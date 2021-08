Top 7 des jeux sortis en septembre – Deathloop, WarioWare, et plus

Septembre 2021 s’annonce comme un excellent mois pour les jeux avec de quoi enthousiasmer tout le monde. Il y a quelques gros frappeurs ici, ainsi que de nombreux titres indépendants qui ont fière allure. Dans la vidéo ci-dessous, nous choisissons les sept plus gros jeux de septembre 2021.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Bien sûr, il y a beaucoup d’autres jeux en cours. Nous avons un calendrier de sortie de jeux vidéo qui contient des informations sur chaque jeu sur lequel vous pourrez mettre la main sur le reste de 2021 et au-delà.

Si vous êtes un joueur sur PC ou PS5, vous avez Kena, Deathloop et Death Stranding Director’s Cut pour vous enthousiasmer. Sur Xbox Game Pass, nous avons Lemnis Gate, Sable, Aragami 2 et Surgeon Simulator 2: Accédez à toutes les zones. Il y a trop de jeux à venir, c’est ce que nous disons.

Quoi que vous fassiez, ne dormez pas sur WarioWare : Get It Together for the Switch. Cette série a toujours livré la marchandise, nous avons donc de grands espoirs pour ses débuts sur la dernière console de Nintendo.

Diablo 2: Resurrected est inclus dans notre liste de jeux à venir en septembre 2021. La sortie du jeu intervient au milieu de troubles majeurs au sein d’Activision Blizzard à la suite du procès intenté par l’État de Californie à son encontre, alléguant une discrimination généralisée, des abus et du harcèlement. Une grande partie de la plainte est centrée sur la “culture du garçon de la fraternité” de Blizzard, et cela a jusqu’à présent poussé l’entreprise à licencier le président J. Allen Brack et le directeur des ressources humaines de longue date Jesse Meschuk dans le but de faire des progrès.

Malgré cela, de nombreuses actions menées par l’entreprise ont conduit beaucoup à croire que de véritables changements structurels ne seront tout simplement pas effectués. L’éditeur a déjà fait appel à un cabinet d’avocats antisyndical pour réprimer les appels à l’action collective, mais cela n’a pas empêché certains employés de former une coalition entre tous ses labels.

J’aimerais savoir quels jeux vous attendez avec impatience, alors laissez un commentaire ci-dessous.