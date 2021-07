Top Crypto Trader dit qu’il surveille de près ces domaines d’intérêt pour Bitcoin, marque une résistance clé pour BTC – Crypto new media

Un crypto-trader de premier plan discute des niveaux clés que Bitcoin doit conquérir pour signaler une véritable reprise.

Dans une nouvelle série de tweets, l’analyste crypto connu dans l’industrie sous le nom d’Altcoin Psycho dit qu’il se méfie de la reprise de Bitcoin ce week-end – même si Bitcoin dépasse 34 000 $ samedi.

« Pas besoin de trop compliquer les choses ici. Les gens préfèrent le poids au profit, alors ils essaient de jouer à la diseuse de bonne aventure et de prédire le fond. Récupérons 36 000 $ et modifions la structure du marché d’abord, puis je serai excité. Tout le reste n’est que émotion et bruit.

Source : Altcoin Psycho

Altcoin Psycho dit qu’il surveille également les niveaux d’ouverture et de fermeture de Bitcoin sur les graphiques hebdomadaires et quotidiens. Le trader se concentre sur le plus bas de lundi près de 30 400 $, le plus haut de lundi de 31 850 $ et le plus bas hebdomadaire précédent de 31 050 $.

« Les flèches noires sur mon graphique sont des zones d’intérêt :

1) Zone H4 inexploitée dont nous venons de sortir

2) Précédemment le plus haut hebdomadaire

3) Ouverture mensuelle

Je surveillerai de près les réactions dans ces domaines. N’oubliez pas que le prix doit s’effacer [$36,000] avant de célébrer.

Source : Altcoin Psycho

Bien qu’Altcoin Psycho ne soit pas entièrement convaincu du dernier rallye de Bitcoin, il pense qu’il est peu probable que le marché de la cryptographie entre dans un marché baissier compte tenu de l’attention qu’il reçoit.

“Il n’y a pas [a] Je doute qu’il y ait trop d’argent pour la cryptographie pour entrer dans un marché baissier pluriannuel. Mais que diriez-vous de récupérer quelques niveaux clés avant de lancer les tweets du taureau, oui ? »

Source : Altcoin Psycho

Son collègue crypto-analyste Dave the Wave semble parier sur une reprise de fin d’année pour Bitcoin alors que la crypto-monnaie phare atteint le niveau le plus bas de l’indicateur de convergence/divergence moyenne mobile (MACD).

« MACD a à peu près atteint le premier niveau maintenant. Le niveau inférieur et le redressement à la fin de cette année ? »

Source : Dave la vague

Au moment d’écrire ces lignes, Bitcoin se négocie à 34 148 $, se battant avec le niveau de 34 000 $.

