Top 8 des jeux N64 recherchés sur Switch

Bienvenue à tous dans une autre édition de The 8 Ball ! Cette semaine, je suis ici pour parler des jeux N64, en particulier de ceux que j’aimerais voir sur ce nouveau service Switch. Il va sans dire que presque tous les jeux N64 fabriqués par Nintendo se retrouveront sur le service, soit au lancement, soit très peu de temps après. De plus, ne vous attendez pas à voir des jeux sous licence, donc des trucs comme WWF Wrestlemania 2000, Beetle Adventure Racing ou NFL Blitz sur le service. Cela dit, commençons :

# 8: Buck Bumble

Juste pour la chanson thème seule. C’est une blague ici, pour être honnête.

#8: Extrême-G 2

La N64 avait sa part de jeux de course futuristes décalés pour elle. A part F-Zero, il y avait la série Xtreme, Aero Gauge (frisson), Wipeout, et au moins un ou deux autres je pense. F-Zero est déjà un verrou, mais en fait, je creuse encore plus Extreme-G 2. J’aime qu’il ait des armes, comme la plupart des coureurs de karting, donc vous pouvez aller de l’avant avec un peu d’habileté. J’aime beaucoup les effets de vitesse cependant, le jeu est normalement assez contrôlable mais une fois le mur du son passé, cela devient un véritable défi. Cela est particulièrement vrai lorsque l’écran est inversé. Ce n’est pas un grand jeu, c’est un spectacle sacrément meilleur qu’Aero Gauge, mais l’horrible bruit de raclage des murs le laisse tomber de quelques endroits.

#7 : Gex : Entrez dans le Gecko

Sue moi, j’ai aimé ce jeu Gex. C’était un clone de Super Mario 64 assez flagrant mais ce n’était pas mal. Et étant donné qu’il est également sorti sur PS1, c’était en fait assez impressionnant. La version N64 a été assez entravée par une réduction de la musique et des lignes vocales, mais elle est toujours assez jouable. Eh bien, moins d’échantillons de voix et beaucoup plus de brouillard pour masquer certains problèmes visuels. Le concept de Gex est qu’il peut accéder à différents niveaux de télévision pour trouver des télécommandes pour abattre Rez, afin qu’il puisse récupérer la télévision par câble. C’est un objectif louable, bien plus que de sauver une princesse. Gex : Enter the Gecko n’était pas vraiment unique, mais c’était quand même un bon jeu de plateforme avec lequel passer du temps.

# 6 : Ruée vers San Francisco 2049

Soyons réalistes, la version Dreamcast de ce jeu est bien meilleure, du moins en ce qui concerne les graphismes. Cela dit, la version N64 est toujours assez bien. La partie course de 2049 est assez bien mais c’est vraiment le mode cascade qui rend 2049 vraiment amusant. Le jeu vous donne essentiellement une assez grande carte pleine de rampes et de sauts pour vous permettre de partir, où vos ailes de voiture entrent alors en jeu et vous pouvez faire des roulades et d’autres astuces pour obtenir des points. C’était un mode très agréable, car il vous permettait de jouer autant que vous le vouliez, d’essayer de réussir le saut parfait pour obtenir beaucoup de points.

#5 : Le monde ne suffit pas

Soyons honnêtes, Goldeneye ? Cela n’arrivera jamais. Perfect Dark, également, ne se produira jamais de manière réaliste. Il y a un coup, cependant, avec Le monde ne suffit pas. Bien qu’il ne soit pas aussi bon que Goldeneye, TWINE est toujours un jeu de tir à la première personne très agréable sur le N64. Il est réactif, possède les gadgets Bond habituels et la version N64 dispose d’un mode multijoueur que la version PS1 n’avait pas. TWINE n’est pas aussi bon que Goldeneye, mais vraiment, peu de jeux le sont.

# 4: Mega Man 64

Mega Man Legends est un jeu étrange. Il s’agit d’un jeu de plateforme/shooter en 3D dans lequel vous incarnez une nouvelle incarnation de Mega Man, avec Volnutt comme nom de famille, alors qu’il explore les ruines d’une civilisation qui a évolué. Vous contrôlez Mega Man comme vous l’avez fait Link in Ocarina of time dans un espace généralement 3D, mais vous pouvez également vous verrouiller sur des ennemis qui transformeraient vos commandes en quelque chose de plus orienté action, puisque vous pourriez les esquiver et les contourner. Mega Man 64 n’est que le port N64 du jeu, avec un son légèrement pire (un thème récurrent pour cette chronique), mais Mega Man Legends/64 est toujours intéressant à jouer, et pour voir comment Capcom essayait d’expérimenter avec le Mega Man formule.

# 3: Escadron Rogue Star Wars

Alors que la série X-Wing sur PC était connue pour plus de combats de chiens de simulation en ce qui concerne Star Wars, la série Rogue était connue pour plus de combat de style arcade. De plus, pour sa console et son époque, Rogue Squadron contenait une bonne quantité de dialogues et de musique, bien plus que la plupart des jeux sur la N64. Rogue Squadron vient d’avoir d’excellents tournages combinés à certains des moments les plus mémorables de la trilogie de films Star Wars. De plus, qui ne veut pas jouer à un jeu où vous pouvez passer du temps avec Wedge Antilles ? Les autres jeux Rogue étaient évidemment meilleurs en termes de graphisme, avoir un nouveau système a certainement aidé, mais Squadron avait également l’air très bien sur le N64, en particulier avec le pack d’extension.

#2 : Resident Evil 2

Le fait qu’ils aient réussi à obtenir Resident Evil 2 sur la N64 est un miracle. Le fait qu’ils aient pu obtenir RE2 sur le N64 sans que rien ne soit coupé est un plus grand miracle. Ils ont entassé 2 CD (1 400 Mo) de données sur une cartouche de 64 Mo, ce qui est comme la mère de tous les travaux de compression de données. Bien que je préfère toujours la version PS1 du jeu, la version N64 avait plusieurs costumes, un mode objet aléatoire et quelques éléments supplémentaires à trouver et à lire. Certaines concessions ont été faites, mais si vous ne saviez pas que le jeu était d’abord sur PS1, vous auriez une expérience assez incroyable. Ce qui précède est une vidéo de mon ami Ben Paddon parlant du travail de jeu/port qui y est entré.

# 1: Super Smash Bros

C’est le seul jeu conçu par Nintendo sur cette liste et je l’appellerais « incertain » s’il est publié pour ce service. Honnêtement, je l’adorerais si c’était le cas, je pense qu’il y a un charme et une simplicité dont les derniers jeux se sont éloignés. Les derniers jeux se sont davantage inspirés d’un véritable jeu de combat, tandis que l’original Smash Bros est un jeu de combat, bien sûr, mais il est assez basique. La raison pour laquelle je pense que cela pourrait ne pas arriver au service est que je ne pense pas que Nintnedo se soucie beaucoup de cette itération du jeu. Je peux me tromper et ça sortira peut-être bientôt mais je suppose que nous verrons. S’ils font fonctionner ce multijoueur en ligne avec ce jeu, je finirais probablement par le jouer en ligne plus que sur Smash Bros Ultimate.

Pour les commentaires, indiquez les jeux N64 que vous aimeriez voir sur le service et pourquoi.

