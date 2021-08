Top 7 des hôtels uniques avec piscine à NY et CT (pas dans les Hamptons) – WWD

Trouvez un répit après les dernières chaudes journées d’été dans l’un de ces sept hôtels de charme, tous situés à quelques minutes en voiture de New York.

L’Amelia à Hudson, NY

Le plus récent hôtel-boutique d’Hudson, situé dans une maison de style Queen Anne, a ouvert ses portes plus tôt cet été et est toujours dans sa phase d’ouverture en douceur. La propriété est à quelques pas de tous les magasins et restaurants de Warren Street, mais The Amelia offre également de nombreuses raisons de rester sur place, avec un jardin anglais et un foyer extérieur. L’hôtel dispose également d’une piscine extérieure, ouverte aux clients séjournant dans l’une des huit chambres.

Le créateur à Hudson, NY

À quelques pâtés de maisons de The Amelia, The Maker Hotel – qui a ouvert ses portes l’année dernière – propose un séjour à l’hôtel plus traditionnel (et animé). L’hôtel de luxe, propriété des cofondateurs de Fresh Beauty, comprend plusieurs restaurants et bars publics, ainsi qu’un gymnase et un bar à jus récemment ouverts. La piscine du Maker est nichée au-delà de la propriété, avec un aménagement paysager luxuriant qui confère une atmosphère de répit calme.

Inness à Accord, NY

Récemment ouvert, Inness offre à ses clients de vastes terrains et des vues sur les montagnes Shawangunk et Catskill. L’hébergement sur la propriété comprend des chambres de ferme et des chalets privés, ainsi qu’une gamme d’activités de plein air, notamment la randonnée, le tennis, une pataugeoire et le golf (le parcours de neuf trous a été conçu par King Collins Golf). Inness est également actuellement dans sa phase d’ouverture en douceur, avec des services et des équipements supplémentaires toujours en cours d’introduction. Le restaurant, ouvert pour les repas en plein air, sert un menu saisonnier limité de plats grillés et fumés.

Scribner’s Lodge à Hunter, NY

La piscine du Scribner’s Lodge – ouverte au public à certaines heures – offre une vue impressionnante sur Hunter Mountain, située juste en face de l’hôtel. (Pendant les mois les plus chauds, vous pouvez prendre un télésiège jusqu’au sommet de la montagne.) Pendant la fête du Travail, la piscine de l’hôtel accueille des DJ invités, qui se produisent en direct le samedi après-midi. Bonus : vous pourrez ensuite vous promener dans le jardin de la propriété avant de dîner au Prospect, le restaurant du lodge dirigé par le chef Alex Napolitano, avant de vous installer dans l’une des 38 chambres élégantes.

Callicoon Hills à Callicoon Center, NY

Callicoon Hills est un lieu de villégiature rustique qui rend hommage à l’âge d’or de l’été dans les Catskills. Les hébergements sont situés dans trois bâtiments distincts, dont une pension de famille historique restaurée, un pool house (comme son nom l’indique, à côté de la piscine extérieure saisonnière du complexe) et des chambres de style motel, en amont de la propriété principale. Les attractions à proximité, y compris les sentiers de randonnée, la pêche de classe mondiale et deux charmantes petites villes avec des restaurants et des boutiques – Callicoon et Livingston Manor.

Ferme Winvian à Morris, Connecticut.

Situé à Litchfield Hills, Winvian Farm offre une retraite plus fantaisiste avec un choix de 18 cottages, chacun différent et conçu autour d’un thème spécifique. Il y a une cabane dans les arbres à 35 pieds du sol, une cabane en rondins et un camping intérieur. Un chalet contient même un hélicoptère restauré, car pourquoi pas ? Les cottages sont répartis sur l’ensemble de la propriété sur 113 acres, qui comprend un spa et un jardin biologique qui approvisionne le restaurant gastronomique « de la graine à la table » de Winvian en produits. La piscine extérieure du complexe est située à proximité, où vous pourrez nager ou dîner avec un menu limité pour le déjeuner.

Le Mayflower Inn à Washington, Connecticut.

L’automne dernier, l’hôtel de luxe emblématique The Mayflower — qui fait partie de la famille Auberge Resorts — a dévoilé une refonte dirigée par Celerie Kemble. Le rafraîchissement de la propriété haut de gamme comprenait également l’introduction d’un nouveau restaurant, The Garden Room, dirigé par le chef acclamé April Bloomfield. Entouré par la campagne idyllique du Connecticut, les clients de l’hôtel peuvent se promener dans les jardins de style anglais ou se détendre au bord de la piscine en plein air. Le spa comprend également une piscine intérieure avec vue sur le paysage luxuriant de la propriété visible depuis les fenêtres à la française.