Top 7 des actions à acheter si vous voulez canaliser le milliardaire Steve Cohen

Les marchés sont un endroit difficile à naviguer en ce moment. D’une part, les actions ont récemment glissé en raison des craintes de hausse des taux de la Fed. Mais, d’un autre côté, nous sommes au milieu de la reprise de l’économie. Donc, si vous êtes confus quant aux meilleures actions à acheter, vous n’êtes pas le seul.

Cependant, la meilleure chose que vous puissiez faire est de vous tourner vers des gourous de l’investissement comme le milliardaire Steven Cohen – fondateur et PDG de Gestion des actifs Point72 – pour l’inspiration.

Le succès de Cohen repose sur des transactions à haut risque et à haute récompense. Par exemple, au cours de la bulle Internet de la fin des années 90, son entreprise a régulièrement généré 70 % de rendements grâce à plusieurs chouchous de l’Internet à haut risque et a gagné 70 % supplémentaires lorsqu’il a vendu ces mêmes actions à découvert lorsque la bulle technologique a éclaté en 2000.

Nous avons également vu ses prouesses d’investissement à plein régime l’année dernière, le gourou gagnant 1,4 milliard de dollars en 2020 grâce à un gain de 16% dans le principal fonds spéculatif de Point72. Ainsi, vous pouvez choisir les meilleures actions à acheter après avoir recherché le dernier dépôt 13-F du fonds spéculatif.

Alors, quels sont les meilleurs choix de Cohen pour les actions à acheter ? Ces sept se démarquent.

Uber Technologies (NYSE :UBER)

Baidu (NASDAQ :BIDU)

Aligner la technologie (NASDAQ :ALGN)

Paya Holdings (NASDAQ :PAYA)

Technologies des baies (NASDAQ :ARRY)

Numérique occidental (NASDAQ :WDC)

Matériaux appliqués (NASDAQ :AMAT)

Maintenant, plongeons-nous et examinons chacun de plus près.

Actions à acheter : Uber Technologies (UBER)

Source : Proxima Studio / Shutterstock.com

Le premier nom sur la liste ne devrait pas être une surprise. En tant que l’une des dernières entreprises perturbatrices de la nouvelle économie du partage, Uber ne doit jamais être pris à la légère.

Malgré une atmosphère difficile, le titre UBER a surperformé le S&P 500 de 12,9% et son secteur de 7,3% au cours de la dernière année.

Cependant, la principale raison d’être haussier sur le titre est l’avenir. Les conducteurs reviennent lentement mais sûrement sur sa plate-forme de covoiturage, entraînant une réduction modérée des temps d’attente des passagers.

Bien sûr, nous ne sommes toujours pas fermement dans le monde post-pandémique. Mais avec le déploiement des vaccins, nous continuerons d’augmenter le nombre de passagers pour Uber et d’autres plateformes de covoiturage.

Cela a été reconnu par la société récemment lorsqu’elle a déclaré que la semaine du 17 mai marquait un nouveau record pour les conducteurs reprenant la route depuis le début de 2021, avec des heures de conduite actives en hausse de 4,4% par rapport à la semaine précédente. Au cours de la semaine, Uber a déclaré que 33 000 chauffeurs avaient rejoint sa plate-forme américaine au cours de la semaine.

“Avec le rebond de l’économie, les chauffeurs reviennent en force chez Uber pour profiter des opportunités de gains plus élevés de notre programme de relance des chauffeurs pendant qu’ils sont encore disponibles”, a déclaré Carrol Chang, responsable des opérations de chauffeurs aux États-Unis et au Canada chez Uber, dans un communiqué.

Il s’agit de l’une des positions les plus importantes du portefeuille à 2,39 %, d’une valeur de 467,69 millions de dollars.

Baidu (BIDU)

Source : StreetVJ / Shutterstock.com

Baidu est une action qui a connu son lot de hauts et de bas au cours des dernières années. En 2018 et 2019, les actions du géant chinois de la recherche sur Internet n’ont pas si bien marché. Mais, ils ont pris feu entre fin novembre 2020 et mi-février, augmentant de 150% pendant cette période.

Fait intéressant cependant, l’action se négocie à une décote de 47,48 % par rapport à son sommet de 52 semaines. Pour une entreprise mature, ce genre d’oscillation est rare. Après tout, Baidu n’est pas un poulet de printemps. Il est coté au NASDAQ depuis 2005. C’est le deuxième moteur de recherche au monde et représente environ 70 à 80 % du marché chinois de la recherche en ligne.

Alors pourquoi est-il sous-performant ? Eh bien, il y a plusieurs raisons. Mais le principal d’entre eux est la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, qui ne montre aucun signe de ralentissement et l’émergence de rivaux tels que Sogou cherche à combler l’écart.

Cependant, cela signifie-t-il que Baidu est soudainement devenu une mauvaise action ? Aucune chance. Selon les données de CNBC, au cours des 12 derniers trimestres, le géant de la technologie a battu les estimations 11 fois. Pas étonnant que l’investisseur as de Louis Navellier et Cohen soient tous les deux optimistes sur celui-ci.

Actions à acheter : Align Technology (ALGN)

Source : rafapress / Shutterstock.com

Align Technology est le plus grand fabricant d’impression 3D au monde et fabrique des gouttières transparentes Invisalign utilisées en orthodontie.

La société est devenue publique le 26 janvier 2001. Donc, encore une fois, il ne s’agit pas d’une nouvelle société. Cependant, c’est un leader de l’industrie. Par conséquent, on peut comprendre l’attrait d’ALGN pour un investisseur chevronné comme Cohen.

De plus, la pandémie a été un excellent vent arrière pour l’entreprise. Align Technology a vu la demande monter en flèche pour ses aligneurs de dents transparents tout au long de 2020, les gens hésitant à se rendre au bureau de leur orthodontiste local pour faire ajuster les orthèses dentaires traditionnelles.

Align Technology employait 24,4 % de personnes de plus en 2020. Et bon sang, en avaient-ils besoin. Sur une base de 12 mois glissants (TTM), le chiffre d’affaires a augmenté de 16,9% et a vendu un record de 1,6 million de caisses de gouttières transparentes en 2020.

Paya Holdings (PAYA)

Source : Shutterstock

Paya est un service de traitement des paiements avec plus de 30 milliards de dollars de paiements traités chaque année pour plus de 100 000 clients. La société propose une plate-forme intégrée de paiement et de commerce pour les opérations B2B (entreprise à entreprise) dans les secteurs de l’éducation, du gouvernement, de la santé, des organisations à but non lucratif et des services publics.

Le fournisseur américain de solutions de paiement est devenu public l’année dernière à la mi-octobre grâce à une fusion inversée avec FinTech Acquisition Corporation III.

Au cours du quatrième trimestre 2020, Point72 Asset a acquis 3 288 843 actions du fournisseur nord-américain de services de traitement des paiements, portant la taille totale de sa participation à 4 489 443 actions d’une valeur de 54 millions de dollars.

Compte tenu de la nature légère des actifs de l’entreprise et de ses perspectives de croissance, il n’est pas surprenant que Cohen soit optimiste à ce sujet.

Actions à acheter : Array Technologies (ARRY)

Source : Diyana Dimitrova / Shutterstock.com

Array Technologies fabrique des systèmes de montage au sol utilisés dans des projets d’énergie solaire à grande échelle. Grâce à ses produits DuraTrack et SmarTrack, la société permet de suivre le soleil dans le ciel et de tenir compte des différences saisonnières sur sa trajectoire.

Array pense que ses systèmes de suivi amélioreront l’efficacité à vie des projets de panneaux solaires et que son système SmarTrack augmentera la production d’énergie de 5 %.

Bien que la société de «technologie verte» ait son siège aux États-Unis, elle possède des installations dans 30 pays dans plus de 900 projets à grande échelle.

Le monde entier se met au vert. Les gouvernements du monde entier encouragent les projets verts. Les États-Unis ne sont pas différents. Dans son plan d’infrastructure de 2 000 milliards de dollars, le président Joe Biden a promis de lutter contre le changement climatique et de créer de nouveaux emplois. Array Technologies bénéficiera sans aucun doute de ces politiques vertes aux États-Unis et à l’étranger. Cela en fait l’une des meilleures actions à acheter en ce moment.

La société est devenue publique le 15 octobre de l’année dernière à un prix d’introduction en bourse de 22 $ par action. Il a été décrit comme la «première grande introduction en bourse solaire» aux États-Unis pour 2020. Les actions ont clôturé la journée à 36 $ et ont atteint 54,78 $ plus tôt cette année.

Parlons maintenant de la participation de Point72 dans la société. Au quatrième trimestre, le hedge fund a acheté 531 589 actions. À l’heure actuelle, sa détention totale s’élève à 0,73% et vaut 142,15 millions de dollars.

Western Digital (WDC)

Source : Valeriya Zankovych / Shutterstock.com

Western Digital fabricant de disques durs et société de stockage de données fondée le 23 avril 1970 par Alvin B. Phillips, un Motorola employé, comme General Digital.

C’est l’un des plus grands fabricants de disques durs informatiques et le plus grand producteur mondial de puces flash NAND. Sur 12 mois glissants (TTM), le BPA a augmenté de 39,8% et le chiffre d’affaires a augmenté de 1,3%.

En avril, la société de lecteurs de disques et de mémoire flash a déclaré un chiffre d’affaires de 4,1 milliards de dollars au cours du trimestre clos le 31 mars. Il était en baisse de 1% d’une année sur l’autre mais était en avance sur la fourchette prévue de 3,8 à 4,05 milliards de dollars. Le BPA non conforme aux PCGR était de 1,02 $ par action, dépassant largement les prévisions de la société de 55 cents à 75 cents.

Pour l’avenir, Western prévoit des revenus de 4,4 à 4,6 milliards de dollars pour le trimestre de juin, avec des bénéfices non conformes aux PCGR de 1,30 à 1,60 dollar par action. Le consensus estime que les revenus devraient atteindre 4,3 milliards de dollars et un BPA de 1,02 $ par action.

Étant donné que son activité implique des périphériques de stockage, des systèmes de centres de données et des services de stockage en nuage, on peut comprendre pourquoi le milliardaire Steven Cohen a une affinité pour cette entreprise. Les actions de Western Digital représentent 1,84% des avoirs de Point72 Asset Management, avec les 8,58 millions d’actions WDC d’une valeur de 467,69 millions de dollars.

Stocks à acheter : Matériaux appliqués (AMAT)

Source : michelmond / Shutterstock.com

Applied Materials, basée en Californie, fournit des solutions d’ingénierie des matériaux que les fabricants de semi-conducteurs utilisent dans la conception, le développement de produits et la fabrication de puces. Il n’y a pas de surprises pour deviner pourquoi l’entreprise suscite un intérêt particulier alors que nous traversons une grave pénurie de semi-conducteurs.

Alors que l’industrie entrait en 2020, tout le monde s’attendait à ce que ces puces montent en flèche en raison du déploiement des appareils 5G. Cependant, en raison de la nouvelle pandémie de coronavirus, la demande de puces alimentant les ordinateurs portables, les appareils de jeu et les infrastructures Internet a augmenté de manière exponentielle. La crise a conduit à une aubaine pour les stocks de puces, et Applied Materials n’est pas différent.

Le chiffre d’affaires et le chiffre d’affaires ont augmenté de 15,7% et 34,7% au cours des cinq dernières années. Les marchés ont d’ailleurs récompensé cette performance en nature. AMAT a surperformé le S&P 500 de 375,5% et son secteur de 216,9% au cours des cinq dernières années.

La position de 1,91 million d’actions est une nouvelle pour Cohen. Mais c’est un montant important, représentant 1,30 % du total des avoirs et une valeur marchande de 255,17 millions de dollars. Compte tenu de la pénurie de semi-conducteurs, AMAT figurera sur plusieurs listes d’actions à acheter pour le moment. Mais c’est un excellent investissement à long terme, comme le montrent les chiffres.

A la date de publication, Faizan Farooque n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Faizan Farooque est un auteur collaborateur pour InvestorPlace.com et de nombreux autres sites financiers. Faizan a plusieurs années d’expérience dans l’analyse du marché boursier et était un ancien journaliste de données chez S&P Global Market Intelligence. Sa passion est d’aider l’investisseur moyen à prendre des décisions plus éclairées concernant son portefeuille.