Top leaker dit que Microsoft dévoilera Windows 11 plus tard ce mois-ci – .

Juin en technologie signifie généralement une chose et une seule chose. Apple organise son événement annuel WWDC au début du mois, où il dévoile des mises à jour logicielles pour ses nombreux systèmes d’exploitation, notamment iOS, iPadOS, macOS, watchOS et tvOS. L’iPhone est la principale star de l’émission, et la mise à jour iOS est la nouvelle la plus excitante qui ressort de la conférence des développeurs chaque année. La première version bêta est lancée pour les développeurs peu de temps après, c’est-à-dire lorsque les utilisateurs peuvent tester les premières nouvelles fonctionnalités iOS.

Cette année, c’est iOS 15 qui est censé être l’attraction principale de la WWDC 2021. Mais Microsoft pourrait faire quelque chose qui détournera l’attention des dernières innovations logicielles d’Apple. Windows est enfin prêt à monter d’un cran, passant de Windows 10 à Windows 11. C’est quelque chose que nous ne pensions pas arriver de si tôt, mais Microsoft est apparemment prêt à passer de son système d’exploitation actuel. Selon un top leaker, Windows 11 sera dévoilé plus tard ce mois-ci, un peu plus de deux semaines après la keynote de la WWDC 2021.

Microsoft maintient le même schéma de numérotation pour son système d’exploitation de bureau depuis des années, et nous pensions qu’il n’y aurait peut-être jamais de version Windows 11. C’est similaire à ce qu’Apple a fait avec macOS, qui a mis du temps à passer à macOS 11. Nous nous attendons maintenant à ce qu’Apple lance macOS 12 à la WWDC la semaine prochaine.

Il y a quelques jours, Microsoft a taquiné l’avenir de Windows avec un langage incroyablement vague. Microsoft prépare définitivement quelque chose de majeur, compte tenu de tout ce que nous avons vu sur le marketing. Pourtant, nous nous attendions à une mise à jour majeure de Windows 10 de Microsoft, quel que soit le nom de cette mise à jour. Cela inclut une refonte majeure de l’interface utilisateur. Il serait judicieux de mettre à jour le nom du système d’exploitation avec cette mise à jour, car cela permettra à tout le monde de savoir instantanément qu’il y a de grands changements en magasin pour la nouvelle version de Windows.

Rejoignez-nous le 24 juin à 11 h HE pour le #MicrosoftEvent pour voir la suite. https://t.co/kSQYIDZSyi pic.twitter.com/Emb5GPHOf0 – Windows (@Windows) 2 juin 2021

Après cet article de blog, Microsoft a annoncé sur Twitter qu’un nouvel événement presse était prévu le 24 juin à 11h00 HNE. Nous sommes tous invités à voir « la suite », et un GIF est joint au tweet pour indiquer clairement que la prochaine étape concerne Windows. On peut remarquer des teasers dans ce message laissant entendre que l’annonce concerne Windows 11. L’événement a lieu à 11h00 et la lumière qui traverse cette fenêtre indique que le soleil se couche. Est-ce une indication que le soleil se couche sur Windows 10 ? Nous ne pouvons pas le dire avec certitude, mais il y a une indication encore meilleure que Windows 11 est effectivement en route.

Du département “Ne pas prendre de captures d’écran de cette version”: un prochain système d’exploitation Microsoft appelé Windows 11. – Evan Blass (@evleaks) 3 juin 2021

Du département “Ne pas prendre de captures d’écran de cette version”: un prochain système d’exploitation Microsoft appelé Windows 11.

Indépendamment de ce que Microsoft appellerait la prochaine version de Windows, il semble certainement clair que nous attendons une mise à jour massive. Le 24 juin ne peut pas venir assez tôt.

