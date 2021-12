Top Dem prévient que Trump ne devrait pas être au centre des campagnes à mi-parcours

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La victoire du républicain Glenn Youngkin sur le démocrate Terry McAuliffe lors de la course au poste de gouverneur de Virginie le mois dernier a amené certains éminents démocrates à réévaluer si l’ancien président Donald Trump devrait être un point focal dans les campagnes à venir.

« Je ne pense tout simplement pas [Trump] doit être au centre des préoccupations », a déclaré aux journalistes cette semaine le gouverneur démocrate Roy Cooper de Caroline du Nord, nouveau président de la Democratic Governors Association.

PHOENIX, ARIZONA – 24 JUILLET: L’ancien président américain Donald Trump se prépare à prendre la parole lors de la conférence Rally To Protect Our Elections le 24 juillet 2021 à Phoenix, Arizona. . (Photo de Brandon Bell/.) (Brandon Bell/.)

PAS DE RALENTISSEMENT DANS LE PANNE DES SONDAGES DE BIDEN

« Ce que vous pouvez faire, c’est continuer à vous concentrer sur vos problèmes et [decide] si cela vaut la peine de rappeler aux gens comment ce candidat a été élu et ce qui s’en vient », a ajouté Cooper. « Parce que notre démocratie est vraiment en jeu maintenant. »

McAuliffe, qui a été gouverneur de Virginie de 2014 à 2018 et menait Youngkin de dix points en septembre, a perdu contre Youngkin de deux points pour clore une campagne où il s’est fortement concentré sur la liaison de Youngkin à Trump.

Au cours des derniers jours de la campagne, McAuliffe a fait référence 13 fois au nom de Trump dans un discours de 15 minutes.

Glenn Youngkin, élu par le gouverneur de Virginie, lance un ballon de basket signé à des supporters lors d’une soirée électorale à Chantilly, en Virginie, tôt le mercredi 3 novembre 2021, après avoir battu le démocrate Terry McAuliffe. (Photo AP/Andrew Harnik) (Photo AP/Andrew Harnik)

LES DÉMOCRATES EN PANIQUE « HYPERSONIQUE » À MI-PARCOURS ET 2024 : INGRAHAM

Plus tôt ce mois-ci, le sondeur démocrate Brian Stryker a écrit une note à ses collègues démocrates, avertissant que le parti serait « tué » s’il organisait les élections de mi-mandat à propos de Trump.

« [I]Si nous courons 2022 sur « candidat républicain = Trump », nous nous faisons tuer », a déclaré Stryker dans la note tout en décrivant plusieurs « défis » que le parti devra remporter à l’avenir.

« Notre faible marque nationale nous a rendus vulnérables. Les électeurs ne pouvaient rien nommer de ce que les démocrates avaient fait, à l’exception de quelques-uns qui ont dit que nous avions adopté le projet de loi sur les infrastructures », a écrit Stryker. « Ce projet de loi n’a pas surmonté leurs opinions selon lesquelles nous avons passé l’année dernière à nous battre et à nous déplacer de crise en crise. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le président affiche 43% d’approbation et 51% de désapprobation dans un sondage national NPR/Marist publié jeudi. Un jour plus tôt, un sondage national de l’Université de Monmouth indiquait une approbation de 40 % et une désapprobation de 50 %. Les deux enquêtes ont été menées ces derniers jours.

Le président Biden écoute une question de journalistes après avoir prononcé une allocution sur le rapport sur l’emploi de novembre, dans la salle à manger d’État de la Maison Blanche, le vendredi 3 décembre 2021, à Washington. (Photo AP/Evan Vucci) (Photo AP/Evan Vucci)

Une moyenne de tous les sondages nationaux les plus récents compilés par Real Clear Politics met l’approbation de Biden à 42% et sa désapprobation à 52%. La moyenne comprenait une grande enquête du Wall Street Journal menée le mois dernier qui avait le président bien sous l’eau, à 41%-57%.

Paul Steinhauser de Fox News a contribué à ce rapport