Top Leaker gâche une autre grande mise à niveau à venir sur les iPhones 2023

La série iPhone de cette année ne devrait pas apporter de changements significatifs par rapport à l’année dernière. L’iPhone 2021 est souvent appelé iPhone 13, bien que l’iPhone 12 semble être le choix de nom le plus précis. Les nouveaux combinés présenteront presque le même design que la série iPhone 12, à l’exception de quelques modifications notables. L’encoche sera plus étroite qu’avant et la taille des modules de caméra arrière augmentera. Les téléphones iPhone 13 recevront les mises à niveau internes que nous attendons de chaque nouvelle génération, y compris le processeur A14 Bionic, les mises à niveau du matériel de l’appareil photo et plus de stockage. Les versions Pro sont susceptibles d’obtenir des écrans à 120 Hz.

Apple travaille également sur les iPhones 2022 et 2023, et 2023 ressemble déjà à une année charnière dans l’histoire de l’iPhone. Un fuyant familier avec les projets d’Apple pour les futurs appareils a publié plusieurs rapports sur les modèles d’iPhone 2023, taquinant diverses mises à niveau jamais vues sur l’iPhone auparavant. Une nouvelle note de recherche de Ming-Chi Kuo affirme que les iPhones 2023 pourraient être les premiers à arborer un modem 5G développé en interne.

Apple travaille sur la conception de ses modems 5G depuis des années, selon divers rapports. Apple a confirmé son intérêt pour le développement de l’un des composants cruciaux de l’iPhone en achetant l’activité de modem pour smartphone d’Intel en 2019. Apple a opté pour les puces 5G de Qualcomm dans la série iPhone 12, malgré son précédent différend avec le fabricant de puces américain au sujet des redevances et des brevets.

Ming-Chi Kuo a écrit dans une note de recherche aux clients que MacRumors avait vu qu’Apple prévoyait d’utiliser sa puce de bande de base 5G personnalisée avec les iPhones 2023 «au plus tôt»:

Nous prévoyons que l’iPhone adoptera au plus tôt les puces de bande de base 5G d’Apple en 2023. Comme les ventes d’Android sur le marché des téléphones 5G haut de gamme sont lentes, Qualcomm sera obligé de se battre pour plus de commandes sur le marché bas de gamme pour compenser la perte de commandes d’Apple. Lorsque les contraintes d’approvisionnement s’amélioreront, MediaTek et Qualcomm auront moins de pouvoir de négociation sur les marques, ce qui entraînera une pression concurrentielle nettement plus élevée sur le marché moyen et bas de gamme.

On ne sait pas quels avantages les puces 5G d’Apple auront sur leurs équivalents Qualcomm. Mais Apple peut contrôler divers aspects pour améliorer l’expérience globale de l’iPhone, notamment l’efficacité énergétique, la vitesse 5G et les logiciels. En outre, fabriquer ses propres modems pour iPhone et iPad pourrait être moins cher à long terme que d’acheter des composants en vrac auprès de Qualcomm.

Que le modem Apple 5G arrive ou non avec la série iPhone 2023, 2023 ressemble déjà à une année passionnante pour les iPhones. Le même Kuo a déclaré dans d’autres notes que les produits phares de l’iPhone 2023 pourraient comporter un système de reconnaissance faciale 3D Face ID sous-affichage – c’est le genre de mise à niveau de l’affichage qui n’est actuellement disponible sur aucun autre smartphone. Kuo a également déclaré que les iPhones 2023 pourraient comporter des capteurs d’empreintes digitales sous-écran et un objectif périscope à l’arrière pour un meilleur zoom optique. Enfin, Kuo a affirmé dans ses récents rapports que le premier iPhone pliable pourrait tomber dès 2023.

L’iPhone SE 2023 comportera un écran perforé similaire à ce qui est actuellement disponible sur Android, a déclaré un autre initié. Kuo s’attend à ce que certains iPhones 2022 soient équipés de caméras perforées.

Apple ne confirmera probablement aucune de ces rumeurs, et les choses pourraient très bien changer jusqu’en 2023. Pourtant, il semble que 2023 pourrait s’avérer être une année massive pour les mises à niveau de l’iPhone.

