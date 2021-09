Top Gun : le réalisateur de Maverick explique pourquoi Tom Cruise a mis en place un programme de formation et a mis des acteurs en l’air

Bien que cela semble génial, cette authenticité n’est pas gratuite. Piloter un avion de chasse est incroyablement épuisant, et il faut une formation insensée pour même mettre les pieds à l’intérieur d’un cockpit. C’est pourquoi Tom Cruise a personnellement conçu un programme d’endurance pour préparer physiquement ses co-stars à voler. Pour se préparer à son rôle de fils de Goose, Bradley « Rooster » Bradshaw, Miles Teller (Thank You for Your Service, Escape from Spiderhead) s’est engagé dans une formation de survie dans l’eau dans un appareil appelé « dunker » – une machine qui fait essentiellement de son mieux pour noyer son occupant. Ne vous inquiétez pas trop pour les acteurs, cependant : Tom Cruise était avec ses co-stars à chaque étape du processus. Parlez d’un grand ailier.