Top Blockchain University: Université nationale de Singapour

L’Université nationale de Singapour (NUS) propose une variété de cours liés à la blockchain et à la cryptographie aux niveaux du premier cycle et du troisième cycle, ainsi que des programmes de formation continue. Les titres des cours incluent « Blockchain Engineering » et « AI, Blockchain et Quantum Computing ».

Score total de la nouvelle Université nationale de Singapour

100 rang régional

1 Cours

7

Les étudiants de NUS peuvent commencer à utiliser leur éducation immédiatement en contribuant des articles sur la blockchain et la crypto au blog universitaire BizTech. Les étudiants ont soumis des articles allant des « 10 meilleurs conseils d’investissement en crypto-monnaie à Singapour » à « Comment la blockchain peut améliorer les concepts de suivi automobile ».

La NUS Fintech Society compte plus de 80 membres et opère sous l’égide de la School of Computing, avec un accent particulier sur la technologie blockchain ainsi que sur l’apprentissage automatique. Il dit qu’il vise à combler le fossé entre les étudiants et les partenaires de recherche externes, en partie pour améliorer les perspectives de carrière de ses membres.

Le mentor de la société est le professeur Keith Carter, auteur d’un des 100 meilleurs best-sellers d’Amazon sur le big data.

Le professeur Carter est également co-directeur du Crystal Centre de l’université, qui vise à être « le premier groupe de réflexion au monde pour la recherche et la technologie sur la blockchain ». Il veut fonder plus sûrement les débats dans la communauté cryptographique sur la science et rationaliser la communication entre les scientifiques et le profane. Avant que la pandémie de coronavirus ne frappe l’Asie du Sud-Est, le Centre organisait régulièrement des ateliers et des discussions de collaboration sur les dernières avancées de la technologie blockchain.

En dehors de l’université, la cité-État de Singapour s’ouvre de plus en plus à l’innovation blockchain. Le Singapore Blockchain Ecosystem Report – financé par des cabinets de conseil mondiaux dont PwC et des géants de la technologie comme IBM et publié l’année dernière – a révélé que de nombreux chefs d’entreprise de la ville la considéraient comme un leader mondial de l’adoption de la blockchain avant Hong Kong, le Japon ou le Royaume-Uni.