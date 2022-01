Top Newcastle et Arsenal ciblent des tests de Ramsey positifs pour Covid pour ralentir les pourparlers

Le milieu de terrain de la Juventus Aaron Ramsey s’auto-isole après avoir été testé positif pour Covid-19, a annoncé le club de Serie A.

La partie italienne a révélé lundi soir que l’international gallois de 31 ans, qui a été lié à un retour en Premier League lors de la fenêtre de transfert de janvier, avait renvoyé un résultat positif.

Une déclaration sur le site officiel du club a déclaré: «Le Juventus Football Club annonce qu’Aaron Ramsey a été testé positif pour Covid-19. Le joueur a déjà été placé en isolement.

Ramsey s’est dirigé vers l’Italie en juillet 2019 après la fin de son séjour de 11 ans à Arsenal.

Les Gunners ont été présentés comme une destination possible pour leur ancien joueur, avec Newcastle et Burnley hantés par la relégation et Crystal Palace également compris comme faisant partie d’une multitude de clubs anglais de haut vol surveillant les développements.

Des blessures l’ont gêné lors de son passage à la Juve, où il n’a pas commencé un match depuis le match d’ouverture de la saison, le manager Massimiliano Allegri l’ayant décrit comme « un joueur sortant ».

Pendant ce temps, Manchester City et Barcelone restent dans une bataille pour la starlette prisée du Paris Saint-Germain Xavi Simons, selon un rapport – mais ils ont également été rejoints par Newcastle United.

Simons a signé pour le PSG en 2019 après avoir mis fin à son association avec Barcelone au niveau des jeunes. Il s’attendait à mieux progresser dans les rangs supérieurs. Cependant, il a dû attendre 2021 pour ses débuts en équipe première en France.

Au total, Simons n’a que cinq apparitions pour le PSG à son actif. Trois d’entre eux sont venus cette saison, bien qu’il n’ait pas encore commencé un match de Ligue 1.

Et avec son contrat expirant à la fin de la saison, Simons réfléchit à nouveau sérieusement à son avenir.

Selon Fichajes, trois équipes envisagent de passer pour le milieu de terrain en janvier. L’intérêt de Man City et de Barcelone a déjà été établi, mais maintenant ils se battent également contre Newcastle.

Un retour à Barcelone est possible pour le joueur de 18 ans. L’équipe de la Liga veut plus d’options au milieu de terrain et y a mis l’accent sur les jeunes.

Les goûts de Gavi, Pedri et Nico ont beaucoup de temps de jeu et Simons serait optimiste de faire de même s’il retournait dans le club qui l’a formé.

Simons n’est pas une option coûteuse

Évidemment, les difficultés financières de Barcelone demeurent, mais Simons ne devrait pas être trop cher s’il trouve de la place sur la masse salariale.

L’un ou l’autre des prétendants de Simons en Premier League, cependant, peut trouver plus facile de financer l’accord. On pense que Pep Guardiola est un admirateur de l’as né aux Pays-Bas et le veut à City.

Il aurait du mal à lui donner beaucoup de temps de jeu immédiatement, mais ils pourraient l’attirer pour l’avenir et le prêter.

Alternativement, Newcastle pourrait l’intégrer dans leur nouvelle ère. Ils veulent signer des « jeunes prometteurs » ainsi que de grands noms après leur prise de contrôle dirigée par les Saoudiens.

