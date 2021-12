Top cinq des célébrations de buts les plus drôles avec Jimmy Bullard et Paul Gascoigne après que Chesterfield se soit moqué de Paul Scholes avec une morsure aux orteils après avoir marqué lors de la victoire de la FA Cup contre Salford

Liam Mandeville a célébré le but de Chesterfield lors de sa victoire 2-0 en FA Cup contre Salford City en organisant une célébration plutôt unique.

La frappe à longue distance du joueur de 24 ans a donné l’avantage à l’équipe de la Ligue nationale contre les Ammies dimanche, mais c’est sa réaction qui a fait sourciller.

Mandeville a visé le copropriétaire de Salford City Scholes avec sa célébration de but en FA Cup

Mandeville a semblé viser le copropriétaire de Salford City, Paul Scholes, en organisant une célébration du «mord-ongles».

Le sketch faisait référence à des images de la légende de Manchester United semblant mâcher les ongles de sa fille Alicia qui ont circulé en ligne en octobre.

Mandeville a même eu le dernier mot alors que Chesterfield a éliminé Salford de la coupe et dans cet esprit, talkSPORT.com en prend beaucoup lors de cinq autres célébrations de buts qui ont attiré l’attention…

Jimmy Bullard

L’animateur de Soccer AM était réputé pour être un gars drôle bien avant de raccrocher ses bottes et cette réputation a été scellée avec sa célébration la plus célèbre.

En 2009, Bullard a égalisé pour Hull City à Manchester City et a assis ses coéquipiers en cercle autour de lui avant de leur montrer du doigt.

La célébration était une réponse à la tristement célèbre réaction de son manager Phil Brown face à son équipe qui a concédé quatre buts en première mi-temps lors du même match la saison précédente.

« Il (Phil Brown) l’a bien pris », a déclaré Bullard.

« C’était un peu badin de le faire si nous marquions un but, et nous avons convenu que celui qui a marqué un but égaliseur ou gagnant devait être celui qui a fait le pointage.

« Je pense que Paul McShane sera celui qui en prendra la responsabilité. »

Bullard reproduit le discours de l’équipe de Phil Brown lorsqu’il a égalisé contre Man City un an après leur défaite 5-1 à Eastlands Eric Hassli

Le Français à la retraite a également fourni à une génération de joueurs un moyen ingénieux d’éviter d’être réservé pour avoir retiré son maillot en guise de célébration.

Hassli – qui jouait pour les Whitecaps de Vancouver – a lancé son équipement dans la foule après avoir marqué un penalty lors d’un match nul 1-1 avec New England Revolution en 2011.

Pourtant, astucieusement, l’ancien prêté de Southampton portait une chemise identique sous son maillot d’origine.

Malheureusement, l’arbitre de la MLS, Baldomero Toledo, n’a pas été impressionné par les pitreries de Hassli et lui a donné ses ordres de marche après avoir délivré le deuxième carton jaune de l’attaquant.

Hassli jette sa chemise après avoir marqué mais en portait une réplique sous le Stjarnan FC

L’équipe de football islandaise préférée de tous a une collection de célébrations innovantes qui l’ont amenée à devenir virale sur les réseaux sociaux en 2010.

Les routines de Stjarnan comprenaient tout, des fusils de sniper à la danse et même à l’accouchement, ce qui a finalement conduit leur manager à interdire les célébrations.

Leur plus célèbre reste peut-être « The Salmon », dans lequel le milieu de terrain de l’époque Haldor Orri Bjornsson a renversé son coéquipier Johann Laxdal comme un poisson crochu.

« J’ai eu l’idée d’une excursion de pêche avec mon père plus tôt cet été », a déclaré Bjornsson à ESPN. « Je n’avais pas de poisson, alors j’ai eu beaucoup de temps pour réfléchir. »

Mario Gjurovski

Le manager de Muangthong United s’est retrouvé en difficulté pendant son séjour au club en tant que joueur pour sa célébration scandaleuse en 2013.

Gjurovski a résisté à la tendance des footballeurs à retirer leur maillot après avoir marqué en optant pour le choix plus original de retirer son short.

Il a ensuite mis son short sur le dessus de sa tête et s’est éloigné de joie… seulement pour que l’arbitre lui montre un deuxième carton jaune, ce qui a entraîné une expulsion.

Mais le but de Gjurovski s’est avéré être le vainqueur alors que Muangthong a tenu bon avec 10 hommes pour sceller une victoire 2-1 sur TOT Sport dans la Super League thaïlandaise.

Paul Gascogine

Stuart Pearce a déclaré à talkSPORT cet été que la tristement célèbre soirée arrosée de l’Angleterre à Hong Kong avant l’Euro 96 s’est avérée être une bonne chose.

Peu de temps avant le tournoi, un voyage à Hong Kong s’est mal passé car les joueurs anglais, dont Paul Gascoigne, ont été photographiés assis à tour de rôle dans un fauteuil de dentiste pendant que de l’alcool était versé dans leur bouche.

Mais l’Angleterre a épaté les fans avec sa performance à l’Euro 96 alors que l’équipe de Terry Venables a été éliminée aux tirs au but par l’Allemagne en demi-finale.

Et la célébration du « fauteuil de dentiste » de Gazza après avoir marqué lors d’une victoire 2-0 contre l’Écosse est l’un des moments les plus emblématiques de Wembley.

Les stars anglaises ont imité leur soirée à Hong Kong lorsque Gazza a marqué contre l’Écosse à Wembley