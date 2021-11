Top Dem tweete une déclaration de Rittenhouse contenant des informations erronées ; un conseiller tweete « pas de justice, pas de paix »

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le président du comité de campagne du Congrès démocrate a répondu au verdict de « non-culpabilité » de Kyle Rittenhouse par une déclaration contenant des erreurs factuelles importantes, et un conseiller principal du comité a tweeté « pas de justice, pas de paix ». Rittenhouse a été acquitté de toutes les charges résultant de la mort par balle de deux hommes lors des violentes émeutes de Kenosha, Wisc. l’été dernier à la suite de la fusillade de la police contre Jacob Blake.

« C’est dégoûtant et dérangeant que quelqu’un ait pu porter un fusil d’assaut chargé pour protester contre le meurtre injuste de Jacob Blake, un homme noir non armé, et prendre la vie de deux personnes et en blesser une autre – et ne subir aucune conséquence », DCCC a déclaré vendredi le président démocrate Sean Patrick Maloney dans un communiqué.

Jacob Blake a été paralysé par la fusillade, pas tué, et était en fait armé d’un couteau. L’officier de police qui a répondu à l’appel pour troubles domestiques qui a conduit à la fusillade de Blake n’a été inculpé ni par l’État ni par le gouvernement fédéral après enquête.

Kyle Rittenhouse met sa main sur son visage après avoir été déclaré non coupable de tous les chefs d’accusation au palais de justice du comté de Kenosha à Kenosha, Wisconsin, le vendredi 19 novembre 2021. Le jury est revenu avec son verdict après près du 31/ 2 jours de délibération. (Sean Krajacic/The Kenosha News via AP, Pool) (Sean Krajacic/The Kenosha News via AP, Pool)

KYLE RITTENHOUSE EST TROUVÉ NON COUPABLE SUR TOUS LES POINTS DANS LE PROCÈS DE KENOSHA

Blake a été abattu de sept balles par un officier de police de Kenosha, après que la police a répondu à un appel au 911 de la mère des enfants de Blake le 23 août 2020. Blake avait plusieurs mandats d’arrêt pour son arrestation pour plusieurs chefs d’accusation, notamment de conduite désordonnée et de relations sexuelles au troisième degré. agression. La police a tenté de l’arrêter et après une brève bagarre avec des agents, Blake s’est déplacé vers l’avant de sa voiture.

« J’ai réalisé que j’avais laissé tomber mon couteau, que j’avais un petit couteau de poche. Alors je l’ai ramassé après être descendu de lui parce qu’ils m’ont tasé et je suis tombé sur lui », a déclaré Blake à « Good Morning America » ​​en janvier, admettant qu’il était armé au moment où il a été abattu.

Une deuxième version de la déclaration du DCCC a été publiée plus tard, faisant référence au « tirage injuste sur Blake » et supprimant les allégations selon lesquelles il avait été tué et qu’il n’était pas armé. Cette déclaration, tweetée par le conseiller principal du DCCC en matière de sensibilisation stratégique, Dyjuan Tatro, indique que la déclaration du représentant Maloney « ne mâche pas ses mots ». Il omet les précédentes affirmations incorrectes de Maloney selon lesquelles Blake n’était pas armé et a été tué.

Les gens réagissent au verdict du procès de Kyle Rittenhouse, devant le palais de justice du comté de Kenosha à Kenosha, Wisconsin, États-Unis, le 19 novembre 2021. (REUTERS/Brendan McDermid)

BIDEN DUCKS QUESTION DE SAVOIR S’IL SE TROUVE EN APPELANT KYLE RITTENHOUSE UN SUPREMACISTE BLANC

Le directeur des communications du DCCC, Chris Hayden, a également tweeté la déclaration révisée que Tatro a tweetée, qualifiant la déclaration initiale d' »incorrecte » et s’excusant pour la désinformation incluse dans la déclaration initiale de Maloney.

Tatro a personnellement répondu à la nouvelle selon laquelle Rittenhouse avait été déclaré non coupable de toutes les accusations en tweetant « pas de justice, pas de paix », souvent scandé par des émeutiers qui ont détruit des villes à travers le pays en réponse à la mort de George Floyd en 2020.

Certains sur les réseaux sociaux considéraient ce tweet comme tolérant la violence en réponse au verdict.

« C’est de l’incitation à la violence », a écrit un utilisateur de Twitter tandis qu’un autre a posté : « Un conseiller @dccc appelant à la violence, imaginez ça. »

« Je ne crois pas que les condamnations égalent la justice », a également tweeté Tatro. « Mais je suis convaincu que le verdict » non coupable » constitue une grande injustice aujourd’hui. Le système juridique américain est enraciné dans le racisme et fonctionne pour défendre la suprématie blanche. «

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Kyle Rittenhouse, au centre, entre dans la salle d’audience avec ses avocats Mark Richards, à gauche, et Corey Chirafisi pour une réunion convoquée par le juge Bruce Schroeder au palais de justice du comté de Kenosha à Kenosha, Wisconsin, le jeudi 18 novembre 2021. (Sean Krajacic /The Kenosha News via AP, Pool) (Sean Krajacic/The Kenosha News)

Le DCCC n’a pas répondu aux multiples demandes de commentaires de Fox News Digital.

Rittenhouse a été déclaré non coupable de tous les chefs d’accusation par un jury vendredi après avoir été inculpé de la mort par balle de deux personnes et des blessures d’une autre lors d’une émeute déclenchée par la fusillade de Blake à Kenosha l’année dernière.

Lindsay Kornick de Fox News a contribué à ce rapport