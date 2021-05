Top Grad Stocks 2021: 7 choix d’actions Bullseye parfaits pour les diplômés universitaires

Note de l’éditeur : cet article fait partie de notre série « Top Grad Stocks 2021 », où nos analystes de marché avisés recommandent leurs meilleurs choix pour les portefeuilles des nouveaux diplômés. Consultez « Money Moves for Recent Grads » pour plus de conseils financiers et cliquez ici pour voir plus d’actions pour votre liste d’achats obligatoires.

Félicitations, vous avez obtenu votre diplôme universitaire ! Vous avez probablement appris plusieurs leçons clés, telles que comment rédiger un article en quelques heures seulement avant la date limite et quel alcool bon marché a vraiment bon goût. Cependant, il est probable que vous vous sentiez mal préparé lorsque vous envisagez l’avenir. Comment décrocher le job parfait ? Décidez des avantages offerts par l’employeur? Remplir un portefeuille d’investissements gagnants ?

Pour les nouveaux diplômés, prendre des décisions d’investissement à long terme est particulièrement difficile en ce moment. Les investisseurs particuliers se concentrent sur les actions meme comme GameStop (NYSE:GME) et les crypto-monnaies spéculatives comme Dogecoin (CCC:DOGE-USD). Bien que vous puissiez certainement gagner beaucoup d’argent en pariant sur ces jeux à haut risque, ils peuvent ne pas tenir dans cinq ou 10 ans.

Heureusement, les pros d’InvestorPlace sont prêts à vous aider ! Leurs actions de premier plan comprennent des actions de défense, des cryptos durables et des sociétés axées sur la croissance. Avec leur aide, vous pourrez réussir ce prochain chapitre de la vie.

Sans ordre particulier, voici les sept meilleurs investissements que les professionnels d’InvestorPlace recommandent aux nouveaux diplômés en 2021 :

Cible (NYSE:TGT)

Amazon (NASDAQ :AMZN)

Pay Pal (NASDAQ :PYPL)

Lockheed Martin (NYSE:LMT)

Pomme (NASDAQ :AAPL)

Litecoin (CCC:LTC-USD)

Disney (NYSE:DIS)

Top Grad Stocks 2021: Objectif (TGT)

Source : Robert Gregory Griffeth / Shutterstock.com

Investisseur: David Moadel

Pour les nouveaux diplômés universitaires, la dernière année et demie a été tout sauf stable. Les universités ont traité de la navigation dans Covid-19 et des défis de la poursuite de l’apprentissage à distance et hybride. Les stages se sont interrompus pour l’été. Les étudiants ont eu du mal à trouver du travail. Jusqu’à il y a quelques semaines, de nombreux étudiants n’étaient pas sûrs d’avoir une cérémonie de remise des diplômes traditionnelle en 2021.

Comme le souligne David Moadel, contributeur d’InvestorPlace, l’histoire de Target en 2021 est l’inverse. Au lieu de connaître de la volatilité, Target a prouvé qu’elle était stable.

Pour les nouveaux investisseurs, cela fait de Target une option intéressante à long terme. Moadel écrit que contrairement aux actions cotées en cents et aux actions meme, Target est une entreprise que les investisseurs peuvent ajouter à leurs portefeuilles et oublier. Grâce à l’épaisseur et à la finesse, le détaillant continuera à livrer et à verser des dividendes.

Vous redoutez d’ajouter un nom à l’ancienne à votre compte ? Réfléchissez à deux fois. Bien que Target soit une valeur défensive qui bénéficie de son vaste réseau de magasins physiques, elle offre également une croissance. Au cours de la dernière année, Target a vu ses ventes en ligne monter en flèche de 145%.

En savoir plus sur les raisons pour lesquelles TGT est l’un des meilleurs stocks de diplômés de 2021 ici.

Amazon (AMZN)

Source : Mike Mareen / Shutterstock.com

Investisseur: Dana Blankenhorn

L’école est peut-être terminée pour l’été, mais acheter des actions Amazon est une opportunité d’apprentissage tout au long de la vie. C’est du moins ce que raconte Dana Blankenhorn, collaboratrice d’InvestorPlace.

Amazon est une action qui englobe vraiment tout, ce qui signifie qu’elle donnera aux nouveaux investisseurs une exposition à plusieurs thèmes en accélération. L’entreprise joue évidemment un rôle prépondérant dans le e-commerce, mais elle est également leader dans le streaming et le cloud computing. Ses efforts dans les domaines de la télémédecine, des services de pharmacie et de la vente au détail d’épicerie méritent également un examen plus approfondi.

Mais au-delà de cela, Blankenhorn considère Amazon comme une leçon d’évolution des entreprises.

Si vous achetez Amazon maintenant, il parie qu’il sera différent dans plusieurs années, et pas dans le mauvais sens. L’entreprise continuera de croître et de déplacer ses ressources vers différents secteurs verticaux. Dans quelques semaines, le PDG Jeff Bezos quittera ses fonctions. Lorsqu’Andy Jassy assumera le rôle principal, il pourrait scinder l’entreprise, scinder les actions ou faire autre chose. Quoi qu’il en soit, les investisseurs pourront naviguer dans des temps changeants.

Vous avez peur du prix élevé de l’action ? Avec Amazon qui se négocie à plus de 3 000 $ par action, ce n’est pas vraiment gentil avec les portefeuilles des nouveaux diplômés. Cependant, Blankenhorn recommande de rechercher des options d’investissement fractionnaire sur Robin des Bois ou d’autres plateformes.

En savoir plus sur les raisons pour lesquelles AMZN est l’un des meilleurs stocks de diplômés pour 2021 ici.

Meilleures actions des diplômés 2021 : PayPal (PYPL)

Source : JHVEPhoto / Shutterstock.com

Investisseur: Tezcan Gecgil

Les nouveaux diplômés connaissent certainement PayPal et son service Venmo. Cependant, ils ne savent peut-être pas que PayPal est l’un des meilleurs investissements qu’ils peuvent faire actuellement.

Comme l’écrit Tezcan Gecgil, contributeur d’InvestorPlace, PayPal se démarque lorsqu’il s’agit d’envisager le long terme grâce à sa portée dans la fintech. La technologie financière, ou fintech, est un thème qui continue de s’accélérer à Wall Street. Les investisseurs misent sur des entreprises qui promettent de perturber les institutions financières et de supprimer les intermédiaires. Ces entreprises, comme PayPal, facilitent les transactions. Ce facteur de commodité aidera PYPL à survivre et à prospérer.

A quoi ressemblera la prospérité ? À l’heure actuelle, PayPal compte environ 400 millions de clients actifs et son utilisateur moyen effectue des transactions avec PayPal 40 fois par an. C’est déjà le service de paiement en ligne le plus populaire aux États-Unis.

De plus, comme l’écrit Gecgil, PayPal a toujours une voie de croissance clé. La société a adopté les crypto-monnaies, en déployant des fonctionnalités qui permettent aux consommateurs d’effectuer des transactions en Bitcoin (CCC:BTC-USD), Ethereum (CCC:ETH-USD), Litecoin et Bitcoin Cash (CCC:BCH-USD). PayPal et Venmo viennent également d’annoncer qu’ils autoriseront les retraits vers des portefeuilles tiers.

En savoir plus sur les raisons pour lesquelles PYPL est l’une des meilleures actions de diplômés pour 2021 ici.

Lockheed Martin (LMT)

Source : Ken Wolter / Shutterstock.com

Investisseur: Bob Ciura

La remise des diplômes peut être une période instable, c’est pourquoi Bob Ciura pense que Lockheed Martin est l’un des meilleurs titres à acheter. Tout comme la société d’aérospatiale et de défense cherche à protéger la nation, l’action LMT offre une protection de portefeuille.

Pour ceux qui ne le connaissent pas, Lockheed Martin est le plus grand nom de ce secteur. La société est responsable des innovations clés en matière de défense telles que les avions militaires F-35, F-22 et F-16. Il a également des contributions de premier plan dans les systèmes de missiles et les satellites spatiaux. Historiquement, la demande pour ces industries est restée stable, donnant à Lockheed Martin la capacité de traverser les moments difficiles. En fait, Ciura souligne que Lockheed Martin a également de solides antécédents avec son dividende.

Une dernière chose : Lockheed Martin tire peut-être profit de ses innovations, mais Ciura voit également une véritable voie pour une croissance continue. Au cours des cinq dernières années, les dépenses gouvernementales en matière de défense ont augmenté de 25 %. Ce rythme ne devrait pas ralentir et Lockheed est dans une position clé pour en profiter.

Dans l’ensemble, l’action LMT ressemble à un autre achat solide à long terme qui vous paiera pour la conserver.

En savoir plus sur les raisons pour lesquelles LMT est l’un des meilleurs stocks de diplômés pour 2021 ici.

Meilleures actions des diplômés 2021 : Apple (AAPL)

Source : View Apart / Shutterstock.com

Investisseur: Will Ashworth

Tout le monde dit qu’une pomme par jour éloigne le médecin. Le contributeur d’InvestorPlace, Will Ashworth, est d’accord, et il pense également que les actions Apple peuvent aider à éviter les pertes de votre portefeuille.

Pour les nouveaux diplômés, c’est une qualité assez attrayante à trouver dans un investissement.

Alors pourquoi Apple est-il l’un des meilleurs titres des diplômés pour 2021? Ashworth soutient que l’argument haussier pour Apple repose sur la popularité de ses produits. Ses produits électroniques grand public sont presque omniprésents et chaque nouvelle itération de ses produits, des ordinateurs portables aux smartphones en passant par les écouteurs sans fil, a été satisfaite avec une forte demande. Cette demande est particulièrement présente chez les jeunes consommateurs, qui comptent davantage sur leurs appareils technologiques personnels.

Par conséquent, Ashworth considère les actions Apple comme un moyen pour les investisseurs de se payer en premier. Ils peuvent investir dans quelque chose qu’ils voient, connaissent et utilisent. Ensuite, ils peuvent bénéficier de sa croissance continue et de ses futurs produits et services.

Besoin de plus de conviction ? Warren Buffett est l’un des principaux actionnaires du stock AAPL. Compte tenu de l’influence que l’Oracle d’Omaha a sur Wall Street, c’est un assez bon signe.

Pour en savoir plus sur les raisons pour lesquelles AAPL est l’un des meilleurs titres de diplômés pour 2021, cliquez ici.

Litecoin (LTC-USD)

Source: Shutterstock

Investisseur: Tezcan Gecgil

Au cas où vous ne l’auriez pas remarqué, le marché des crypto-monnaies a été brûlant cette année. Dans cet esprit, le contributeur d’InvestorPlace, Tezcan Gecgil, a déclaré que les nouveaux diplômés seraient sages de diversifier leurs portefeuilles avec des cryptos de premier ordre.

Son choix dans cet espace est Litecoin, qui a une capitalisation boursière de près de 13 milliards de dollars et revendique la 14e place sur CoinMarketCap. Cette taille et ce classement sont importants – ils apportent un sentiment de légitimité et de durabilité que tous les cryptos n’ont pas.

Au-delà de cela, Gecgil pense que Litecoin a vraiment des avantages concurrentiels sur le marché de la cryptographie.

Litecoin est l’une des nombreuses fourchettes Bitcoin. Elle a démarré en 2011 sous la houlette de Charlie Lee, un ancien employé de Alphabet (NASDAQ :GOOG, NASDAQ :GOOGL), le conglomérat qui est la société mère de Google. Comme son nom l’indique, Litecoin est une version allégée de Bitcoin. Il fonctionne de manière très similaire, mais ses vitesses de transaction sont beaucoup plus rapides et beaucoup plus rentables. Cela le rend très attrayant pour les utilisateurs qui accordent la priorité à la vitesse et ne cherchent pas à payer les frais de transaction élevés trouvés sur d’autres blockchains.

De plus, grâce à sa taille et sa relation avec Bitcoin, le Litecoin est l’une des crypto-monnaies les plus accessibles. Les utilisateurs peuvent effectuer des transactions avec lui via des milliers de marchands, et il est disponible sur des échanges cryptographiques comme Robinhood et Coinbase (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE).

En savoir plus sur les raisons pour lesquelles LTC est l’un des meilleurs investissements pour les nouveaux diplômés ici.

Meilleures actions des diplômés 2021 : Disney (DIS)

Source : spiderman777 / Shutterstock.com

Investisseur: Chris Markoch

Vous venez peut-être d’obtenir votre diplôme universitaire, mais Chris Markoch, collaborateur d’InvestorPlace, recommande de penser à l’avenir. D’autres transitions de la vie, comme se marier et avoir des enfants, influenceront votre façon d’investir.

Cependant, Markoch dit qu’il existe des actions qui sont pertinentes, peu importe où vous vous trouvez dans la vie, et Disney en fait partie. En ce moment, l’entreprise séduit les consommateurs jeunes et moins jeunes. Ses parcs à thème et ses hôtels ont une longue et emblématique histoire. Il a également son service de streaming Disney + avec des émissions comme The Mandalorian qui ont accroché le public.

Certes, Disney a prouvé en 2020 que même certaines des meilleures actions ne sont pas sans risque. Le Covid-19 a pesé sur bon nombre de ses activités, notamment les parcs à thème et le streaming. Disney a cependant persévéré et tire parti de la demande refoulée à mesure que le pays rouvre. Cela signifie qu’à court terme, les investisseurs peuvent profiter de l’histoire de la reprise.

À long terme, Markoch fait le pari que Disney fera partie de votre vie d’une manière différente, surtout si vous choisissez d’avoir des enfants. Votre argent en actions DIS deviendra un passe-temps familial et rendra les gains d’autant plus doux.

Alors, quelle est la ligne de fond? La Maison de la souris n’est peut-être pas parfaite, mais tous les chemins semblent mener à Disney World. Pour les investisseurs, c’est une thèse d’investissement convaincante.

Pour en savoir plus sur les raisons pour lesquelles DIS est l’un des meilleurs titres de diplômés pour 2021, cliquez ici.

À la date de publication, Sarah Smith n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Sarah Smith est la rédactrice de Today’s Market chez InvestorPlace.com.