Top FanDuel joue pour l’Open Banque Nationale 2021 ⋆ .

L’Amérique du Nord a officiellement pris le contrôle du paysage du tennis, les deux côtés de la tournée jouant au Canada cette semaine. Il est rare qu’il y ait des matchs dans tous les mêmes fuseaux horaires, en particulier ceux qui sont favorables aux États-Unis, et avec un intérêt accru, FanDuel a ramené le tennis DFS. Comme d’habitude, ils ont inclus une cargaison de matchs avec 27 parmi lesquels choisir, alors faisons quelques choix.

Meilleurs choix DFS Open de la Banque Nationale pour le Tennis FanDuel | 9 août

Pour m’aider à prendre l’une des nombreuses décisions difficiles, j’utiliserai les projections DFS d’Awesemo, à la pointe de l’industrie, qui incluent également des données de match en régression et des probabilités de résultat.

Paula Badosa (17 $)

Adversaire : Viktorija Golubic

Cotes : -162 (SugarHouse)

À seulement 17 $, Paula Badosa est en jeu dans tous les formats pour le tennis DFS avec sa valeur et ses fortes cotes. Elle a franchi une nouvelle étape dans sa carrière cette année en remportant son premier titre WTA. En plus de cela, elle a également battu la joueuse n ° 1 mondiale cette année de manière impressionnante. À ce stade, le tennis en dur semble être sa surface la plus faible, car elle a eu du mal à gagner des points sans servir. Sa carrière de 39% de points de retour gagnés sur des terrains durs est de loin sa pire performance sur toutes les surfaces. Heureusement, Viktorija Golubic n’a pas de jeu de service à proprement parler, avec un pourcentage d’as au sud de 1%, même sur dur. Badosa devrait facilement gérer Golubic et son style défensif.

Estompe : Sara Sorribes Tormo, Daria Kasatkina, Danielle Collins, Mackenzie McDonald, Johanna Konta

