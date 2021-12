Top des crypto-monnaies qui sont devenues des anges déchus | Invezz

Un ange déchu fait référence à un actif financier qui était autrefois brûlant mais qui a perdu la faveur des investisseurs. Un examen plus approfondi de l’industrie de la crypto-monnaie montre un certain nombre d’anges déchus. Ce sont quelques-unes des crypto-monnaies les plus populaires récemment, mais elles sont récemment tombées dans les rangs.

Zilliqa

Zilliqa (ZIL/USD) est l’un des principaux anges déchus des crypto-monnaies. Il s’agit d’une plate-forme de blockchain pionnière qui figurait autrefois parmi les 20 plus grandes devises du monde. En tant que pionnier, Zilliqa a été l’une des premières plateformes à introduire le concept de fragmentation.

Il s’agit d’un processus n dans lequel les blocs sont divisés en segments appelés fragments. Cela se traduit par des vitesses de traitement plus rapides. Le processus a également inspiré certains des principaux projets de blockchain aujourd’hui, tels que Elrond et Near Protocol.

Zilliqa a vu son classement chuter parmi les crypto-monnaies. Selon CoinGecko, ce sont désormais les 132 plus grosses pièces au monde avec une capitalisation boursière de seulement 765 millions de dollars. Le prix du Zilliqa a chuté de plus de 77% par rapport à son plus haut niveau cette année.

Synthétix rouge

Synthetix Network (SNX / USD) est un autre ange déchu des crypto-monnaies. Le prix de SNX a plongé de 83% par rapport à son plus haut historique. Cela a porté sa capitalisation boursière totale à environ 998 millions de dollars et son classement à 108.

Synthetix est une plateforme de liquidité de produits dérivés utilisée par diverses plateformes de finance décentralisée (DeFi). Il est connu pour ses produits appelés synthétiseurs, dérivés d’actifs populaires tels que les actions, les devises et les matières premières.

Le prix de Synthetix a chuté en raison d’un manque général de demande pour la plate-forme. Un examen plus approfondi de la plate-forme montre que sa valeur verrouillée totale (TVL) est actuellement de 377 millions de dollars. À son apogée, il avait un TVL de plus de 1,5 milliard de dollars.

EOS

EOS (EOS / USD) a l’une des histoires les plus colorées de l’industrie. Il a été développé par Block.one, une entreprise qui avait les plus grandes offres initiales de pièces (ICO) de l’histoire. En conséquence, EOS était l’une des 20 plus grandes crypto-monnaies. Aujourd’hui, selon CoinGecko, il s’agit de la 53ème plus grande pièce. Cela signifie qu’il peut être classé comme un ange déchu. Le prix de l’EOS a chuté de plus de 50 % par rapport à son plus haut niveau annuel. Cette performance est principalement due au fait que de nombreux développeurs l’ont ignorée et ont opté pour d’autres plateformes telles que Solana, Polkadot et Avalanche. En fait, dans une déclaration récente, le PDG de la Fondation EOS a déclaré que le projet était devenu un échec à cause de Block.one.

