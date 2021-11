Top Blockchain University: Université technologique de Nanyang

NTU a un club de blockchain géré par des étudiants nommé « Blockchain at NTU » depuis 2017. Il s’assure de transmettre sur son site Web qu’il se concentre davantage sur la compréhension technique de la technologie blockchain et de ses applications et implications, plutôt que sur la spéculation sur les crypto-monnaies. Le club met en fait des applications décentralisées, ou dapps, disponibles en ligne pour le grand public à des fins éducatives.

