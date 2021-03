Top des transactions boursières du lundi: ARKK, SKLZ, FUBO, FTCH, BIDU

Ça a été une semaine bizarre et agitée. Les actions FAANG sont toujours atones, tandis que les titres à forte croissance sont écrasés. Pourtant, la réouverture des transactions et des jeux de rotation maintiennent apparemment les indices près des sommets. Examinons quelques-unes des principales transactions boursières pour la semaine prochaine.

Principales transactions boursières du lundi n ° 1: ARK Innovation ETF (ARKK)



Cliquez pour agrandir ETF Ark Innovation (NYSEARCA:ARKK) et ses principaux titres? C’est le cas avec de nombreuses actions de croissance qui ont été martelées vendredi.

Les actions craquent sous le plus bas de jeudi car elles ont maintenant plus de niveaux de baisse en jeu. Plus précisément, ces marques entrent en jeu près du plus bas de mars, de la moyenne mobile de 200 jours et de 105 $.

Si ces niveaux se cassent, moins de 100 $ est possible. Il convient de noter qu’une baisse de 40% par rapport aux sommets amènerait ARKK à près de 95 $ par action.

À la hausse, ARKK doit récupérer le niveau de 120 $ et la moyenne mobile sur 10 jours. Au-dessus, cela pourrait mettre la moyenne mobile sur 100 jours sur la table.

Top des transactions boursières pour le lundi n ° 2: Skillz (SKLZ)



Cliquez pour agrandirSkillz (NYSE:SKLZ) était devenu un favori parmi les commerçants, et ce n’est pas surprenant compte tenu de son ascension fulgurante.

Cependant, le stock a été rattrapé par un déclin féroce. Travaillant sur sa neuvième baisse quotidienne consécutive, les actions reculent tout droit dans la moyenne mobile de 200 jours nouvellement établie.

Une pause de 200 jours pourrait mettre en jeu la zone de 14,70 $ à 15 $.

À la hausse, je recherche un recul de plus de 20 $ et de préférence jusqu’à la moyenne mobile de 100 jours.

Top des transactions boursières pour le lundi n ° 3: FuboTV (FUBO)



Cliquez pour agrandir

FuboTV (NYSE:FUBO) est également frappé ce jour-là, en baisse d’environ 15% au moment de la rédaction de cet article.

Brisant la barre des 26 $ avec le mouvement d’aujourd’hui, je veux voir si la moyenne mobile sur 200 jours peut soutenir ce stock. Juste en dessous se trouve la moyenne mobile sur 50 semaines. Comme d’autres sur cette liste, FUBO était un favori à un moment donné.

Maintenant en disgrâce, voyons si nous pouvons obtenir un rebond. Un retour à plus de 26 $ serait impressionnant et mettrait plus de 30 $ en jeu, suivi de la moyenne mobile de 100 jours.

Ces configurations ne sont pas compliquées, mais elles demandent de la patience (pour les gros creux) et de la discipline (si le support échoue).

Top des métiers du lundi n ° 4: FarFetch (FTCH)



Cliquez pour agrandirFarFetch (NYSE:FTCH) est vraiment intéressante. Les actions ont commencé la journée sous pression, sont tombées en panne à midi, puis ont plongé dans l’après-midi.

Ce plongeon a envoyé les actions directement à la moyenne mobile de 200 jours où elles ont reçu un énorme rebond. Voyons maintenant si ce rebond peut tenir.

Sinon, les taureaux chercheront probablement à tester à nouveau leur chance à la moyenne mobile de 200 jours.

Si cela reste, cherchez un recul de plus de 50 $, puis 53,50 $. Je ne sais pas pourquoi FTCH est soumis à autant de pression, mais s’il tombe vraiment en panne, il y a toujours un écart de près de 38 $ à surveiller, suivi du niveau de cassure clé à 32 $.

Je ne pense pas que 32 $ soient dans les cartes, mais si c’est le cas, les acheteurs de croissance devraient trébucher sur eux-mêmes pour l’obtenir.

Top des métiers du lundi n ° 5: Baidu (BIDU)



Cliquez pour agrandir Baidu (NASDAQ:BIDU) jeudi, alors qu’il est descendu à la moyenne mobile de 100 jours et a déclaré: «Cela ne génère pas beaucoup de rebond jusqu’à présent… Soyez prudent avec celui-ci également. C’est difficile en technologie en ce moment et Baidu ne fait pas exception à cette observation. »

Bien sûr, je ne pensais pas que les actions chuteraient encore de 10% vendredi.

Avec la chute de vendredi, les actions diminuent vers les moyennes mobiles de 200 jours, 50 semaines et 10 mois. Je pense que c’est une meilleure zone risque / récompense que jeudi et donne aux investisseurs un point bas contre lequel tirer s’ils sont capables d’entrer à un bon prix.

Un retour de plus de 200 $ met 213 $ en jeu, suivi de la moyenne mobile sur 100 jours.

A la date de publication, Bret Kenwell détenait une position longue sur FTCH.

Bret Kenwell est le manager et l’auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.