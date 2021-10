Top 6 des applications de l’analyse des sentiments

Avec les avancées technologiques et des domaines tels que l’apprentissage en profondeur, l’analyse des sentiments devient de plus en plus courante pour les entreprises qui souhaitent évaluer les sentiments de leurs clients.

L’analyse du sentiment peut être définie comme l’analyse du sentiment positif ou négatif du client dans le texte. L’analyse contextuelle des informations d’identification aide les entreprises à comprendre le sentiment social de leurs clients en surveillant les conversations en ligne.

1. Surveillance de la marque

Une marque n’est pas définie par le produit qu’elle fabrique. Cela dépend de la façon dont vous construisez une marque par le marketing en ligne, les campagnes sociales, le marketing de contenu et les services de support client. Obtenir des vues complètes à 360 ° de la façon dont vos clients voient votre produit, votre entreprise ou votre marque est l’une des utilisations les plus importantes de l’analyse des sentiments.

L’analyse des sentiments vous permet de quantifier la perception des clients potentiels. En analysant les médias sociaux et les sondages, vous pouvez obtenir des informations clés sur la façon dont votre entreprise se comporte bien ou mal pour vos clients.

Les entreprises ont tendance à utiliser l’analyse des sentiments comme une arme puissante pour mesurer l’impact de leurs produits et campagnes sur leurs clients et parties prenantes. La surveillance de la marque vous permet d’avoir une mine d’informations sur les conversions de votre marque sur le marché. L’analyse des sentiments vous permet de catégoriser automatiquement l’urgence de toutes les mentions de marque et de les acheminer davantage vers l’équipe désignée.

En gardant les commentaires du client informés, vous pouvez développer des techniques de marque et des stratégies marketing plus attrayantes qui peuvent aider à effectuer des transitions rapides.

2. Service client

Les sociétés de service client utilisent souvent l’analyse des sentiments pour classer automatiquement les appels entrants de leurs utilisateurs en classes « urgents » et « non urgents ». La classification est basée sur les sentiments des e-mails ou sur l’identification proactive des appels de clients frustrés.

Le client s’attend à ce que son expérience avec les entreprises soit intuitive, personnelle et immédiate. Par conséquent, les fournisseurs de services se concentrent davantage sur les appels urgents pour résoudre les problèmes des utilisateurs et ainsi maintenir la valeur de leur marque. Par conséquent, analysez les interactions du support client pour vous assurer que vos employés suivent le processus approprié. De plus, augmentez l’efficacité de vos services afin que les clients ne soient pas obligés d’attendre une assistance plus longtemps.

Alors que le secteur du service client est devenu plus automatisé grâce à l’apprentissage automatique, la compréhension des sentiments des clients est devenue plus critique que jamais. Pour la même raison, les entreprises optent pour des chatbots basés sur la PNL comme première ligne de support client afin de mieux saisir le contexte et l’intention des conversations.

3. Finances et suivi des stocks

Il est dit : « Ayez peur quand les autres sont avides et soyez avides quand les autres ont peur. » Mais ici, la question qui se pose : comment savoir si les autres sont craintifs ou gourmands ? Eh bien, ici, vous pouvez utiliser la technique d’analyse des sentiments. Faire des investissements, en particulier dans le monde des affaires, est assez délicat. Les actions et le marché sont toujours à la limite des risques, mais ils peuvent être condensés si vous effectuez des recherches correctes avant d’investir.

Par exemple, si vous cherchez à investir dans l’industrie automobile et que vous ne savez pas comment choisir entre la société X et la société Y, vous pouvez consulter les sentiments reçus de la société pour ses derniers produits. Cela vous aidera à trouver celui qui fonctionne le mieux sur le marché.

4. Développement de l’intelligence d’affaires

Le marketing numérique joue un rôle prépondérant dans les affaires. Les médias sociaux affichent souvent les réactions et les critiques du produit. Lorsque vous êtes disponible avec les données de sentiment de votre entreprise et de nouveaux produits, il est beaucoup plus facile d’estimer votre taux de fidélisation de la clientèle.

L’analyse des sentiments vous permet de déterminer les performances de votre produit sur le marché et les autres éléments nécessaires pour améliorer vos ventes. Vous pouvez également analyser les réponses reçues de vos concurrents. Sur la base de l’enquête générée, vous pouvez mieux répondre aux besoins de vos clients. Vous pouvez prendre des décisions immédiates qui vous aideront à vous adapter à la situation actuelle du marché.

L’intelligence d’affaires consiste à rester dynamique. Par conséquent, l’analyse des sentiments vous donne la liberté de gérer efficacement votre entreprise. Par exemple, si vous proposez une grande idée, vous pouvez la tester et l’analyser avant de lui donner vie.

5. Améliorer l’expérience client

Une expérience client satisfaisante signifie une plus grande chance de retourner les clients. Une entreprise prospère sait qu’il est important de faire attention à la façon dont elle livre par rapport à ce qu’elle livre.

Brand Monitoring nous offre des informations non filtrées et inestimables sur le sentiment des clients. Cependant, vous pouvez également mettre cette analyse sur les interactions et les sondages du support client.

Les sondages NPS (Net Promoter Score) vous aident à obtenir des commentaires pour votre entreprise avec la question simple : Recommanderez-vous cette marque, ce produit ou ce service à votre ami ou votre famille ? Le résultat est un score unique sur l’échelle numérique. Les entreprises utilisent ces scores de sentiment pour analyser le client en tant que promoteur, détracteur et passif.

Ici, l’objectif est de trouver l’expérience client globale et d’élever votre client au niveau de promoteur. Théoriquement, incluez les phases telles que : achètera plus, restera plus longtemps et référera à un autre client.

L’étape suivante de l’enquête NPS consiste à demander aux participants à l’enquête de laisser le score et de rechercher des réponses ouvertes, c’est-à-dire des données qualitatives. Les enquêtes qualitatives sont beaucoup plus difficiles à analyser. Pourtant, à l’aide de l’analyse des sentiments, ces textes peuvent être classés en plusieurs catégories, ce qui offre un aperçu supplémentaire des opinions des clients.

Comme mentionné précédemment, l’expérience des clients peut être positive, négative ou neutre. En fonction des avis des clients, vous pouvez catégoriser les données en fonction de leurs sentiments. Cette classification vous aidera à mettre en œuvre correctement les changements de produit, le support client, les services, etc.

N’oubliez pas non plus qu’obtenir une réponse positive à votre produit ne suffit pas toujours. Les services de support client de votre entreprise doivent toujours être impeccables, quelle que soit la qualité de vos services.

6. Étude et analyse de marché

La Business Intelligence utilise l’analyse des sentiments pour comprendre les raisons subjectives pour lesquelles les clients répondent ou ne répondent pas à quelque chose, que ce soit le produit, l’expérience utilisateur ou le support client.

L’analyse des sentiments vous permettra d’avoir toutes sortes d’études de marché et d’analyses concurrentielles. Cela peut faire une énorme différence, que vous exploriez un nouveau marché ou que vous recherchiez un avantage sur la concurrence.

Vous pouvez évaluer votre produit en ligne et le comparer à vos concurrents. Vous pouvez également analyser les points négatifs de vos concurrents et les utiliser à votre avantage.

L’analyse des sentiments est utilisée en sociologie, en psychologie et en sciences politiques pour analyser les tendances, les opinions, les préjugés idéologiques, évaluer la réaction, etc. Un grand nombre de ces applications d’analyse des sentiments sont déjà opérationnelles.

Conclusion

L’ère de l’obtention d’informations précieuses à partir d’enquêtes et de médias sociaux a atteint son apogée en raison des progrès de la technologie. Par conséquent, il est temps pour votre entreprise de prendre le pouls de ce que ressentent vos clients. Les entreprises utilisent des classificateurs intelligents comme la recherche sémantique contextuelle et l’analyse des sentiments pour tirer parti de la puissance des données et obtenir les informations les plus approfondies.

Formulez des stratégies commerciales, dépassez les attentes des clients, générez des prospects, créez des campagnes marketing et ouvrez de nouvelles voies de croissance grâce à des solutions de traitement du langage naturel.

Publié à l’origine ici.

Auteur : Mitul Makadia

Suivez @mitulmakadia

Mitul Makadia est le fondateur de Maruti Techlabs et un vrai technophile.

Fort de son expérience dans l’industrie, il a rapidement développé Maruti Techlabs dans des services spécialisés tels que le développement de chatbot, l’intelligence artificielle, le traitement du langage naturel et l’apprentissage automatique. Makadia possède une expertise considérable dans le développement de Chatbot et la PNL.… Voir le profil complet ›