Top 9 des fonctionnalités d’Android 12 que vous devez essayer

Android 12 apporte une refonte visuelle majeure grâce à Material You, de nouveaux widgets remaniés et des protections de confidentialité améliorées. À première vue, la dernière version d’Android peut sembler être une nouvelle couche de peinture. Cependant, ce n’est pas vraiment le cas car il y a beaucoup de nouvelles fonctionnalités dans Android 12 que vous devriez essayer.

1. Thème dynamique basé sur le papier peint

Le moteur de thème dynamique « monet » est l’un des points forts d’Android 12 et ce qui rend Material You si spécial. Le moteur extraira les couleurs du papier peint appliqué et les utilisera dans l’interface utilisateur et les accents du système à des fins de thématisation. Ce qui rend l’expérience encore meilleure, c’est que les couleurs sont également appliquées aux applications qui ont été mises à jour pour prendre en charge le moteur de thèmes.

Le moteur de thème dynamique d’Android 12 vous assurera de ne jamais vous ennuyer de l’interface utilisateur. Un simple changement de papier peint suffira à donner à tout une couche de peinture fraîche.

2. Tableau de bord du jeu

Fonctionnalité Android 12 exclusive à Pixel pour le moment, Game Dashboard vise à améliorer votre expérience de jeu en superposant certains outils et informations importants, comme la possibilité d’enregistrer votre jeu, de diffuser votre session de jeu sur YouTube ou d’afficher un compteur FPS en direct afin que vous peut avoir une idée des performances de votre téléphone.

Vous pouvez également choisir parmi l’un des trois profils de jeu différents – Performance, Standard et Battery Saver – en fonction de vos besoins. Cependant, cette fonctionnalité particulière ne fonctionnera qu’avec les jeux qui ont été mis à jour pour tirer parti des nouvelles API d’Android 12.

Vous pouvez activer Game Dashboard dans Android 12 en accédant à Paramètres > Notifications > Ne pas déranger. Sélectionnez le Des horaires dans le menu qui s’ouvre, suivi de l’icône des paramètres (roue dentée) à côté de Jeux. Ensuite, activez le Tableau de bord du jeu option. Vous pouvez également activer le Ne pas déranger pour les jeux option si vous ne souhaitez pas être interrompu par des notifications pendant que vous jouez.

VIDÉO ANDROIDPOLICE DU JOUR

3. Mode à une main

S’inspirant des skins Android tiers, Google a ajouté un mode à une main natif dans Android 12. Comme son nom l’indique, la fonctionnalité facilite l’utilisation de votre téléphone d’une seule main – une aubaine pour les appareils avec de grands écrans et gargantuesque. taille comme le Pixel 6 Pro.

Sur votre appareil, rendez-vous sur Paramètres > Système > Gestes. Appuyez sur le mode à une main et activez la bascule. Maintenant, vous pouvez activer le mode à une main en glissant simplement vers le bas depuis le bord inférieur de l’écran. Notez que cette fonctionnalité ne fonctionne que lorsque vous utilisez la navigation gestuelle sur votre appareil.

Contrairement à la mise en œuvre de Samsung et Xiaomi, le mode à une main dans Android 12 sur Google Pixels rétrécira et déplacera l’ensemble de l’interface utilisateur vers le bas pour rendre les éléments du haut plus faciles à atteindre avec votre pouce. Vous pouvez quitter le mode à une main en appuyant n’importe où en haut de l’écran.

4. Tapez rapidement

S’inspirant du geste Back Tap dans iOS 14, Google a introduit une nouvelle fonctionnalité Quick Tap dans Android 12. Avec un simple double-clic à l’arrière de votre téléphone, vous pouvez lancer une application de votre choix, contrôler la lecture multimédia, prenez une capture d’écran, affichez les applications récentes et déclenchez l’assistant Google.

Le geste Quick Tap est caché sous Paramètres > Système > Gestes dans Android 12. Maintenant, selon vos préférences, sélectionnez une action que vous souhaitez attribuer à Quick Tap.

La fonction de partage rapide d’images du menu de présentation Récents a été encore améliorée dans Android 12. Désormais, lorsque vous faites simplement glisser et déposez des images à partir d’Instagram, d’une page Web dans Chrome ou d’autres applications similaires, une liste de vos contacts recommandés s’affiche. en bas pour un partage rapide et facile. Cela rend l’ensemble du processus de partage de contenu à partir de la vue d’ensemble Récents plus rationalisé et plus pratique.

Galerie d’images (2 images)

6. Tableau de bord de confidentialité

Google intensifie une fois de plus ses efforts dans le service de la confidentialité avec le tableau de bord de confidentialité, qui vous donnera un aperçu des applications qui ont accédé à vos données de localisation, caméra, microphone et autres autorisations de ce type au cours des dernières 24 heures. Vous obtenez une ventilation complète, à la minute près, lorsqu’une application utilise une autorisation particulière.

Si vous êtes paranoïaque à propos des applications installées sur votre appareil qui vous suivent en silence ou écoutent vos conversations, vous pouvez utiliser le tableau de bord de confidentialité pour déterminer si c’est vrai ou non. Le tableau de bord de confidentialité est accessible à partir de Paramètres > Confidentialité > Tableau de bord de confidentialité.

7. Atténuer l’écran

Si vous trouvez que la luminosité de l’écran de votre téléphone est un peu trop élevée, même avec le réglage le plus bas possible, il existe une nouvelle option Extra Dim dans Android 12 qui atténue davantage l’écran. C’est idéal pour tous ceux qui ont tendance à regarder l’écran de leur téléphone dans une pièce sombre, car la luminosité extra-faible aidera à réduire la fatigue oculaire.

Vous pouvez trouver l’option cachée sous Paramètres > Accessibilité > Extra faible. Alternativement, il existe également une vignette Paramètres rapides.

Google a apporté une refonte majeure aux widgets dans Android 12 et a ajouté un widget de conversation pratique pour l’accompagner. Le widget vous aidera à accéder à vos conversations les plus fréquentes en un seul clic, quelle que soit l’application que vous utilisez.

Voici comment ajouter un widget Conversation à votre écran d’accueil :

Appuyez longuement sur une zone vide de votre écran d’accueil. Dans le menu qui apparaît, sélectionnez Widgets. Faites défiler vers le bas et sélectionnez Conversation, suivi de la Widget de conversation.

Vous pouvez redimensionner le widget à votre guise. Maintenant, sélectionnez une conversation récente que vous souhaitez afficher dans le widget. Vous pouvez ensuite accéder rapidement à la conversation en appuyant simplement dessus.

Notez que le widget Conversation ne se met pas à jour de manière dynamique avec vos conversations récentes ou les plus fréquentes. Vous devrez modifier manuellement la conversation attribuée au widget en appuyant sur l’icône en forme de crayon dessus.

C’est une fonctionnalité que Google a mis des années à apporter à sa saveur d’Android. Fini le temps où il suffisait de prendre une capture d’écran – les utilisateurs ont désormais fréquemment besoin de capturer de longues listes. Avec les captures d’écran défilantes, vous n’aurez plus à prendre plusieurs captures d’écran pour capturer une longue liste. Au lieu de cela, prenez une capture d’écran et à partir de la pointe de la barre d’outils qui apparaît en bas, appuyez sur Capturez plus. N’oubliez pas que cette option n’apparaîtra que dans les listes ou là où il est réellement possible de prendre une longue capture d’écran.

L’un des avantages de l’implémentation de Google est qu’elle vous permet de décider du début et de la fin de la capture d’écran, afin que vous puissiez capturer exactement la partie que vous voulez.

Galerie d’images (1 images)

Android 12 est l’une des plus grandes mises à niveau du système d’exploitation ces dernières années. Cela vient après que Google se soit concentré sur les améliorations sous le capot et les améliorations de la convivialité avec Android 10 et Android 11. Bien que Material You soit définitivement le point culminant d’Android 12, le système d’exploitation a encore beaucoup d’autres nouvelles fonctionnalités avec lesquelles vous pouvez jouer.

Revue Moto G Power (2022): n’appelez pas cela une mise à niveau

Il sera disponible partout, mais vous avez de meilleures options

Lire la suite

A propos de l’auteur

Rajesh Pandey (91 articles publiés)



Rajesh Pandey a commencé à suivre le domaine de la technologie à l’époque où les appareils Android se généralisaient. Il suit de près les derniers développements dans le monde des smartphones et ce que font les géants de la technologie. Il adore bricoler les derniers gadgets pour voir de quoi ils sont capables.

Plus de Rajesh Pandey