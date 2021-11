Top Blockchain University: Université chinoise de Hong Kong

Même dans une ville regorgeant d’opportunités d’enseignement et de recherche en matière de blockchain de classe mondiale, l’Université chinoise de Hong Kong (CUHK) résiste confortablement à sa concurrence.

Score total de la nouvelle université chinoise de Hong Kong

75.3 Rang régional

5 cours

4

CUHK propose un programme de premier cycle en technologie financière, qui comprend un cours d’introduction aux technologies de grand livre distribué et examine des exemples d’application comme le bitcoin. D’autres cours du diplôme abordent également les monnaies numériques, telles que « Réglementation Fintech et politique juridique ».

Des cours plus sophistiqués sont également proposés, tels que « Sujets avancés en blockchain », qui est ouvert aux étudiants de premier cycle et de troisième cycle. Il couvre les contrats intelligents, les attaques possibles sur le réseau Bitcoin et des sujets plus larges en cryptographie.

Parmi les principaux universitaires de CUHK dans le domaine se trouve Sherman SM Chow, qui a beaucoup travaillé dans le domaine de la cybersécurité et a reçu de nombreux prix pour ses problèmes. Il siège aux comités de rédaction de revues, dont ACM Distributed Ledger Technologies : Research and Practice, et a été rédacteur en chef invité d’un numéro spécial d’une autre revue sur les problèmes de confidentialité dans la blockchain.

Le blog de la faculté de droit de CUHK garde également le doigt sur le pouls de la blockchain et publie du contenu sur les questions juridiques de la blockchain. En 2021, les articles de blog comprenaient « Blockchain Initiatives for Tax Administration » et « Blockchain for SME Finance : Call for Empirical Testing ».

CUHK a envoyé des anciens travailler pour des startups de crypto et de blockchain dans l’industrie florissante de la ville. Les employeurs d’anciens étudiants comprennent : CryptoBLK, une startup qui a remporté le prix Hong Kong Rising Star de Deloitte en 2019 ; Mantra Dao, une plateforme de finance décentralisée gérée par la communauté (DeFi) ; et Crypto.com, une application de paiement qui dit servir plus de 10 millions de clients dans le monde.

La ville de Hong Kong a une place illustre dans la brève histoire de la blockchain et de la crypto. Le plus grand stablecoin au monde, Tether, a été créé dans la ville ainsi que l’échange de dérivés cryptographiques FTX Trading, pour n’en nommer que deux. La réglementation financière de Hong Kong a également été relativement favorable à la cryptographie. Les étudiants qui s’installent dans la ville peuvent trouver de nombreuses opportunités à leur porte.