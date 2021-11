Top Blockchain University: Université de Zurich

L’Université de Zurich (UZH) est la plus grande université de Suisse et fait remonter son héritage académique à près de cinq siècles. Mais le vieux chien n’est que trop heureux d’apprendre de nouvelles astuces : il héberge désormais un groupe de recherche sur la blockchain de classe mondiale.

table { border-collapse: collapse; largeur : 100 % ; } tr{ border : 1 pt noir solide ; } td{ padding:5px; taille de la police : 24 px ; text-align : centre ; } tr td:nth-child(1){ background-color: #262626; couleur : #fff ; } tr td:nth-child(3){ font-size: 18px; largeur : 20 % ; } tr td:nth-child(4){ font-size: 18px; largeur : 20 % ; } tr td:nth-child(5){ font-size: 18px; largeur : 20 % ; } .circle{ background-color:#F8BF1E; bloc de visualisation; hauteur : 50px ; largeur : 50px ; rayon de bordure : 50 % ; bordure:1px solide #000; marge:auto; couleur : #fff ; hauteur de ligne : 50px ; text-align:center; taille de la police : 18px ; } .green{ font-size: 18px; couleur : #00D964 ; } .red{ font-size: 18px; couleur : #FF0000 ; } .white{ font-size: 18px; } 4

Score total de la nouvelle université de Zurich

91.7 Rang régional

1 Cours

7

L’UZH a fondé son Blockchain Center en 2017. L’organisation comprend désormais plus de 40 chercheurs de toutes les facultés de l’université. Il organise des événements de portée mondiale, mettant en relation des personnalités du monde universitaire et de l’industrie pour favoriser la recherche et la collaboration.

Les membres académiques du centre participent désormais à des podcasts sur la blockchain, contribuent à des chroniques dans des publications financières et organisent des cours d’été autour du sujet. Les publications qui sortiront du centre portent des titres tels que « Finite Blockchain Games » et « Threat Management Dashboard for a Blockchain Collaborative Defense ».

Le centre propose un cours d’été pour les étudiants de premier cycle et de troisième cycle intitulé « Deep Dive Into Blockchain: Linking Economics, Technology and Law ». Le cours met l’accent sur l’importance d’une approche multidisciplinaire et fait appel à des enseignants des meilleures institutions académiques du monde entier ainsi qu’à l’UZH elle-même. Certains contenus sont également fournis par des personnalités de l’industrie en visite.

Lire la suite: Les meilleures universités pour Blockchain par CoinDesk 2021

L’UZH propose également des cours de formation continue en blockchain, destinés aux personnes travaillant déjà dans des industries où une compréhension du sujet pourrait être applicable et rentable.

Les principaux universitaires de la blockchain de l’UZH incluent Claudio J Tessone, qui a publié plus de 70 articles dans des publications à comité de lecture. Son attention s’est concentrée sur les crypto-monnaies depuis 2013, relativement tôt dans la courte histoire du phénomène. Il est rédacteur en chef de la section Frontiers in Blockchain. Un autre est Rolf H, Webe, qui est non seulement professeur de droit à l’université, mais aussi avocat en exercice dans un cabinet d’avocats zurichois, membre du conseil d’administration de la Fédération suisse de la blockchain et conseiller du gouvernement suisse sur les questions de blockchain.