Top 50 des économies mondiales cartographiées : comment les tarifs du Royaume-Uni par rapport à l’Europe à l’horizon 2022 | Monde | Des nouvelles

Le Center for Economics and Business Research (CEBR) est un prévisionniste et analyste économique de premier plan au monde.

L’un de ses principaux travaux est son tableau annuel de la Ligue économique mondiale qu’il produit pour classer les économies les plus fortes du monde.

Ses données prennent en considération 191 pays et ses estimations actuelles ont été prédites jusqu’en 2036.

A ce jour, il a produit 13 éditions de ce tableau, dont la dernière qui donne les classements pour 2022.

Ci-dessous, nous examinons quels pays figurent dans le top 50, ainsi que la place du Royaume-Uni sur la scène mondiale.

LIRE LA SUITE: Le lecteur de nouvelles d’ITV annonce accidentellement la mort du pape le jour de Noël

En conséquence, les 50 premières économies mondiales, pour 2022, sont répertoriées dans l’ordre ci-dessous :

États-UnisChineJaponAllemagneRoyaume-UniIndeFranceItalieCanadaCoréeBrésilRussieAustralieEspagneIndonésieIranPays-BasArabie SaouditeSuisseTaïwanTurquiePologneSuèdeBelgiqueThaïlandeNigeriaIrlandeAutricheIsraelArgentineNorvègeÉgypteAfrique du SudÉmirats Arabes UnisVietnamMalaisieDanemarkPhilippines

Dans l’attente de l’année prochaine, le CEBR prédit que le PIB mondial atteindra 100 000 milliards de dollars pour la première fois.

Ceci malgré la pandémie de Covid en cours qui a eu un impact négatif sur pratiquement toutes les économies du monde.

En repensant à 2021, la société estime que l’ampleur du coup économique de la pandémie en 2020 semble avoir été un peu moins grave.

Maintenant, cela suggère que le PIB mondial n’a baissé que de 3,2 % cette année-là, par rapport à la baisse de 4,4 % qui avait été calculée un an plus tôt.

En outre, la croissance mondiale devrait augmenter à un taux de 4,2% l’année prochaine grâce à une dynamique positive après 2021.