Top 5 des tendances des services financiers aux consommateurs pour 2022

Un autre élément positif a contrecarré la tendance à l’autonomisation numérique – la plupart des emprunteurs dirigés par les millennials sont prêts à passer au mode de parcours de prêt en ligne par rapport aux canaux hors ligne traditionnels pour les emprunts futurs.

Avec la pandémie, nous avons beaucoup appris sur la manière de faire face à l’adversité et de gérer l’inattendu, ce qui a modifié notre mode de vie – et bon nombre de ces changements sont là pour rester. Voici quelques-unes des tendances financières des consommateurs pour l’année prochaine.

Modèle phygital ou hybride – Ce sera la clé de la nouvelle normalité où la numérisation depuis la pandémie a envahi les consommateurs et les entreprises. Pour les consommateurs indiens, pour devenir avertis en numérique, il faut le bon mélange de services bancaires traditionnels en personne et de services financiers numériques pratiques (approche O2O). Pour HCIN, ceci est réalisé avec une approche Digital-first via le modèle Phygital où tous nos services et offres financiers ont été numérisés de bout en bout, y compris l’intégration des clients et des commerçants, le KYC en ligne, le processus de prêt, les décaissements et les recouvrements. Les services numériques sont disponibles sur le site Web et l’application mobile du HCIN. Cependant, en plus du numérique d’abord, nous avons l’approche traditionnelle de nos partenaires de vente au détail ou des points de contact PoS et des téléventes pour aider dans le parcours client.Offrir aux clients une connexion omnicanale avec les produits et services – Créez des produits financiers numériques conçus pour les besoins des clients et disponibles à la fois hors ligne et en ligne. Une application de services financiers tout-en-un comme l’application mobile Home Credit pour l’acquisition et l’intégration des clients, l’affichage de tous les produits financiers. Les clients achètent en ligne via un site Web ou une application ou se rendent à pied au magasin partenaire HC le plus proche et répondent ainsi à l’économie émergente en ligne vers hors ligne (O2O).Comportement du consommateur – Reprise d’emprunts à la consommation positifs reflétant des sentiments favorables à un rebond économique. Selon l’étude How India Borrows 2021, les consommateurs passant d’un emprunt basé sur les besoins à un emprunt basé sur le désir, car les emprunts pour couvrir les dépenses du ménage ou de survie ont fortement diminué et ont décidé d’emprunter pour les besoins ou l’installation de l’entreprise, la rénovation de la maison, l’achat de biens de consommation durables.

Partenariats – Construire un écosystème de réseau de partenaires à 360 degrés pour les besoins et les attentes des clients nouveaux et évolués. Connectez-vous aux plates-formes de communication électronique ou aux réseaux de points de vente et aux grandes marques populaires. Par exemple – Flexmoney tie-up, Instamart, Flipkart pour HCIN e-voucher ou cartes-cadeaux.Technologie innovante – Les NBFC ont pris de grandes initiatives au cours des deux dernières années, rendant la fonction plus agile et mobile pour les individus. Avec l’aide de technologies avancées telles que l’IA, l’automatisation et les chatbots, le secteur NBFC s’est développé et a réduit sa dépendance aux kiosques physiques. L’adoption de technologies de pointe a réduit le coût des entreprises NBFC pour l’acquisition de clients, le service aux clients existants ou la réduction des risques du portefeuille tout en essayant de surmonter la pénétration croissante du crédit formel dans une économie en croissance.

Des initiatives percutantes telles que la lutte contre les fraudes aux prêts, la cybercriminalité, la reconnaissance vocale pour les clients, les interactions vidéo verront un tout nouvel horizon. La transparence et la sécurité de la Blockchain profiteront aux clients en éliminant les processus manuels et en réduisant considérablement le temps des transactions.

par, Vivek Kumar Sinha, directeur du marketing, Home Credit India

