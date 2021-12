Top des podcasts 2021 : les meilleurs podcasts de l’année

Lily Katz / Autorité Android

Cette année était censée mettre fin à notre longue lutte contre la pandémie de COVID-19. Cependant, avec la propagation continue du virus et de ses nombreuses variantes, nous avons dû attendre pour que les choses reviennent à la normale. Cela dit, la pandémie persistante signifiait que de nombreuses personnes avaient le temps de créer et d’écouter des podcasts, et sur ce front, 2021 n’a pas déçu. Voici la liste d’Android Authority des meilleurs podcasts de 2021.

Notre liste se compose de 2021 podcasts de divers genres, allant de la technologie et des affaires, mais aussi se mêler au vrai crime et à la comédie. Certains vont de versements hebdomadaires avec de nouveaux invités et sujets, tandis que d’autres sont une série complète qui agit comme un documentaire auditif.

Quel que soit le format, le point commun de ces meilleurs podcasts 2021 est leur disponibilité gratuite ; vous pouvez les écouter sans avoir à vous abonner ni à les payer. Tous peuvent être écoutés sur Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts et bien d’autres. Cela étant dit, voici notre liste des meilleurs podcasts de 2021.

Les meilleurs nouveaux podcasts de 2021

Plongée profonde avec Ali Abdaal

Dans Deep Dive with Ali Abdaal, le YouTuber et entrepreneur de productivité explore l’esprit de collègues créateurs, de propriétaires d’entreprise et d’autres personnalités inspirantes pour découvrir leurs histoires afin de s’épanouir dans leurs domaines.

La première saison de ce podcast de style interview compte de nombreux invités de premier plan comme Mrwhosetheboss, Oliur d’Ultralix et bien d’autres qui donnent un aperçu de leur métier et offrent des conseils perspicaces pour se lancer dans leurs domaines respectifs. Le nouveau projet ambitieux d’Abdaal est un excellent moyen de commencer à penser davantage aux affaires, à la vie et à la productivité.

Vox inexplicable

Vox est largement connu pour être l’un des meilleurs sites d’informations explicatives sur Internet, avec leurs vidéos minutieusement étudiées et leur excellente série Netflix, Vox Explained. Dans la même veine, entrez Vox Unexplainable, leur nouvelle émission scientifique qui explore « tout ce que nous ne savons pas ».

Hébergé par Noam Hassenfeld, ce podcast comprend une variété d’experts et de journalistes Vox qui se plongent dans un nouveau sujet chaque mercredi. Des moisissures visqueuses aux ovnis, cette série explore tout ce qui peut piquer votre curiosité, tout en vous donnant un aperçu de l’incroyable travail de pointe que font les scientifiques pour découvrir plus de choses que nous ne savons pas.

Barre de génie

Si vous avez suivi les actualités technologiques au cours de la dernière année environ, le nom de Jon Prosser a tendance à apparaître beaucoup. Hôte de la chaîne YouTube Front Page Tech, Prosser apporte une touche comique au reportage avec son personnage et à la diffusion d’informations sur les produits Apple, Google et Samsung. Son podcast, Genius Bar, est hébergé par lui-même et son collègue YouTuber Sam Khol, où ils approfondissent les fuites, les rumeurs et les nouvelles de tout Apple.

Ce podcast est plein de blagues et de rires et donne lieu à des conversations sérieuses sur l’avenir de la stratégie produit d’Apple. En plus des deux hôtes, vous trouverez parfois des conférenciers invités tels que Canopsy, Rene Ritchie, Quinn Nelson et bien d’autres qui offrent leur point de vue et leurs opinions sur l’entreprise.

Le Gambit des Startups

Haste and Hustle organise un événement annuel qui rassemble certains des plus grands entrepreneurs comme Richard Branson, Ryan Holmes et de nombreux autres invités passionnants pour aider les entrepreneurs futurs et actuels à se connecter et à apprendre les uns des autres. Avant leur événement 2022 en février, la fondatrice et PDG, Shauna Arnott, ainsi que leur COO, Devon Codrington, vous présentent The Startup Gambit, un podcast de style interview qui héberge une grande variété d’entrepreneurs et offre un -terre regarde les défis de la gestion d’une entreprise dans le monde d’aujourd’hui.

Grâce à ce podcast, vous apprendrez non seulement à gérer une entreprise, mais vous obtiendrez également des informations et des conseils intimes de créateurs, d’entrepreneurs et d’investisseurs.

WSJ Tech News Briefing

Besoin de vous tenir au courant des dernières nouvelles technologiques, mais vous n’avez pas le temps de lire ? Vous pouvez toujours écouter Android Authority en cliquant sur la version audio de nos articles. Mais si vous voulez un aperçu quotidien des plus grandes actualités technologiques, le Tech News Briefing du WSJ offre un aperçu perspicace des actualités sur tout ce qui se passe dans les plus grandes entreprises.

Hébergé par Zoe Thomas, ce podcast non seulement décompose les actualités, mais invite des invités de premier plan comme Sarah Guo pour discuter des technologies émergentes et de l’avenir de l’industrie. De plus, vous verrez d’autres journalistes et chroniqueurs du WSJ apparaître en cours de route. Le podcast Tech News Briefing est une excellente façon de commencer la journée.

L’éternité est longue

Dans Forever is a Long Time, nous obtenons une histoire en cinq parties qui jette un regard philosophique sur l’amour et l’engagement. Dans cette série, nous suivons Ian Coss, qui a décidé de se marier, mais chaque membre vivant de sa famille divorce de leur mariage, parfois plus d’une fois, sept ans après le début de sa vie conjugale. Coss se demande si les gens répéteraient inévitablement les schémas de leurs ancêtres et la vraie valeur de l’engagement à vie.

Grâce à ce podcast, vous trouverez des conversations approfondies avec Coss, sa femme et les membres de sa famille divorcés sur le sujet de l’amour et de l’engagement, et vous repartirez avec une compréhension approfondie de l’amour à travers le prisme des personnes qui ont fait erreurs dans ce domaine.

Heure du conte avec Seth Rogen

Dans Storytime with Seth Rogen, vous vous attendriez à ce que ce podcast soit votre podcast typique hébergé par des bandes dessinées, comme d’innombrables autres. Mais avec celui-ci, vous obtenez une série de conversations authentiques et réalistes entre Seth Rogen et ses invités vedettes qui vous laisseront une histoire incroyable.

Chaque conversation et histoire prend une tournure folle avec des invités comme Paul Rudd et Franklin Leonard. En fin de compte, vous découvrez l’impact durable que chaque histoire a pour les personnes qui la racontent. Associé au personnage comique de Rogen, chaque épisode est sûr de vous choquer ou de vous faire rire.

Spectacle : Une histoire non scénarisée de la télé-réalité

Dans Spectacle: An Unscripted History of Reality TV, l’animatrice Mariah Smith, ancienne chroniqueuse de The Cut, montre l’impact que le genre de la télé-réalité a eu au cours des 30 dernières années. Dans ce podcast, Smith explique comment ce « plaisir coupable » rejeté a vraiment eu un impact sur les événements sociaux et politiques. Des invités vedettes comme The Bachelor au vainqueur du Great British Baking Show, ce podcast met en lumière l’incroyable histoire de la télé-réalité comme jamais auparavant.

Suspect

Dans ce podcast passionnant en neuf parties sur le vrai crime, Suspect se penche sur le meurtre non résolu d’Arpana Jinaga, qui a été tuée lors d’une fête d’Halloween dans son appartement en 2008. La série suit les événements qui ont précédé et suivi le meurtre, et à la fin , vous laisse avec plus de questions que de réponses.

S’il y avait un moyen de résumer toute la série, ce serait de l’appeler une version auditive d’un épisode des mystères non résolus de Netflix, uniquement avec beaucoup plus de contexte et beaucoup plus de détails. La série couvre tout, des témoignages à des sujets plus larges liés au meurtre, comme la race et la police.

Le spectacle d’Ezra Klein

En conclusion de notre liste se trouve le Ezra Klein Show, où le co-fondateur de Vox, Ezra Klein, se penche sur une multitude de sujets allant de la politique au changement climatique. Cette série est l’une des émissions les plus approfondies de notre liste, et pour cause; tous les mardis et vendredis, Klein s’assoit pour discuter de « quelque chose qui compte ».

Ce podcast est incroyablement fascinant, surtout en ce qui concerne la grande variété de sujets abordés. Vous pouvez trouver des épisodes sur des idées vraiment de niche mais intrigantes qui sont étayées par des apparitions d’invités de personnes dans ce domaine respectif. À chaque épisode, il y a un examen plus approfondi de l’arrière-plan du sujet en discussion, qui transparaît dans le commentaire présenté. Le Ezra Klein Show est une écoute incroyable si vous cherchez à voir le monde avec un objectif plus curieux.

Avec tous ces excellents podcasts 2021, vous êtes sûr de trouver quelque chose qui pique votre intérêt, que ce soit pour une bonne histoire, un meilleur aperçu des sujets qui vous intéressent, ou simplement un aperçu de ce qui se passe dans le monde.

