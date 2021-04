Top NFT News cette semaine: Eli et Peyton Manning, Mick Jagger, Dwight Howard, Edward Snowden et plus font la une des NFTs Red-Hot

Les jetons non fongibles (NFT) sont devenus une priorité pour beaucoup à Wall Street et Main Street. Et maintenant, quelques grands noms du sport, de la musique et de la culture pop ont créé certaines des principales nouvelles de la NFT cette semaine.

Source: Shutterstock

Qui fait la une de ces titres NFT et que font-ils? Plongeons-nous et découvrons-en plus.

Top NFT News cette semaine: Eli et Peyton Manning

Qui sont-ils: Les deux frères sont des quarts de la NFL récemment retraités et tous deux sont deux fois champions du Super Bowl. Eli a joué toute sa carrière avec les Giants de New York, tandis que Peyton a passé 13 ans avec les Colts d’Indianapolis avant de terminer sa carrière avec les Broncos de Denver.

Ce que vous devriez savoir: Eli et Peyton lancent vendredi après-midi une collection NFT de huit pièces et collaborent avec deux autres artistes pour la série.

Où vous pouvez l’acheter: Les NFT peuvent être trouvés sur MakersPlace et seront publiés à des moments différents.

Mick Jagger

Qui est-il: Il est un chanteur, auteur-compositeur, acteur et producteur qui est surtout connu pour être le chanteur principal et un membre fondateur des Rolling Stones.

Ce que vous devriez savoir: Jagger a créé un NFT lié à sa nouvelle chanson «Eazy Sleazy», qui comprend également Dave Grohl, membre de Foo Fighters. Le produit de la vente ira au financement de sites indépendants qui ont été touchés par la nouvelle pandémie de coronavirus.

Où vous pouvez l’acheter: La vente aux enchères de 24 heures est toujours en cours au moment de la rédaction de cet article, et le NFT peut être acheté sur Nifty Gateway.

Top NFT News cette semaine: Dwight Howard et Michel Beasley

Qui sont-ils: Le duo est tous deux des joueurs de la NBA. Howard est membre des 76ers de Philadelphie, tandis que Beasley joue pour les Lakers de Los Angeles.

Ce que vous devriez savoir: Howard et Beasley s’associent à xSigma, une filiale de ZK International (NASDAQ:ZKIN), pour lancer leurs propres NFT. Les ventes auront lieu au début de l’été de cette année.

Où vous pouvez l’acheter: Les NFT seront disponibles exclusivement sur le marché xSigma.

Edward Snowden

Qui est-il: Il est un ancien employé et analyste de la Central Intelligence Agency (CIA). Il est devenu un dénonciateur lorsqu’il a exposé des informations hautement classifiées concernant la surveillance de masse par la National Security Agency (NSA).

Ce que vous devriez savoir: Snowden a créé un NFT appelé «Stay Free» qui sera mis aux enchères vendredi. L’argent produit de la vente de NFT ira à la Fondation pour la liberté de la presse.

Où vous pouvez l’acheter: Le NFT peut être acheté sur The Foundation, une place de marché en ligne pour les NFT.

Autres principales nouvelles de la NFT cette semaine

