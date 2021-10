Top Crypto Analyst dévoile une prévision massive de Polkadot, émet une alerte de prix Cardano, Solana et VeChain

Le stratège crypto Michaël van de Poppe est extrêmement optimiste sur Polkadot (DOT), tout en avertissant que plusieurs altcoins populaires pourraient faire l’objet de nouvelles corrections.

Le commerçant et analyste dit à ses 442 000 abonnés sur Twitter que le DOT semble «programmé» pour dépasser les 100 $ dans le cycle de marché actuel.

En utilisant un modèle d’extension de Fibonacci, il décrit 75 $ et 115 $ comme cibles potentielles.

« Si nous supposons que la zone autour de 37 $ va se maintenir alors que nous sommes dans un cycle haussier, vous pourriez vous demander si vous pourriez déjà entrer sur les marchés ou s’il y a un nouveau test. Vous dérivez donc un scénario potentiel de creux potentiels et de gains potentiels. Alors pour vous, le [upside] les objectifs sont de 75 $ à 115 $…

Si vous analysez le fait que nous allons nous maintenir à environ 38 $, alors la perte et l’invalidation potentielles sont ce plus bas précédent à 32 $. »

Quant à Cardano (ADA), Van de Poppe affirme que le cinquième actif cryptographique par capitalisation boursière envoie des signaux baissiers sur le graphique Bitcoin (BTC).

« Cardano contre Bitcoin montre une forte augmentation, une divergence baissière ici, et montre actuellement une faiblesse entraînant une dynamique globale à la baisse. »

L’analyste de crypto-monnaie dit qu’une opportunité d’achat peut se présenter si le support se maintient autour de 0,00002930 BTC, ce qui vaut environ 1,75 $ au moment de la publication.

« Le domaine crucial que je veux voir soutenu est globalement ce niveau [at $1.75]. Si cela doit tenir ici, ce que je pourrais trouver difficile, alors je recherche n’importe quoi dans ces régions pour de longues entrées potentielles.

Si celui-ci est perdu, je pense que nous allons regarder la zone autour de 0,0000150 BTC [$0.90] et 0,00002 [$1.19] BTC avant que nous ne redevenions haussiers. »

Ensuite, Van de Poppe dit qu’il s’attend à ce que Solana (SOL) connaisse une « forte correction ». Selon l’analyste crypto, l’opportunité idéale serait après que Solana ait corrigé d’environ 67%, tombant à environ 0,00135 BTC sur le graphique SOL/BTC, qui est actuellement évalué à 80,40 $.

« Solana, même photo. Une forte correction va probablement avoir lieu.

J’ai pratiquement un domaine que j’envisage d’acheter Solana à ce stade. C’est cette région (0,00135 BTC). Je ne m’intéresse pas à Solana jusqu’à là. C’est un mouvement correctif de 67%.

L’analyste de crypto-monnaie examine également la blockchain de gestion de la chaîne d’approvisionnement VeChain (VET), qui, selon lui, est en tendance à la baisse.

« Ce que nous pouvons voir dans ce cycle aussi, c’est que nous atteignons des sommets inférieurs [and] bas plus bas. Et nous rejetons également tout le temps le support précédent de la résistance. »

Selon Van de Poppe, le « meilleur point d’entrée potentiel » sur le graphique VET/BTC est soit le niveau de 0,00000110 BTC, soit celui de 0,00000150 BTC, d’une valeur respective de 0,066 $ et 0,089 $.

« Le meilleur point d’entrée potentiel pour moi est d’environ 0,00000110 BTC [$0.066]. Je cherche un point d’entrée dans cette région. Si nous y arrivons en novembre et décembre, ce serait absolument incroyable si cela devait être touché.

Deuxième – c’est toute cette zone que nous avons ici. Nous y avons déjà plongé et c’est la zone autour de 0,00000150 BTC [$0.089]. «

