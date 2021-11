Top-Down Roguelite ‘Tunnel Of Doom’ creuse son chemin pour passer le mois prochain

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Du développeur indépendant finlandais Antti Vaihia, Tunnel of Doom sera lancé sur Nintendo Switch le 23 décembre, a-t-il été annoncé.

Le jeu est un titre d’action roguelite de haut en bas qui allie stratégie de tower defense et combat pratique. Vous explorerez une mine infestée de monstres, installerez des pièges et renforcerez vos défenses avant de combattre les vagues de créatures déterminées à vous arrêter dans votre élan. Voici quelques relations publiques pour planter le décor :

Tunnel of Doom est un hybride d’action rogue-lite qui mélange la défense de la tour avec un gameplay de combat au corps à corps et à distance. Généré au hasard, chaque run est différent alors que vous guidez Angel dans une quête pour sauver son mari. Rassemblez des ressources, découvrez des avantages et utilisez ce que vous trouvez pour combattre des vagues de monstres.

Principales caractéristiques:

– Poser des pièges : C’est toi contre les hordes ! Augmentez vos chances de succès et de survie en positionnant stratégiquement les canons et les barricades avant le début des batailles.

– Rassembler des ressources : Briser les lampes. Détruisez les caisses. Faire sauter des rochers. Cherchez dans la mine des matériaux pouvant être utilisés comme armes de fortune ou des munitions pour les pièges.

– Combat d’armes : Si les munitions de votre revolver ou de votre fusil s’épuisent… improvisez ! Jetez des pierres ou du verre. Balancez votre pioche. Sortez la TNT. Faites ce qu’il faut pour éviter d’être assailli par les monstres !

– Trouver des avantages : De meilleurs pièges. Armes améliorées. Davantage de ressources. Il y a 50 avantages à découvrir, chacun offrant un éventail d’améliorations de statistiques et d’ajustements de gameplay.

– Généré au hasard : La disposition de la mine, les avantages et les combats de monstres changent à chaque nouveau jeu, ce qui signifie que chaque partie est différente !

– Mode Rêve : Échappez-vous de la mine pour débloquer ce nouveau défi sans fin.