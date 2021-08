in

Le premier derby Old Firm de la saison a lieu ce week-end alors que le Celtic se rend à Ibrox pour affronter les Rangers. Il verra le nouveau patron du Celtic, Ange Postecoglou, faire ses débuts à la direction de Old Firm.

Il y a eu de nombreux débuts mémorables à Old Firm par de nouveaux patrons des Celtic et des Rangers dans ce célèbre match. Voici un aperçu de cinq des plus célèbres de tous les temps.

Top cinq des débuts en gestion d’ancienne entreprise

Martin O’Neill (Celtic 6-2 Rangers, 2000)

L’un des derbies Old Firm les plus célèbres de tous les temps. Surnommé le derby de démolition, il a vu le nouveau patron du Celtic Martin O’Neill faire des débuts mémorables à Old Firm.

Le Celtic a pris un départ fulgurant en marquant trois buts dans les 11 premières minutes, avec Chris Sutton, Stiliyan Petrov et Paul Lambert tous inscrits sur la feuille de match. Les Rangers ont reculé avant la mi-temps grâce à Claudio Reyna.

Puis, cinq minutes après le début de la seconde mi-temps, Henrik Larsson a marqué l’un des grands buts de Old Firm, slalomant à travers la défense des Rangers et réussissant brillamment le ballon sur le gardien des Rangers Stefan Klos.

Billy Dodds a ramené un autre but pour les Rangers via le point de penalty. Cependant, un autre but de Larsson a assuré les trois points. Chris Sutton a ajouté une brillance supplémentaire au Celtic avec un sixième but dans les arrêts de jeu pour couronner une victoire célèbre. Barry Ferguson a été expulsé des Rangers pour aggraver une journée misérable.

C’était un jour que les fans du Celtic n’oublieront jamais et qui a marqué un tournant dans le football écossais, puisque le Celtic n’a remporté le triplé que pour la troisième fois de son histoire à l’époque. Martin O’Neill a rejoint Jock Stein en tant que managers du Celtic pour réaliser l’exploit.

Alex McLeish (Celtic 1-2 Rangers, 2002)

Le Celtic est entré en demi-finale de la Coupe de la Ligue contre les Rangers en 2002 à la recherche d’une sixième victoire consécutive contre leurs rivaux. Le nouveau patron des Rangers, Alex McLeish, n’était en poste que depuis quelques mois et cherchait une première victoire à Old Firm.

Peter Lovenkrands a donné l’avantage aux Rangers sur le coup de la mi-temps. Cependant, le Celtic a égalisé à seulement 15 minutes de la fin grâce à Bobo Balde tapant à bout portant. Quelques instants plus tard, le grand défenseur a accordé un penalty. L’attaquant Shota Arveladze a intensifié mais il a lancé le ballon au-dessus de la barre.

Les Rangers ne devaient pas être refusés en prolongation alors que Bert Konterman a décoché un tir fulgurant de 25 verges devant Robert Douglas dans le but du Celtic. L’équipe d’Ibrox s’est accrochée pour une victoire cruciale.

Alex McLeish continuerait à guider les Rangers vers le doublé de la coupe cette saison et remporterait le titre la saison suivante.

Brendan Rodgers (Celtic 5-1 Rangers, 2016)

Brendan Rodgers est arrivé au Celtic pour un accueil de héros avec plus de 20 000 fans lors de son dévoilement au Celtic Park. Il a déjà eu un impact important au cours de ses premiers mois à la tête du Celtic en phase de groupes de la Ligue des champions pour la première fois en sept ans.

Ses débuts à la direction de Old Firm ont commencé une période de domination dans ce match. On se souviendra que Moussa Dembele est devenu le premier joueur à marquer un triplé dans un derby Old Firm en 50 ans.

Scott Sinclair et Stuart Armstrong ont ajouté d’autres buts, alors que les Rangers étaient malmenés. Joe Garner leur avait redonné espoir juste avant la mi-temps en portant le score à 2-1 avant leur effondrement en seconde période.

Leur misérable après-midi a été encore aggravée par le limogeage de Philippe Senderos.

Brendan Rodgers allait guider le Celtic vers un triplé historique invincible, le début de quatre triplés successifs pour le club.

Ally McCoist (Rangers 4-2 Celtic, 2011)

Ally McCoist a pris en charge son premier derby Old Firm en septembre 2011. Ils sont entrés dans la rencontre à Ibrox avec un point d’avance sur leurs rivaux de Glasgow.

Un but spectaculaire de Steven Naismith donnait l’avantage aux Rangers après 23 minutes. Le Celtic a renversé le jeu en marquant deux fois en sept minutes grâce à Gary Hooper et Badr El Kaddouri.

Cependant, les Rangers ont riposté en seconde période et les buts de Nikica Jelavic et Kyle Lafferty ont tourné le match en leur faveur. Le Celtic a fait expulser Charlie Mulgrew, puis Steven Naismith a scellé les trois points tard pour les Rangers.

Ce serait cependant le point culminant de la saison des Rangers car le club mettrait fin à la campagne sous administration et serait finalement liquidé et devrait descendre au niveau inférieur du football écossais.

Dick Advocaat (Rangers 0-0 Celtic, 1998)

Après avoir raté dix titres de champion d’affilée la saison précédente, les Rangers ont répondu en dépensant de l’argent. Rod Wallace, Giovanni van Bronckhorst et Andrei Kanchelskis ne sont que quelques-uns des joueurs amenés. Dick Advocaat a succédé à Walter Smith pour rejoindre la révolution coûteuse.

Son premier derby Old Firm s’est peut-être terminé sans but, mais ce fut une rencontre passionnante à Ibrox. Le nouvel attaquant Gabriel Amato s’est rendu coupable d’avoir raté trois occasions nettes alors que les hôtes dominaient la possession.

Le Celtic avait cependant ses chances et aurait pris l’avantage en première mi-temps, s’il n’y avait pas eu un arrêt acrobatique spectaculaire du nouveau gardien des Rangers Lionel Charbonnier qui a privé Henrik Larsson du premier but.

C’était un concours passionnant de bout en bout, mais aucune des deux équipes n’a pu trouver le vainqueur. Les Rangers remporteraient le triplé lors de la première saison d’Advocaat et remporteraient le titre de champion par six points.

