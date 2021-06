Top leaker dit que l’iPhone 14 d’Apple aura un Touch ID sous-écran – .

L’iPhone 13 n’a pas encore été annoncé, mais nous voyons déjà des rumeurs passionnantes sur l’iPhone 14 qui devraient exciter les fans. Les noms de l’iPhone 13 et de l’iPhone 14 font respectivement référence aux modèles d’iPhone 2021 et 2022 inédits, qui pourraient avoir des noms commerciaux différents lors de leur lancement. Les attentes actuelles sont qu’Apple sautera en fait 13, appelant le modèle 2020 l’iPhone 12s à la place, puis passera à autre chose en 2022.

Quels que soient les noms choisis par Apple pour ses prochains téléphones, nous avons déjà des raisons d’être enthousiasmés par l’iPhone 13 et l’iPhone 14. Nous pensons savoir à quoi nous attendre du nouvel iPhone de cette année en termes de design et de fonctionnalités, et maintenant nous avons un toute nouvelle note de recherche de Ming-Chi Kuo, qui fournit toujours des spoilers fiables sur les prochains lancements d’Apple.

Les modèles d’iPhone 13 présenteront le même design que la série iPhone 12 et viendront dans la même configuration : iPhone 13 mini de 5,4 pouces, iPhone 13 et iPhone 13 Pro de 6,1 pouces et iPhone 13 Pro Max de 6,7. Ils auront une encoche plus petite que tous ses prédécesseurs et offriront quelques mises à niveau clés de l’appareil photo par rapport à la série iPhone 12. Les modèles d’iPhone 13 Pro seront dotés d’écrans OLED à 120 Hz et les quatre combinés contiendront des batteries plus grosses que leurs prédécesseurs. C’est du moins ce que disent toutes les rumeurs sur l’iPhone 13.

Kuo dit qu’Apple prévoit un grand remaniement de la gamme d’iPhone en 2022 lorsqu’un modèle de 6,7 pouces remplacera la version mini. Le soi-disant iPhone 14 Max deviendra l’iPhone 6,7 pouces le moins cher jamais fabriqué par Apple, se vendant environ 900 $. Voici un extrait de la note de Kuo via . :

Nous réitérons nos précédentes spécifications clés prévues pour les modèles d’iPhone 2H22, à savoir qu’Apple lancera deux iPhones haut de gamme (6,1″ et 6,7″) et deux iPhones bas de gamme (6,1″ et 6,7″) au 2H22. Nous pensons que les moteurs de croissance des nouveaux iPhones 2H22 proviendront 1) du potentiel de prise en charge des empreintes digitales sous l’écran (en utilisant la propre technologie d’Apple), 2) du prix le plus bas jamais enregistré pour un grand iPhone (6,7 “) moins de 900 USD) et 3) une mise à niveau de la caméra large à 48MP pour les modèles haut de gamme.

Les modèles d’iPhone 11 et 12 d’Apple ont tous été étonnamment compétitifs en termes de prix, vendant leurs concurrents Android correspondants avec de larges marges. Mais même ainsi, la plus grande version d’iPhone est généralement l’appareil le plus cher de la gamme Apple. Un iPhone de 6,7 pouces vendu à moins de 900 $ serait une réalisation importante pour l’entreprise. C’est 200 $ moins cher que le prix de départ de l’iPhone 12 Pro Max.

L’iPhone 12 mini est peut-être une proposition passionnante sur le papier, un produit phare compact aussi formidable que l’iPhone 12, mais le téléphone ne s’est pas vendu aussi bien que ses frères et sœurs. La plupart des acheteurs recherchent peut-être des écrans plus grands et l’écran de 5,4 pouces peut ne pas suffire.

Outre le changement de taille et la structure des prix, Kuo répertorie également quelques spécifications clés pour l’iPhone 14 qui valent également la peine d’être enthousiasmées. Les combinés 2022 devraient offrir une prise en charge des empreintes digitales sous l’écran, Apple utilisant sa propre technologie pour ramener Touch ID à l’iPhone. C’est une caractéristique sur laquelle beaucoup de gens se languissent depuis qu’Apple a remplacé Touch ID par Face ID.

Enfin, le leaker affirme que les modèles iPhone 14 Pro bénéficieront d’une mise à niveau de l’appareil photo large de 48 mégapixels.

Kuo ne dit pas dans cette note si Touch ID rejoindra Face ID ou remplacera la reconnaissance faciale 3D. Face ID reste l’alternative la plus sophistiquée et la plus sûre aux capteurs d’empreintes digitales. Kuo a déclaré dans des rapports précédents que les iPhones 2022 pourraient abandonner l’encoche en faveur de conceptions d’affichage perforées comme ce qui est actuellement disponible sur Android.

Par ailleurs, Kuo a déclaré il y a quelques mois que les composants Face ID de l’iPhone seraient placés sous l’écran de la série iPhone 15 qui devrait être lancée en 2023.

Alors que Kuo a prédit avec précision divers mouvements de l’iPhone au cours des dernières années, son bilan n’est pas parfait. Peu importe à quel point ses revendications sur l’iPhone 14 et l’iPhone 15 peuvent être excitantes, rien ne garantit qu’Apple fournira ces mises à niveau supposées et respectera ces prix.

