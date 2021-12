Top 7 des choses que nous voulons voir de Meta et de l’Oculus Quest 2 en 2022

Dire que 2021 a été une excellente année pour la réalité virtuelle est un euphémisme. L’Oculus Quest 2 a battu des records à gauche et à droite, vendant 10 millions d’unités – soit environ 2 millions de plus que la Xbox Series X|S vendue – et les utilisateurs de Quest 2 ont eu droit à d’énormes mises à jour de plate-forme chaque mois.

En fait, la Quest 2 a été la console la mieux prise en charge de mémoire récente. Des petites mises à jour comme l’ajout de votre canapé à la VR et aux applications multitâches, aux améliorations massives comme l’ajout d’AirLink et 120 Hz et la sauvegarde dans le cloud et la prise en charge multi-utilisateurs, à peu près tout ce que nous voulions voir changer avec le Quest 2 en 2021 est arrivé.

Alors qu’est-ce que cela nous laisse? Il y a certainement quelques choses auxquelles nous pouvons penser que nous aimerions voir de l’Oculus Quest 2 en 2022 – ainsi que de Meta lui-même – qui aideraient plus qu’à cimenter la Quest 2 dans les annales de l’histoire de la console. Certains analystes prédisent même que la Quest 2 se vendra plus que la Nintendo 64 d’ici la fin de sa vie, un exploit qui a du sens compte tenu de sa nature innovante et d’une multitude d’excellents jeux Quest 2 à jouer en premier.

1. Abandonnez les comptes Facebook

D’accord, nous savons donc déjà que celui-ci arrive – Meta l’a dit en octobre – mais il n’y a pas eu de mise à jour sur l’état de ce changement crucial depuis son annonce.

Initialement, Meta a déclaré qu’il testerait un nouveau type de système de connexion de compte avec des partenaires commerciaux d’ici la fin de 2021, avec un déploiement auprès des consommateurs dans le courant de 2022. L’espoir, bien sûr, était de voir ce changement se produire plus tôt en 2022. plutôt que plus tard, mais aucune nouvelle n’est certainement pas une bonne nouvelle sur ce front.

Si vous n’êtes pas un utilisateur de Quest depuis très longtemps, voici le bref historique de la connexion forcée controversée de Meta sur Facebook. Lorsque le Quest 2 a été lancé en octobre 2020, un compte Facebook était requis pour se connecter et même utiliser le casque. Bien que cela ne soit pas rare – après tout, vous avez besoin d’un compte Nintendo pour un Switch, d’un compte Microsoft pour une Xbox et d’un compte Sony pour une PlayStation – l’inclusion d’un compte Facebook signifiait que vous pourriez avoir votre accès restreint juste pour vos mauvaises habitudes de publication sur les réseaux sociaux.

Sans aucune sorte de plan de sauvegarde officiel, les personnes ayant des comptes Facebook interdits ne pouvaient plus jouer aux jeux Quest qu’ils avaient réellement achetés. Il est assez évident pourquoi c’est une mauvaise chose et pourquoi cela doit changer dès que possible.

2. Améliorations de l’App Lab

Plus tôt cette année, Meta a lancé un tout nouveau magasin d’applications indépendant appelé App Lab. Alors qu’App Lab propose des centaines d’applications et de jeux que les utilisateurs de Quest peuvent télécharger, il y a un énorme problème : trouver des jeux et des applications de laboratoire d’applications est un gâchis. Il n’y a aucun moyen de parcourir ce qu’il y a sur App Lab. Vous aurez soit besoin d’un lien direct, soit de taper le nom de l’application ou du jeu spécifiquement afin de le trouver.

Dire que c’est un problème pour les développeurs indépendants, c’est le mettre à la légère. Sans un trafic approprié sur les réseaux sociaux ou d’autres moyens de promouvoir leurs applications, les développeurs dont les titres sont bloqués dans App Lab et qui n’ont pas été transférés à l’Oculus Store sont dans une situation difficile.

Compte tenu du succès du programme ID@Xbox, ce serait bien de voir Meta s’inspirer de Microsoft en 2022 et jeter un os aux développeurs indépendants.

3. Plus de transparence

Celui-ci va de pair avec le problème de l’App Lab, car Meta a été tristement silencieux sur les raisons pour lesquelles certaines applications restent bloquées dans App Lab et pourquoi d’autres peuvent passer au magasin Oculus. Cela doit changer.

Les choses ont certainement été améliorées sur ce front – App Lab prend désormais en charge les DLC pour de grands jeux gratuits comme Gorilla Tag, par exemple – mais Meta n’a pas été assez clair dans sa communication avec les développeurs et ce qu’il faudra pour passer au grand garçon Boutique Oculus.

Cela concerne également Meta en tant qu’entreprise plus large. Facebook a une mauvaise réputation dans une partie importante de la société, et le changement de marque en Meta, ainsi que des changements culturels importants dans l’entreprise, pourraient aider à guérir ces blessures et à créer de la confiance là où il n’y en a pas actuellement. C’est un défi de taille de demander cela, mais il faut le faire pour maintenir la marque en vie.

4. Plus de jeux de renom comme RE4, GTA

Après le port absolument stellaire de Resident Evil 4 VR vers Quest 2, nous salivons absolument pour plus de redémarrages classiques de grands noms en VR.

Nous savons avec certitude que GTA: San Andreas arrive sur Quest – un port qui va être absolument épique, tant que Rockstar ne le gâche pas comme Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition – et il y en a tellement beaucoup d’autres grands noms auxquels nous pouvons penser qui s’intégreraient parfaitement dans VR sur Meta’s Quest 2.

Certains ports de ces jeux existent déjà dans l’espace PC VR, mais on peut imaginer lancer des sorts dans un remaster VR de The Elder Scrolls IV: Oblivion, se faufiler en tant que Solid Snake dans Metal Gear Solid, ou explorer le futur cyber augmenté de Deus Ex .

Heureusement, nous savons déjà que de nouvelles entrées dans les séries Splinter Cell et Assassin’s Creed arrivent sur la plate-forme Quest, ce n’est donc qu’une question de temps avant d’en voir plus.

5. Quête Pro

Personne ne veut que le Quest 2 soit remplacé de si tôt, mais c’est ce qui est génial avec l’Oculus Quest Pro. Tout comme la PlayStation 4 Pro ou la Xbox One X avant elle, l’Oculus Quest Pro ne remplace pas la Quest 2. Il est conçu pour offrir une expérience encore meilleure aux joueurs désireux de débourser plus d’argent.

Étant donné que le Quest 2 est sorti environ 18 mois après l’Oculus Quest original, il n’est pas difficile de croire que le Quest Pro fera ses débuts en 2022 pour concurrencer directement le PSVR 2 de Sony sur PS5.

Meta a annoncé le projet Cambria en octobre 2021, donnant un bref aperçu de l’avenir de la plate-forme Quest. Le Quest Pro devrait offrir un affichage encore meilleur que le Quest 2 (espérons-le un panneau OLED) et il est probable que Meta aidera à lancer un autre chipset XR de Qualcomm avec le lancement, ce qui signifie qu’il aura plus de prouesses graphiques que le Quest 2 .

Pouvoir exécuter des jeux existants à des résolutions plus élevées et avec des fréquences d’images plus élevées est certainement une excellente idée, mais la rumeur dit également que le Quest Pro aurait une sorte de suivi de tout le corps pour des applications comme VR Chat qui prennent en charge cette fonctionnalité. Non seulement cela, mais des contrôleurs améliorés pourraient ajouter des déclencheurs de type PS5 DualSense, rendant les mondes VR aussi réels qu’ils en ont l’air.

6. Nouvelles applications PWA

Meta a ajouté des applications Web progressives (PWA) à Quest 2 en octobre, mais les sélections ont été assez minces depuis la version initiale. L’idée ici est de pouvoir effectuer plusieurs tâches avec vos applications préférées en VR, ce qui signifie que vous n’aurez pas à retirer le casque pour envoyer des messages à vos amis dans Discord ou pour faire défiler votre fil Twitter.

Les applications PWA permettent également une productivité importante dans un casque qui est toujours principalement axé sur les jeux, offrant de nouvelles façons de travailler à domicile, d’autant plus que vous pouvez utiliser un clavier et une souris sur le Quest 2. Cela signifie que vous pouvez facilement utiliser trois moniteurs dans n’importe quel espace au lieu d’avoir à s’asseoir dans un bureau dédié quelconque.

7. Plus de jeux avec passthrough et commandes vocales

Passthrough, ou la possibilité d’utiliser les quatre caméras à l’avant du Quest 2 pour afficher votre environnement en VR, récemment lancée avec la dernière mise à jour de Blaston, et c’est incroyable ce qu’une telle fonctionnalité pourrait faire pour la variété du jeu. Dans le cas de Blaston, l’environnement autour de vous se transforme en une version magique de la pièce dans laquelle vous vous trouvez.

Dans d’autres cas, le passthrough peut être utilisé pour créer un tireur de zombies dans votre propre maison, occupant l’intégralité de votre maison sans craindre de heurter un mur ou de trébucher sur des dangers en cours de route.

Il n’y a pas non plus à négliger à quel point les commandes vocales peuvent être incroyables dans les jeux. Qu’il s’agisse de commander des coéquipiers contrôlés par l’IA pour flanquer vos ennemis ou d’envoyer un message texte avec un assistant virtuel en VR, le potentiel de commandes vocales et d’expériences de relais est meilleur que jamais grâce au lancement d’un tas de nouveaux outils de développement de Quest express. construit à ces fins.

L’amener sur

La Quest 2 est en passe de devenir l’une des consoles les plus réussies de cette génération, surtout si Noël 2021 en est une indication. De nombreux développeurs ont noté une augmentation massive des ventes, des joueurs simultanés et de toutes les autres mesures qui montrent que la réalité virtuelle a finalement atteint le grand public de manière importante.

Maintenant, c’est juste à Meta de maintenir l’élan. Est-ce que ce sera l’année où nous nous débarrasserons enfin des connexions forcées à Facebook et verrons Meta pivoter vers une entreprise plus respectable avec le Quest 2 ? Le premier est tout sauf une garantie, mais Meta a encore beaucoup de travail à faire sur ce dernier. Nous pouvons certainement espérer, cependant, et c’est pourquoi il s’agit d’une liste de souhaits.

