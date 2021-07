Top Chef entre dans l’histoire avec le champion de la finale de la saison 18

Avertissement: spoilers à venir pour la finale de la saison 18 de Excellent chef sur Bravo.

Une autre saison de Excellent chef a pris fin, et la compétition a été réduite à Shota Nakajima, Aube Burrell, et Gabe Erales. La compétition dans la difficile saison 18 était féroce, mais les trois finalistes ont prouvé plus d’une fois qu’ils avaient les compétences culinaires pour mériter le coup à 250 000 $. Dans la finale, ils ont montré beaucoup de ce qu’ils ont fait tout au long de la saison. À la fin de l’heure, les juges ont officialisé que Gabe Erales est le prochain Top Chef, et Erales lui-même a déclaré que Top Chef est entré dans l’histoire du spectacle avec sa victoire en tant que “premier Top Chef mexicain”.