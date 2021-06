Top Analyst dévoile des objectifs de prix massifs pour Bitcoin, Ethereum, Cardano et Polkadot

Un crypto-trader suivi de près révèle ses objectifs de prix géants pour Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Cardano (ADA) et Polkadot (DOT).

Dans un nouveau tweet, le commerçant pseudonyme connu sous le nom de Capo donne à ses 129 000 abonnés un objectif de prix initial pour ADA dans la fourchette de 3,00 $ à 4,00 $ et un objectif à long terme stupéfiant de 30,00 $.

“Rappel amical juste au cas où vous auriez oublié à quoi ressemble ADA haussier.”

Source : CryptoCapo/Twitter

Sur la base de l’action récente des prix à la suite de la grande correction crypto qui a commencé le mois dernier, Capo voit un fond se former dans Ethereum (ETH). Le commerçant dit qu’il s’attend toujours à ce qu’Ethereum atteigne 10 000 $ avant l’expiration de 2021.

Je pense toujours que nous verrons $ ETH au-dessus de 10 000 $ cette année – il Capo de $ NOIA (@CryptoCapo_) 6 juin 2021

En ce qui concerne Polkadot, Capo compare l’action des prix du DOT à l’indice Nasdaq 100 juste avant qu’il ne rebondisse en septembre 2011. Sur la base des graphiques de Capo, DOT pourrait continuer à se consolider avant de décoller et d’atteindre son objectif de prix à long terme.

“DOT à 100 $.”

Source : CryptoCapo/Twitter

Quant à Bitcoin, Capo utilise Elliot Waves pour prédire un rallye parabolique dans les semaines à venir. La théorie d’Elliot Wave prédit l’action future des prix sur la base de la psychologie des foules qui a tendance à se manifester par des vagues.

Capo dit que Bitcoin est actuellement au milieu de la quatrième vague, ce qui indique une période de correction dans un marché haussier. Après le retrait, le trader prédit un rallye massif pour BTC qui tombe juste en deçà de 230 000 $ avant la fin de 2021. L’objectif représente un potentiel de hausse de 600% par rapport au prix actuel de Bitcoin de 32 828 $.

“WXY (rouge) pour la vague principale quatre.”

Source : CryptoCapo/Twitter

Image en vedette : Shutterstock/Sergey Nivens

Source : test-dailyhodl

