Top Blockchain University: Royal Melbourne Institute of Technology

Le Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) a été salué comme la meilleure université d’art et de design d’Australie par le classement QS, qui souligne son angle social et politique distinctif sur la recherche sur la blockchain.

Le RMIT Blockchain Innovation Hub se décrit comme « le premier centre de recherche au monde sur les sciences sociales de la blockchain ». Il offre un lieu de rencontre pour les universitaires dans les domaines de l’économie ainsi que de la sociologie, des politiques publiques et de l’économie politique.

Le hub s’est employé à établir des partenariats avec les titans de l’industrie tant dans le domaine technologique que dans le domaine du conseil. Ils comprennent IBM, Amazon Web Services, Oracle, Deloitte et EY. Pour s’impliquer dans les impacts sociaux et politiques de la blockchain, le hub s’associe également à des organisations à but non lucratif telles que la Blockchain Philanthropy Foundation et des branches gouvernementales, dont le ministère australien de l’Industrie.

Le hub fournit un soutien académique aux projets novateurs entrepris dans l’industrie. Par exemple, ses chercheurs ont aidé à collecter des données à partir du pilote de la plate-forme d’échange d’eau peer-to-peer blockchain de Civic Ledger, qui vise à rendre le commerce d’eau industriel plus efficace.

Témoignant de l’intérêt du RMIT pour les implications latérales de la blockchain, la professeure Ellie Rennie du département des médias et de la communication travaille actuellement sur un projet intitulé « Cooperation Through Code : The Social Outcomes of Blockchain Technology ». Elle dirige des recherches doctorales dans le domaine des médias.

RMIT est également inhabituel en offrant des diplômes entiers dans les affaires basées sur la blockchain, aux niveaux de premier cycle et de troisième cycle. En outre, les cours disponibles pour les étudiants incluent plus largement « Blockchain et Cryptofinance », « Blockchain App Smart Contracts » et « Établir la chaîne d’approvisionnement Blockchain ».

En dehors de l’université, la scène australienne de la crypto et de la blockchain s’est développée. Le directeur général de Kraken Australia, Jonathan Miller, a déclaré en 2021 : « Le marché australien est essentiel pour parvenir à une adoption mondiale. » Des entreprises mondiales de cryptographie comme Gemini et Binance ont rejoint Kraken dans la construction d’opérations australiennes ces dernières années, signe d’un intérêt local croissant.