Top Grad Stocks 2021: Verrouiller les dividendes à long terme avec LMT Stock

Note de l’éditeur: Cet article fait partie de notre «Top Grad Stocks 2021» série, où nos analystes de marché avisés recommandent leurs meilleurs choix pour les portefeuilles des nouveaux diplômés. Consultez «Money Moves for Recent Grads» pour plus de conseils financiers et cliquez ici pour voir plus d’actions pour votre liste d’achats incontournables.

Source: Ken Wolter / Shutterstock.com

La plupart des collèges ayant conclu l’année scolaire et les cérémonies d’ouverture ayant eu lieu, les nouveaux diplômés sont libres de passer au prochain chapitre de leur vie. Les nouveaux diplômés qui entrent sur le marché du travail recevront leur premier chèque de paie régulier. Bien que ce chèque de paie couvre le loyer et d’autres nécessités, un autre élément très important à considérer est l’épargne pour la retraite.

Les diplômés cette année resteront probablement sur le marché du travail pendant au moins 30 ans. Bien que cela puisse sembler lointain, commencer à investir plus tôt permet au capital investi de se composer pendant une période plus longue. Cela peut positionner les investisseurs pour une bien meilleure retraite et éventuellement une retraite anticipée.

Le meilleur scénario est pour les nouveaux diplômés de trouver d’excellentes actions de croissance des dividendes à long terme, telles que celles de l’indice Dividend Achievers, qui sont des actions avec au moins 10 années consécutives de croissance des dividendes. Pour cette raison, nous recommandons Lockheed Martin (NYSE:LMT) comme une action à long terme à acheter pour les nouveaux diplômés.

Stock LMT: Contexte et catalyseurs de croissance

Ceux qui effectuent leur premier investissement devraient considérer les entreprises dont la croissance est avérée et qui versent également des dividendes croissants. Les entreprises de haute qualité sont en mesure de générer des dividendes dans les conditions économiques les plus difficiles.

Lockheed Martin est la plus grande entreprise du secteur de l’aérospatiale et de la défense. La société est composée de quatre segments d’activité, dont l’aéronautique (qui abrite des avions militaires comme les F-35, F-22 et F-16), les systèmes rotatifs et de mission (qui produit des hélicoptères, des navires de guerre et de l’électronique), des systèmes de mission, des missiles et Fire Control (qui crée des systèmes de défense antimissile) et Space Systems (qui fournit des satellites).

L’activité de l’entreprise est assez diversifiée. Alors que l’aéronautique représente environ 40% des ventes, aucun autre segment ne produit plus d’un quart des ventes annuelles. Les sources de revenus de Lockheed Martin offrent également une certaine protection contre la diversification. Par exemple, 60% des revenus proviennent du département américain de la Défense. Ensuite, 30% proviennent de clients internationaux et 10% d’autres agences gouvernementales américaines.

L’entreprise bénéficie d’avantages concurrentiels et de catalyseurs de croissance qui devraient assurer la croissance dans le futur.

La croissance à long terme est idéale pour les diplômés récents

Les jeunes investisseurs qui achètent des actions pour les acheter et les conserver à long terme doivent se préoccuper du potentiel de croissance à long terme d’une entreprise. Lockheed Martin bénéficie d’avantages concurrentiels durables qui en feront un chef de file de l’industrie pour les décennies à venir. Les dépenses publiques sont l’un des principaux vents favorables du secteur de l’aérospatiale et de la défense dans son ensemble. Les dépenses américaines en matière de défense ont augmenté de près de 25% au cours des cinq derniers exercices.

En tant que plus grande entreprise du secteur de l’aérospatiale et de la défense, Lockheed Martin est dans une position privilégiée pour capitaliser sur des dépenses de défense plus élevées. La société a terminé le trimestre le plus récent avec un carnet de commandes de plus de 147 milliards de dollars, ce qui lui donne une longue piste de croissance pour les décennies à venir.

Ces avantages concurrentiels et catalyseurs de croissance ont permis à l’entreprise d’augmenter son bénéfice par action (BPA) à un taux annualisé de 12% au cours de la dernière décennie. Le BPA a augmenté de plus de 13% de 2007 à 2009, montrant à quel point ce secteur peut être résistant à la récession.

Bien que nous pensons que la croissance pourrait ralentir quelque peu par rapport à son taux de croissance à long terme au cours des cinq prochaines années, en fin de compte, le leadership de Lockheed Martin dans son secteur et son portefeuille de produits bien ancré devraient positionner la société comme un excellent investissement pour les années à venir. Dans le même temps, les dividendes devraient également continuer de croître.

Analyse des dividendes

Lockheed Martin a augmenté son dividende de 10% en 2020, prolongeant sa séquence de croissance du dividende à 18 ans. En plus de la croissance du BPA pendant la dernière récession, Lockheed Martin a également augmenté son dividende de près de 60% pendant cette période. Cela devrait donner aux investisseurs l’assurance que la prochaine récession ne sera pas un obstacle à la capacité de l’entreprise à augmenter ses dividendes, même si l’ampleur de l’augmentation risque de ne pas se répéter.

Lockheed Martin a augmenté son dividende à un taux de près de 12% au cours de la dernière décennie. La plupart des entreprises ont tendance à afficher des augmentations de dividendes plus faibles au fil du temps, car il devient plus difficile de fournir un taux de croissance élevé à partir d’une base plus élevée. L’augmentation la plus récente de Lockheed Martin montre que les taux de croissance élevés sont toujours une réalité pour les actionnaires.

L’entreprise peut le faire parce que son ratio de distribution de dividendes est si bas. La société devrait distribuer 10,40 $ de dividende par action en 2021. En utilisant notre attente de 26,55 $ de BPA pour l’année, le ratio de distribution n’est que de 39%. Le taux de croissance des bénéfices de Lockheed, associé au faible ratio de distribution, devrait correspondre à des taux de croissance des dividendes élevés à l’avenir.

Les actions de croissance de dividendes de qualité comme l’action LMT sont particulièrement précieuses pour les nouveaux diplômés, car les jeunes investisseurs ont l’horizon temporel le plus long. Avec tant d’années devant eux, ils ont le luxe du temps pour permettre à la composition d’exercer sa magie.

Le bilan de Lockheed Martin renforce notre conviction que le dividende de la société restera solide. La société a terminé le trimestre le plus récent avec 51,4 milliards de dollars d’actifs totaux, dont 20,3 milliards de dollars d’actifs courants et 2,9 milliards de dollars de trésorerie et équivalents. Cela se compare favorablement au passif total de 45,1 milliards de dollars et au passif à court terme de 14,7 milliards de dollars. Il est peu probable que la dette réduise la croissance future des dividendes. Le maintien d’un bilan sain est une autre considération importante dans la détermination des actions qui seront intéressantes à détenir à long terme.

Réflexions finales sur le stock LMT

Les nouveaux diplômés qui entrent sur le marché du travail ont de nombreux choix en matière d’investissement. Nous croyons qu’investir dans des entreprises de grande qualité dotées de modèles commerciaux solides et d’une histoire de dividendes croissants sont les meilleurs moyens d’investir pour la retraite.

À cette fin, un choix comme l’action LMT est un excellent moyen de créer de la richesse sur le long terme.

A la date de publication, Bob Ciura détenait une position longue dans LMT. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.