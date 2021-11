Top Binance Smart Chain Ecosystem Coins à acheter en novembre : 16 PancakeSwap, ApeSwap et BakerySwap

PancakeSwap CAKE / USD est un échange décentralisé (DEX) qui permet aux utilisateurs d’échanger des crypto-monnaies sans intermédiaire centralisé et est basé sur des contrats intelligents automatisés implémentés sur la Binance Smart Chain.

ApeSwap BANANA / USD est une plateforme de trading DEX qui dispose d’un mécanisme de tenue de marché automatisé (AMM) ainsi que d’une agriculture de rendement et de paris basés sur Binance Smart Chain.

BakerySwap BAKE / USD est un marché AMM et NFT sélectionné sur Binance Smart Chain.

Dois-je acheter PancakeSwap (CAKE) ?

Le 16 novembre, PancakeSwap (CAKE) valait 18,04 $.

Pour avoir une meilleure perspective du type de valeur du jeton, nous le comparerons à sa valeur la plus élevée de tous les temps, ainsi qu’à ses performances en octobre.

PancakeSwap (CAKE) a atteint son plus haut niveau historique le 30 avril lorsqu’il a atteint 43,96 $. Ici, nous pouvons voir qu’à son apogée, le jeton valait 25,92 $, soit 143% de plus que le 16 novembre.

Le 7 octobre, CAKE a atteint son point de valeur le plus élevé du mois à 20,9 $.

Dans cet esprit, le 31 octobre, le jeton est tombé à son point le plus bas du mois à 17,31 $.

Ici, nous pouvons voir que le jeton a perdu de la valeur de 3,59 $ ou 17% tout au long du mois d’octobre.

Cependant, du 31 octobre au 16 novembre, il a augmenté de 0,73 $ ou 4 %.

Dans cet esprit, CAKE a le potentiel d’atteindre 20 $ d’ici la fin novembre, ce qui en fait un achat intéressant.

Dois-je acheter ApeSwap (BANANE) ?

Le 16 novembre, ApeSwap (BANANA) valait 1,6164 $.

Afin d’analyser ce que signifie cette valeur pour le jeton, nous le comparerons à sa valeur la plus élevée de tous les temps, ainsi qu’à ses performances en octobre.

Le 2 mai 2021, ApeSwap (BANANA) avait sa valeur la plus élevée jamais enregistrée à 11,53 $. À son plus haut niveau historique, le jeton avait une valeur de 9,9136 $ plus élevée ou 613% plus élevée.

Cela dit, le 2 octobre, le jeton BANANA a atteint son plus haut point en valeur du mois à 3,0241 $.

Son point le plus bas était le 27 octobre, lorsque le jeton est tombé à une valeur de 1 5999 $. Ici, nous pouvons voir que le jeton a perdu de la valeur de 1 4242 $ ou 47%.

Cependant, du 27 octobre au 16 novembre, la valeur du jeton a augmenté à 0,0165 $ ou 1 %.

Dans cet esprit, d’ici la fin novembre, nous pouvons nous attendre à ce que BANANA atteigne 2 $, ce qui en fait un achat solide. Cependant, si le jeton tombe en dessous de 1,5 $, cela pourrait valoir la peine de reconsidérer.

Dois-je acheter BakerySwap (BAKE) ?

Le 16 novembre, BakerySwapa (BAKE) valait 1,9094 $.

Afin de voir dans quelle mesure ce jeton a le potentiel de croître, nous examinerons sa valeur et ses performances record le mois dernier.

BakerySwap (BAKE) a atteint sa valeur la plus élevée de tous les temps le 2 mai, lorsqu’il a atteint une valeur de 8,38 $. Ici, nous pouvons voir que la valeur du jeton était de 6,4706 $ plus élevée, soit 338 % de plus que son plus haut historique.

Le 12 octobre, le jeton avait atteint son point le plus bas à 1,6926 $.

Avec son point le plus bas à l’écart, le 14 octobre, la valeur du jeton a augmenté pour atteindre son point de valeur le plus élevé en octobre à 2,3942 $. Ici, nous pouvons voir une augmentation de 41% de la valeur, soit 0,7016 $.

Dans cet esprit, nous pouvons nous attendre à ce que BAKE atteigne 2,5 $ d’ici la fin novembre, ce qui en fait un achat solide.

La publication Top Binance Smart Chain Ecosystem Coins à acheter en novembre : 16 PancakeSwap, ApeSwap et BakerySwap sont apparus en premier sur Invezz.