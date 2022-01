Top dix des histoires ridicules de l’année dernière

par Simon Black, Souverain Homme :

Chaque vendredi, nous publions un récapitulatif des histoires les plus ridicules du monde entier qui menacent votre liberté. Pour la fin de 2021, nous avons rassemblé les meilleures ou les pires histoires que nous avons écrites cette année. Dégustez… peut-être avec l’alcool de votre choix pour soulager la douleur.

« Petit allaitement » est le nouveau terme inclusif de genre dans les hôpitaux britanniques

Les hôpitaux universitaires de Brighton et du Sussex font partie du réseau du National Health Service du Royaume-Uni.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Il y a environ un an, les hôpitaux ont présenté leur politique de 2021 sur « l’orientation linguistique pour l’inclusion du genre dans les services de maternité ».

« Pour nous, une approche sexospécifique signifie utiliser un langage non sexiste parallèlement au langage de la féminité, afin de garantir que tout le monde est représenté et inclus. »

Apparemment, le terme « allaitement » est maintenant offensant selon nos chefs de guerre sociaux. Et il est encore plus offensant de désigner une mère qui allaite comme une « femme qui allaite », parce que cette terminologie n’inclut pas le genre.

Les hôpitaux ont donc commencé à désigner ces personnes comme des « personnes qui s’alimentent le thorax ».

L’hôpital cite des précédents établis par la British Medical Association qui « reconnaît qu’une grande majorité des personnes qui tombent enceintes et accouchent sont des femmes, mais certaines peuvent être des hommes trans ou des personnes non binaires ».

Par conséquent, le terme « personnes enceintes » est plus politiquement correct que « femmes enceintes ».

Cliquez ici pour lire le bulletin.

Livre de prières : « Cher Dieu, s’il vous plaît, aidez-moi à haïr les Blancs.

Un livre de prières intitulé « Un rythme de prière : une collection de méditations pour le renouveau » est un best-seller numéro un sur Amazon dans la catégorie « méditation ».

Une prière, intitulée « Prière d’une femme noire fatiguée », par le Dr Chanequa Walker-Barnes, professeur de théologie à l’Université Mercer, commence :

« Cher Dieu, s’il vous plaît, aidez-moi à haïr les Blancs. Ou du moins de vouloir les haïr… Je veux arrêter de me soucier de leurs âmes racistes égarées, arrêter de croire qu’ils peuvent être meilleurs, qu’ils peuvent arrêter d’être racistes.

La « prière » décrit ensuite le type de personne blanche qu’ils veulent haïr – pas les vrais ouvertement racistes, mais les « loups déguisés en mouton » qui « ne voient pas la couleur », sont amicaux et tolérants en surface.

«Seigneur, si telle est ta volonté, endurcis mon cœur. Empêche-moi de m’efforcer de voir le meilleur chez les gens. Empêchez-moi d’espérer que les Blancs peuvent faire et être meilleurs. Laissez-moi plutôt les imaginer comme des robes à capuchon blanc debout devant des croix en feu. Permettez-moi de les voir comme des fanatiques désespérément impénitents et réprouvés qui ont blasphémé le Saint-Esprit et qui doivent être livrés au malin. »

« Accordez-moi une carte sans jugement si je fais des Blancs l’exception à votre commandement d’aimer nos voisins comme nous nous aimons nous-mêmes. »

C’est un culte religieux malade, insensé, de personnes haineuses. Mais des institutions comme les églises, les écoles et les entreprises poussent ce racisme flagrant à la mode.

Le livre est également disponible chez Target, un magasin qui a interdit un livre qui donnait la parole aux personnes transgenres qui regrettaient leur décision de faire la transition.

Mais la haine des blancs est parfaitement acceptable.

Cliquez ici pour voir les photos des extraits.

Les écoles publiques de Californie veulent introduire la prière—aux dieux aztèques du sacrifice humain

Un programme d’études approuvé à l’échelle de l’État en Californie pour les élèves du primaire et du secondaire tente de «décoloniser» la société américaine avec un cours «d’études ethniques».

Au cours, les enfants apprennent des chants aztèques à divers dieux du sacrifice humain et du cannibalisme, demandant aux dieux d’en faire des guerriers pour la justice sociale.

Tout cela pour aider les enfants à « défier les croyances racistes, fanatiques, discriminatoires, impérialistes/coloniales » enracinées dans « la suprématie blanche, le racisme et d’autres formes de pouvoir et d’oppression ».

Par exemple, Huitzilopochtli, le dieu aztèque de la guerre, était traditionnellement vénéré avec des sacrifices humains. Les écoliers demanderont à la divinité de leur inculquer « un esprit révolutionnaire ».

L’énoncé de vision du programme admet qu’il ne s’agit pas d’éducation, mais plutôt d’un « outil de transformation, de changement social, économique et politique et de libération ».

Cliquez ici pour lire l’histoire complète.

Pour protéger les femmes, un politicien britannique suggère un couvre-feu à 18 heures pour les hommes

La politicienne britannique Jenny Jones, baronne à la Chambre des Lords, a déclaré qu’elle pourrait introduire « un amendement visant à créer un couvre-feu pour les hommes dans la rue après 18 heures, ce qui, à mon avis, rendrait les femmes beaucoup plus sûres et la discrimination de toutes sortes serait diminué.

Sauf bien sûr la discrimination contre la grande majorité des hommes innocents qui sortent tous les soirs et ne harcèlent pas les femmes.

Mais bon, cette logique n’a pas empêché les responsables de la santé publique d’ordonner un couvre-feu pour les personnes en bonne santé lorsqu’une petite minorité du public a été infectée par Covid-19.

Precedent suggère qu’un couvre-feu pour tous les hommes serait une solution tout à fait appropriée si la violence à l’égard des femmes est qualifiée de crise de santé publique.

Au cours de ses commentaires, Jones a fait référence au meurtre de Sarah Everand, qui a disparu lors d’une promenade nocturne à Londres.

Le seul problème avec la solution de Jones : un officier de police métropolitaine a été reconnu coupable du meurtre.

Mais peut-être que cela signifie simplement que tous les officiers de service après 18 heures devraient également être des femmes. Pourquoi ne pas créer une société féminine parallèle, afin que les femmes n’aient jamais à entrer en contact avec les hommes ?

Naturellement, quiconque a un problème avec cette logique doit être négateur de la science.

Cliquez ici pour lire l’histoire complète.

Une véritable revue médicale dit que la blancheur est « une maladie maligne ressemblant à un parasite »

« La blancheur est une condition que l’on acquiert d’abord et que l’on a ensuite – une maladie maligne ressemblant à un parasite à laquelle les « blancs » ont une sensibilité particulière. »

Malheureusement, ce n’est pas un reportage satirique sur Onion ou Babylon Bee, mais il devient de plus en plus difficile de faire la différence.

Le Journal of the American Psychoanalytic Association, est une véritable revue académique qui a publié un article de recherche intitulé On Have Whiteness.

L’auteur est Donald Moss, membre du corps professoral de l’Institut psychanalytique de New York et du Centre de psychanalyse de San Francisco.

Il a écrit:

« La blancheur parasite rend les appétits de ses hôtes voraces, insatiables et pervers. Ces appétits déformés ciblent particulièrement les peuples non blancs. Une fois établis, ces appétits sont presque impossibles à éliminer. Un traitement efficace consiste en une combinaison d’interventions psychiques et socio-historiques.

Le résumé note qu’« il n’y a pas encore de remède permanent », mais peut-être que les scientifiques développent une solution finale…

Cliquez ici pour lire le résumé de l’étude.

S’opposer aux restrictions COVID ? Vous pourriez être un terroriste.

À l’approche du 20e anniversaire du 11 septembre, le Département de la sécurité intérieure a mis en garde contre un terrorisme potentiel.

Mais pour une raison quelconque, il n’était pas axé sur les terroristes étrangers hébergés par des talibans comme les talibans, désormais de retour au pouvoir en Afghanistan.

Au lieu de cela, le DHS se concentre sur les extrémistes nationaux, déclarant :

« Ces menaces sont également exacerbées par les impacts de la pandémie mondiale en cours, y compris les griefs concernant les mesures de sécurité de la santé publique et les restrictions gouvernementales perçues. »

Attends quoi?? Des restrictions gouvernementales « perçues » ? C’est comme si ces gens pensaient que les restrictions n’étaient pas réelles. Nous avons apparemment imaginé toutes les restrictions au cours des deux dernières années.

Et quiconque imagine ces restrictions « perçues », comme les mandats de masque pour les écoliers, doit être un terroriste national.

C’est parfaitement logique.

Cliquez ici pour lire le bulletin.

Une ville australienne exécute des chiens… pour prévenir le COVID

Des travailleurs bénévoles d’un refuge pour chiens à Cobar, en Australie, devaient sauver plusieurs animaux d’une fourrière située à environ 160 km de la ville de Bourke.

Mais le conseil du gouvernement local de Bourke ne voulait pas que des êtres humains galeux, dégoûtants et malades viennent dans leur ville.

Ainsi, le conseil municipal de Bourke a ordonné que les chiens soient abattus. Oui. Je suis sérieux.

Le conseil a déclaré avoir tué les chiens « pour protéger ses employés et sa communauté, y compris les populations autochtones vulnérables, du risque de transmission du COVID-19 ».

Cliquez ici pour lire l’histoire complète.

La créatrice de la robe « Tax the Rich » d’AOC n’a pas payé ses impôts

En septembre, la représentante Alexandria Ocasio-Cortez portait une robe arborant «Tax the Rich» au gala MET de 35 000 $ par billet.

La créatrice de sa robe est Aurora James, qui vend des robes hors de prix à des célébrités. L’entreprise de design détenue par James doit près de 180 000 $ d’impôts.

Pour non-paiement des charges sociales, l’entreprise doit près de 15 000 $ à l’État de New York et au gouvernement fédéral plus de 100 000 $. Il doit également 62 000 $ en indemnisation des accidents du travail à l’État de New York.

Lire la suite @ SovereignMan.com