Top des classements japonais : les remakes de Pokémon Diamond et Pearl restent en tête, Big Brain Academy se classe parmi les trois premiers

Les chiffres du graphique japonais de Famitsu sont maintenant disponibles pour la semaine se terminant le 5 décembre, révélant que Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl sont restés en tête pour une troisième semaine consécutive.

Les deux jeux se sont vendus à 164 580 exemplaires physiques supplémentaires au Japon la semaine dernière, ce qui porte le nombre total de ventes physiques à un peu plus de 1,9 million. Après deux semaines sur le marché, les titres dépassaient en fait les ventes établies par Sword and Shield en 2019, mais à la fin de leur troisième semaine, le total des ventes de Sword and Shield de 2 023 043 sur trois semaines laisse les remakes de Diamond et Pearl jouer. rattraper.

Ailleurs, Big Brain Academy: Brain vs. Brain est la nouvelle version la plus populaire de la semaine, se classant à la troisième place. Il se retrouve dans un top dix entièrement composé de jeux Switch – ce n’est donc pas une mauvaise semaine pour Nintendo.

Voici les dix premiers (les premiers chiffres sont les ventes estimées de cette semaine, suivis des ventes totales) :

[NSW] Pokémon Diamant Brillant et Perle Brillante (The Pokémon Company, 19/11/21) – 164 580 (1 915 268)

[NSW] Superstars de Mario Party (Nintendo, 29/10/21) – 40 668 (405 177)

[NSW] Big Brain Academy : Cerveau contre Cerveau (Nintendo, 12/03/21) – 36 928 (Nouveau)

[NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 20/03/20) – 18 640 (6 987 075)

[NSW] Minecraft (Microsoft, 21/06/18) – 18 308 (2 309 889)

[NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 28/04/17) – 16 160 (4 169 449)

[NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 14 728 (4 532 477)

[NSW] Disney Magical World 2: édition enchantée (Bandai Namco, 02/12/21) – 13 348 (Nouveau)

[NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 18/10/19) – 9 387 (2 942 720)

[NSW] Épée et bouclier Pokémon (The Pokémon Company, 15/11/19) – 8 998 (4 215 022)

Le Switch a de nouveau verrouillé les trois premières places dans les graphiques du matériel, avec le modèle OLED en tête. Voici les chiffres de cette semaine, suivis des ventes à vie entre parenthèses :

Modèle de commutateur OLED – 99 195 (492 172)

Switch – 53 752 (17 575 223) Switch Lite – 49 990 (4 284 885) PlayStation 5 – 1 814 (997 605) Xbox Series S – 454 (52 870) Nouveau 2DS LL (y compris 2DS) – 423 (1 178 253) PlayStation 4 – 116 (7 819 013) PlayStation 5 numérique Édition – 105 (19 546) Xbox Series X – 104 (70 548)

< Les graphiques de la semaine dernière

Des surprises cette semaine ? Faites le nous savoir dans les commentaires.