Top ESPN Personality Leaves Network

L’une des principales personnalités d’ESPN a quitté le réseau. Mercredi, Katie Nolan a annoncé qu’elle n’était plus avec ESPN. Elle a admis qu’elle cherchait à envoyer un tweet beaucoup plus tôt puisqu’il n’a pas été vu sur ESPN récemment.

“J’ai pensé à envoyer ce tweet pendant des semaines et je n’ai toujours aucune idée de comment faire pour que cela ne vous fasse pas tous rouler des yeux”, a écrit Nolan. “Hélas: la chose évidente est arrivée. Je ne travaille plus chez ESPN. Je suis vraiment reconnaissant pour mon temps ici. J’ai fait des amitiés incroyables et des erreurs précieuses. Cette année de ralentissement m’a affecté au niveau cellulaire. Si vous écoutez pour le podcast, ce n’est pas une nouvelle pour vous. La prochaine étape pour moi est de déterminer comment/où/quand ce nouveau moi peut utiliser les compétences que l’ancien moi a acquises pour faire ce que je pense avoir besoin de faire. Et peut-être des vacances ? »

Katie Nolan, arriviste des médias sportifs numériques, quitte ESPN https://t.co/735q88CBZE – Variété (@Variety) 29 septembre 2021

Nolan a rejoint ESPN en 2017 après avoir passé quatre ans sur Fox Sports, selon Yahoo Sports. Pendant son séjour à ESPN, Nolan a animé une émission de fin de soirée Always Late avec Katie Nolan sur ESPN et ESPN +. Elle a également été vue dans d’autres émissions ESPN dans la journée, apparaissant sur Highly Questionable, où elle rejoindrait Dan Le Batard avant de partir en janvier.

“Par souci de concision, je vais gérer la plupart de mes remerciements par SMS, mais je veux chanter publiquement les louanges de [Ashley Barband], une femme qui a fait beaucoup de sacrifices personnels au service d’ESPN et de moi-même, et qui ne saura peut-être jamais à quel point cela signifie pour moi”, a écrit Nolan. “Enfin, aux fans de podcast les plus assiégés du jeu : merci, pour tout. Vous voir être décents et hilarants les uns avec les autres en ligne est la meilleure preuve que j’ai que je suis sur un chemin qui vaut la peine d’être parcouru. Vous gouvernez. Si tu es toujours là à mon retour, je ne l’oublierai pas.”

Selon Deadline, Nolan gagnait 1 million de dollars lorsqu’elle a rejoint ESPN. Elle a démissionné avec le réseau en 2020, mais son émission Always Late a été annulée cette année. Dans un communiqué, ESPN a déclaré: “Nous remercions Katie pour ses contributions à ESPN et lui souhaitons bonne chance pour l’avenir.”