Les dépôts à terme d’entreprise offrent une option d’investissement alternative aux investisseurs qui recherchent des rendements fixes. Par rapport aux dépôts à terme bancaires, les dépôts à terme d’entreprise offrent des rendements plus élevés pour différentes durées. « Les dépôts à terme d’entreprise sont offerts par les sociétés financières immobilières et non bancaires (NBFC) en vertu des directives de 2013 de la loi sur les sociétés. Ils offrent des taux d’intérêt plus élevés que les dépôts bancaires à terme », déclare Mohit Mittal, vice-président et chef de produit des investissements, Bajaj Capital.

Cependant, le risque par rapport aux dépôts bancaires y est plus élevé. « Les dépôts à terme de la société ne sont pas garantis par nature et n’ont aucune assurance-dépôts en place pour le moment, contrairement aux FD bancaires où jusqu’à Rs 5 lakh sont garantis. Tout en considérant la santé globale du NBFC et du HFC, on peut considérer le rapport risque-récompense et investir de manière diversifiée pour assurer un risque minimum et des rendements décents », déclare Mittal.

En règle générale, la durée varie de 6 mois à 60 mois et il existe différentes options de paiement d’intérêts parmi les dépôts cumulatifs (où les intérêts sont payables à l’échéance) ou les CFD cumulatifs (où les intérêts peuvent être payables mensuellement, trimestriellement, base semestrielle ou annuelle). Il vaut mieux éviter de bloquer des fonds pour une durée plus longue. N’oubliez pas que plus le rendement est élevé, plus le risque encouru est élevé.

Il est préférable d’investir dans des dépôts à terme d’entreprise qui portent des notes AAA indiquant une sécurité élevée pour le capital investi et les revenus d’intérêts. Néanmoins, les notations peuvent changer au fil du temps et, par conséquent, s’appuyer entièrement sur elles peut ne pas être la bonne approche. « Comme la plupart des NBFC et HFC proposant des dépôts fixes ont une notation élevée telle que AAA, des finances stables au cours des dernières décennies et une gestion solide à surveiller, elle peut donc être considérée comme une option sûre », ajoute Mittal.

Selon Mittal, quelques points importants à considérer avant d’investir dans la société FD sont :

Ne mettez pas tous les œufs dans le même panier : l’investisseur doit diversifier son investissement dans plusieurs sociétés. Idéalement, pas plus de 10 à 15 % du portefeuille global devrait être investi dans une seule entreprise. Les investisseurs doivent lire attentivement le formulaire de demande avant d’investir. Vérifiez la notation et les données financières de l’entreprise avant d’investir. Faites une vérification des antécédents de l’entreprise avant d’investir de l’argent dedans.

Le montant minimum d’investissement dans les dépôts à terme d’entreprise peut varier selon les mandats et les entreprises. Certains dépôts peuvent offrir un taux d’intérêt plus élevé pour une durée spécifique, mais le montant minimum d’investissement peut être plus élevé que les dépôts réguliers.

Certaines entreprises proposent des dépôts en ligne et proposent même un taux d’intérêt supplémentaire. Certains des dépôts peuvent comporter des incitations supplémentaires en cas de renouvellement des dépôts avec eux.

Attentions

Il est suggéré de ne s’en tenir qu’à des entreprises réputées qui ont des finances solides. En outre, échelonnez votre investissement sur différents mandats tout en vous diversifiant entre les entreprises. Au lieu d’investir pour une durée similaire, répartir sur une période de 1 à 3 ans, car cela aide également à gérer le risque de réinvestissement. Enfin, n’y investissez pas uniquement pour des rendements plus élevés car le risque correspondant sera également élevé et la possibilité de perdre le capital investi sera là.

